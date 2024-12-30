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Гонорары заоблачные — сколько берут звезды эстрады за корпоратив

30 декабря 2024 18:09
Елизавета Супивская - редактор
Гонорары украинских звезд 2025 – сколько стоит выступление на Новый год
Украинский певец Melovin. Фото: Instagram
Елизавета Супивская - редактор

Звезды украинской эстрады зарабатывают не только концертами, но и выступлениями на заказы от частных лиц. Это особенно распространено в период рождественско-новогодних праздников, когда устраивают корпоративы. Гонорары певцов, ведущих, блогеров и других представителей индустрии традиционно меняется в декабре. Как выяснилось, ценники на выступления звезд варьируются от 1 000 до 20 000 долларов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, во сколько обойдется заказать знаменитость на новогодний корпоратив.

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Гонорары украинских звезд

Свои заработки рассекретили несколько известных исполнителей в проекте "Невероятная правда о звездах". К примеру, певец и композитор Никита Киселев признался, что его выступление стоит от 3 000 до 10 000 долларов, конечная стоимость зависит от формата мероприятия и локации. Гонорар Андрея Кравченко (его еще часто сравнивают с Олегом Винником) начинается с 6 000 долларов.

Чтобы послушать вживую песни Melovin, придется заплатить 15 000 долларов. А новогодний корпоратив с реперкой alyona alyona обойдется украинцам в 20 000 долларов. Не меньше заработает певец Миша Крупин, поскольку его ценник в конце 2024 года составляет 15 000-20 000 долларов за выступление.

 

Чтобы узнать прайс конкретного артиста, можно обратиться к его менеджеру (контакты обычно указаны на официальных страницах в социальных сетях) или посетить сайт ивент-агентства, которое занимается организацией празднований, в том числе новогодних корпоративов. Там есть возможность ознакомиться с гонорарами звезд, хотя суммы не обязательно совпадают с реальным положением дел.

К примеру, агентство Prime Event обещает устроить незабываемый вечер с участием многих украинских знаменитостей. Вот лишь часть известных имен и стоимость выступления (за 45 минут):

  • Аня Тринчер — 4 000 долларов;
  • TAYANNA — 6 000 евро;
  • MamaRika — 8 000 долларов;
  • Kalush Orchestra — 9 000 евро;
  • Сергей Бабкин — 10 000 долларов;
  • Артем Пивоваров — 15 000 долларов;
  • Наталья Могилевская — 15 000 долларов;
  • DOROFEEVA — 20 000 долларов.
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Прайсы на выступления звезд в агенстве Prime Event. Фото: скриншот

В то же время, на сайте указали, что конечную стоимость необходимо узнавать у менеджеров, поскольку суммы могут измениться в зависимости от даты мероприятия или формата. Не стоит забывать, что агентства забирают часть средств себе — до 15% от чека.

Напомним, в Украине вырос спрос на новогодние корпоративы. Рестораны получили больше заказов в конце 2024 года, чем в период рождественско-новогодних праздников 2023 года.

Также мы писали, что ресторанный бизнес продемонстрировал значительный рост чистого дохода по результатам 2023 года. Лидером среди гигантов индустрии стал McDonald's, заработавший почти 13 млрд гривен.

Новый год шоу-бизнес украинские звезды цены выступление

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