Хватит ли газа на зиму: эксперты назвали главную угрозу для отопительного сезона

Человек греет руки, добыча газа. Фото: Magnific, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Украина активно готовится к отопительному сезону, но расслабляться еще рано. Эксперты говорят, что накопить необходимые запасы газа реально, однако решающими могут стать не кубометры в хранилищах, а деньги на закупку топлива и последствия новых российских ударов по газовой инфраструктуре.

Хватит ли украинцам газа зимой, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Delo.ua.

Сколько газа могут накопить к зиме

Украина продолжает активно закачивать газ в подземные хранилища. По словам экспертов, у страны есть все шансы к началу отопительного сезона выполнить правительственный план. Поэтому рассматриваются два сценария:

минимальный запас — 13,1–13,2 миллиардов кубометров;

базовый — 14,6 миллиардов кубометров.

Часть аналитиков даже считает, что при нынешних темпах Украина может накопить около 15 миллиардов кубометров газа, даже без существенного увеличения импорта.

Но одних запасов недостаточно. Специалисты подчеркивают: наличие газа в хранилищах еще не означает, что отопительный сезон пройдет без проблем. Наибольшие риски сейчас:

нехватка средств на закупку дополнительного газа;

новые удары России по газодобывающей инфраструктуре;

возможные проблемы с теплогенерирующими предприятиями.

Если российские атаки усилятся, собственная добыча может временно сократиться, а это означает необходимость закупать еще больше газа за рубежом.

В чем заключается основная проблема

Эксперты отмечают, что Украина может купить необходимые объемы газа на европейском рынке. Проблема в другом — это очень дорого. По оценкам специалистов:

импорт 2 миллиардов кубометров газа обойдется примерно в 1 млрд долларов;

общая потребность в финансировании до следующей зимы может составить 3–4 миллиарда долларов.

Поэтому "Нафтогаз" привлекает кредиты международных банков, договаривается о грантах и реструктуризирует старые долги.

Почему "Нафтогазу" постоянно не хватает средств

Большую финансовую нагрузку создает государственная система специальных обязательств. В соответствии с ней "Нафтогаз" продает газ населению и теплокоммунэнерго по ценам ниже рыночных. Разницу должно компенсировать государство, но средств в бюджете часто не хватает.

В результате накапливаются огромные долги:

теплокоммунэнерго задолжали "Нафтогазу" более 122 миллиардов гривен;

население задолжало предприятиям теплоснабжения около 36 миллиардов гривен.

Из-за этого компаниям приходится одновременно финансировать подготовку к зиме и покрывать старые долги.

Газ закупают даже в США

Чтобы не зависеть исключительно от европейского рынка, Украина расширяет сотрудничество с зарубежными партнерами. В частности, через польскую компанию ORLEN уже закупается американский сжиженный природный газ. До конца 2026 года планируется импортировать около 1 миллиардов кубометров такого газа.

Российские удары остаются самым большим риском

Несмотря на активное восстановление инфраструктуры, Россия продолжает регулярно наносить удары по газодобывающим предприятиям, особенно в Харьковской и Полтавской областях. По словам экспертов, пока эти удары не сорвали подготовку к отопительному сезону. Однако если повторятся масштабные удары, как это уже было ранее, ситуация может существенно осложниться.

Отдельно специалисты обращают внимание еще на одну проблему. Даже достаточный запас газа не гарантирует тепла в квартирах, если будут повреждены котельные, теплоэлектростанции или другие объекты теплоснабжения.

Чего ждать украинцам

На сегодняшний день большинство экспертов сходятся в одном: газа для перезимовки, скорее всего, хватит. Впрочем, успешный отопительный сезон будет зависеть сразу от нескольких факторов:

удастся ли профинансировать необходимый импорт;

не понесет ли украинская добыча серьезных потерь;

насколько эффективно удастся защитить и восстановить энергетическую инфраструктуру после российских атак.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине могут разрешить экспорт природного газа из-за избытка топлива у частных добывающих компаний. В то же время окончательное решение планируется принять только при условии, что продажа газа за границу не создаст угрозы для энергетической безопасности страны и обеспечения внутренних потребностей.

Также Новини.LIVE писали, что в Европе замедлились темпы накопления запасов газа перед отопительным сезоном. На этом фоне сокращается импорт сжиженного газа, а цены на топливо уже поднялись до самого высокого уровня за последние три с половиной года.