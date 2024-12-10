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Киевстар может предложить дополнительные мегабайты, но есть нюанс

10 декабря 2024 07:15
Елизавета Супивская - редактор
Мобильный Интернет от Киевстара – как получить дополнительные мегабайты
Магазин Киевстара в Киеве. Фото: Google Maps
Елизавета Супивская - редактор

Абонентам мобильных операторов часто не хватает трафика для доступа в Интернет (кроме пользователей безлимитных тарифов, конечно). Но Киевстар предусмотрел такую проблему и ввел для украинцев отдельную услугу под названием "Интернет-пакет Ночной". С ней можно тратить дополнительные мегабайты, но только в определенное время суток.

Об этом говорится на официальном сайте Киевстара.

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Как пользоваться услугой

Подключить "Интернет-пакет Ночной" могут далеко не все абоненты мобильного оператора. Услуга доступна клиентам предоплаченной связи, кроме тарифов Профессионал, Киевстар Звонки 2019, Киевстар Звонки 2018, Без границ lite, Без границ lite+, Онлайн без границ, Звонки без границ, Звонки для родителей. Естественно, тарифы с безлимитным трафиком также входят в этот перечень.

Всем остальным пользователям, нуждающимся в дополнительных мегабайтах, нужно заказать активацию одним из доступных способов:

  • с помощью запроса *266*1#;
  • в мобильном приложении "Мой Киевстар";
  • по номерам 477 или 477*266.

После подключения клиенты смогут тратить 10 000 МБ ежемесячно, но только в период с 23:00 до 07:00. В другое время суток пакетные мегабайты не действуют. Стоимость услуги составляет 30 грн в месяц: средства списываются со счета автоматически, а по завершению проплаченного периода неиспользованный трафик аннулируется.

Киевстар может предложить дополнительные мегабайты, но есть нюанс - фото 1
Полезная услуга от Киевстара. Фото: скриншот

"Если денег на счете в момент оплаты пакета недостаточно, мегабайты не начислятся и плата за мобильный интернет будет сниматься по условиям вашего тарифа. Однако вы можете заказать другие выгодные пакеты мегабайтов, чтобы пользоваться ими днем", — говорится в описании услуги.

В любой момент клиентам разрешено отказаться от "Интернет-пакета Ночной". Для этого достаточно отправить запрос *266*0# или отменить действие в мобильном приложении от Киевстара.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Киевстар регулярно пересматривает тарифы на мобильную связь, чтобы предоставлять клиентам актуальные услуги. Недавно компания сообщила о закрытии для новых абонентов тарифного плана "Любовь к родителям Домашний". Однако украинцы, уже пользующиеся пакетом услуг, смогут это делать в дальнейшем.

Также мы писали, что с 11 декабря 2024 года Vodafone планировал изменить условия использования тарифных линейок Smart и Euro. Совместно с поднятием стоимости мобильный оператор обещал увеличить объемы услуг, в частности количество мегабайтов и минут на разговоры.

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08:05 Смартфон показывает ложное время и геолокацию – как исправить

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Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

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