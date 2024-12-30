Гонорары украинских звезд 2025 – сколько стоит выступление на Новый год

Гонорары заоблачные — сколько берут звезды эстрады за корпоратив
Звезды украинской эстрады зарабатывают не только концертами, но и выступлениями на заказы от частных лиц. Это особенно распространено в период рождественско-новогодних праздников, когда устраивают корпоративы. Гонорары певцов, ведущих, блогеров и других представителей индустрии традиционно меняется в декабре. Как выяснилось, ценники на выступления звезд варьируются от 1 000 до 20 000 долларов.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, во сколько обойдется заказать знаменитость на новогодний корпоратив.
Гонорары украинских звезд
Свои заработки рассекретили несколько известных исполнителей в проекте "Невероятная правда о звездах". К примеру, певец и композитор Никита Киселев признался, что его выступление стоит от 3 000 до 10 000 долларов, конечная стоимость зависит от формата мероприятия и локации. Гонорар Андрея Кравченко (его еще часто сравнивают с Олегом Винником) начинается с 6 000 долларов.
Чтобы послушать вживую песни Melovin, придется заплатить 15 000 долларов. А новогодний корпоратив с реперкой alyona alyona обойдется украинцам в 20 000 долларов. Не меньше заработает певец Миша Крупин, поскольку его ценник в конце 2024 года составляет 15 000-20 000 долларов за выступление.
Чтобы узнать прайс конкретного артиста, можно обратиться к его менеджеру (контакты обычно указаны на официальных страницах в социальных сетях) или посетить сайт ивент-агентства, которое занимается организацией празднований, в том числе новогодних корпоративов. Там есть возможность ознакомиться с гонорарами звезд, хотя суммы не обязательно совпадают с реальным положением дел.
К примеру, агентство Prime Event обещает устроить незабываемый вечер с участием многих украинских знаменитостей. Вот лишь часть известных имен и стоимость выступления (за 45 минут):
- Аня Тринчер — 4 000 долларов;
- TAYANNA — 6 000 евро;
- MamaRika — 8 000 долларов;
- Kalush Orchestra — 9 000 евро;
- Сергей Бабкин — 10 000 долларов;
- Артем Пивоваров — 15 000 долларов;
- Наталья Могилевская — 15 000 долларов;
- DOROFEEVA — 20 000 долларов.
В то же время, на сайте указали, что конечную стоимость необходимо узнавать у менеджеров, поскольку суммы могут измениться в зависимости от даты мероприятия или формата. Не стоит забывать, что агентства забирают часть средств себе — до 15% от чека.
Напомним, в Украине вырос спрос на новогодние корпоративы. Рестораны получили больше заказов в конце 2024 года, чем в период рождественско-новогодних праздников 2023 года.
Также мы писали, что ресторанный бизнес продемонстрировал значительный рост чистого дохода по результатам 2023 года. Лидером среди гигантов индустрии стал McDonald's, заработавший почти 13 млрд гривен.
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