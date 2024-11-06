Курс доллара в Украине – что будет с валютой после победы Трампа на выборах

Бывший и следующий президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот/X

Внимание части мирового сообщества 6 ноября приковано к президентским выборам в США. По подсчетам большинства голосов победу одержал Дональд Трамп. Возникает вопрос, повлияет ли результат выборов на курс доллара в Украине в ближайшее время и в долгосрочной перспективе. Если ответ утвердительный, то непонятно, какую стоимость валюты ждать нашим гражданам в ноябре.

Об этом в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников.

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Согласно динамике курса американской валюты в Украине, не стоит ждать удешевления ни на следующей неделе, ни в долгосрочной перспективе. Это константа, не зависящая от результатов президентских выборов в США.

По мнению эксперта, даже если бы победила Камала Харрис, доллар бы не упал в цене. Так же Трампа не следует считать движущим механизмом, спровоцирующим резкие колебания показателей. Украинцам нужно смириться, что дешевле 40 грн американская валюта не будет стоить.

"Поскольку Дональд Трамп станет следующим президентом США, то доллар на мировом рынке будет крепнуть, ведь он пропагандирует политику протекционизма, то есть защиты американских интересов и, в частности, защиты веса валюты. Относительно Украины, у нас позиция доллар-гривна к мировым рынкам не имеет непосредственного отношения. Но, разумеется, валюта дешеветь не будет", — констатировал Алексей Плотников.

На следующей неделе, в период с 11 по 17 ноября, следует ожидать незначительного колебания курса в сторону удорожания. Откликнутся выборы в США, но на уровне 10-20 копеек максимум. То есть, по словам экономиста, не нужно волноваться, что валюта сразу пересечет отметку в 42 грн/долл. Это произойдет, но не так скоро.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, новость о победе Трампа на выборах всколыхнула мировой валютный рынок, биржи, а также курс криптовалют. Биткоин подорожал до нового исторического максимума, преодолев отметку в 75 000 долларов.

Также мы писали, что народный депутат Алексей Гончаренко назвал плохое для России следствие победы Дональда Трампа на выборах. Речь идет о намерении добывать собственную нефть на территории США, потому что ресурса там, вроде бы, хватает.