Газовый козырь Азербайджана: экспорт с крупнейшего месторождения установил новый рекорд

Добыча газа, газовое месторождение. Фото: Magnific, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Пока Европа ищет альтернативу российскому газу, Азербайджан наращивает поставки и укрепляет свои позиции на энергетическом рынке. Только за первые шесть месяцев этого года соседняя с Россией страна увеличила экспорт газа с крупнейшего месторождения Шах-Дениз, а уже осенью планирует открыть ещё одно новое направление поставок.

Об этом сообщает Новини.LIVE з посиланням на NV Бизнес.

Как вырос экспорт азербайджанского газа

В первом полугодии этого года Азербайджан экспортировал с месторождения Шах-Дениз 11,44 миллиарда кубометров природного газа, что на 1,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

Газ с месторождения Шах-Дениз обеспечил 55% общего экспорта природного газа Азербайджана. В целом по магистральным газопроводам страна за шесть месяцев транспортировала 20,79 миллиардов кубометров газа, что на 2,6% превышает показатель аналогичного периода 2025 года.

Поставки осуществляются через систему Южного газового коридора (South Gas Corridor), которая обеспечивает транспортировку азербайджанского газа европейским потребителям.

Месторождение с запасами более триллиона кубометров

Шах-Дениз считается одним из крупнейших газовых месторождений Каспийского региона. Оно расположено на юго-западе Каспийского моря, а его запасы оцениваются примерно в 1,2 триллиона кубометров природного газа.

В прошлом году экспорт с этого месторождения также рос. По итогам 2025 года поставки увеличились на 1,3% и достигли 23,14 миллиардов кубометров.

В какие страны продают газ из Азербайджана

В настоящее время у Азербайджана есть соглашения о поставках газа в 16 государств, из которых 13 расположены в Европе. Уже с октября текущего года к списку стран-импортеров присоединится Сан-Марино.

В январе 2026 года государственная нефтегазовая компания SOCAR начала поставки природного газа в Австрию и Германию, что стало еще одним шагом к укреплению энергетического партнерства со странами Европейского Союза.

Помимо европейских потребителей, азербайджанский газ также экспортируется в Турцию и Грузию. Кроме того, со 2 августа 2025 года Азербайджан начал поставки природного газа через территорию Турции в Сирию, расширив географию своего энергетического экспорта.

Впрочем, существенно нарастить объемы экспорта пока сложно. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пояснил, что главным препятствием стала пропускная способность существующей инфраструктуры.

"И газопровод TAP, и газопровод TANAP работают на полную мощность. Теперь нам нужны новые соединения и новые трубопроводы. Для этого необходимы средства на инвестиции", — подчеркнул он.

Хватит ли газа в Украине

Украина перед началом отопительного сезона накапливает газ в подземных хранилищах. По оценкам экспертов, к зиме запасы могут составить от 13,1–13,2 миллиардов кубометров по минимальному сценарию и до 14,6 миллиардов кубометров по базовому. В то же время самих запасов недостаточно — успешное перенесение зимы будет зависеть от возможности финансировать новые закупки газа и стабильной работы газодобывающей инфраструктуры.

Главными рисками остаются возможные новые российские удары по газодобывающим предприятиям, нехватка средств на импорт топлива и финансовые проблемы теплокоммунэнерго. По оценкам экспертов, импорт 2 миллиардов кубометров газа обходится примерно в 1 миллиард долларов, а общая потребность в финансировании может составить 3–4 миллиарда долларов. Для покрытия этих расходов "Нафтогаз" привлекает кредиты международных банков, грантовые средства и расширяет сотрудничество с зарубежными партнерами, в частности закупает сжиженный природный газ из США через польскую компанию ORLEN.

Эксперты сходятся во мнении, что газа для населения, скорее всего, хватит, однако ход отопительного сезона в значительной степени будет зависеть от ситуации с безопасностью и состояния энергетической инфраструктуры.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что, несмотря на войну, в Украине возник избыток газа, добываемого частными компаниями. Из-за падения спроса на внутреннем рынке правительство рассматривает возможность разрешить ограниченный экспорт, но только при условии, что это не угрожает энергетической безопасности страны и запасам на зиму.

Также Новини.LIVE писали, что в Европе цены на топливо могут вырасти уже этой зимой, ведь подземные хранилища заполняются медленнее, а импорт сжиженного природного газа сокращается. По мнению аналитиков, если перебои с поставками через Ормузский пролив сохранятся, странам ЕС придется активнее конкурировать за газ, что может привести к новому подорожанию энергоносителей.