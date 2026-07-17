Должникам за свет придется заплатить больше: когда начинают действовать штрафные санкции

Мужчина с квитанциями, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Счет за электроэнергию может вырасти не только из-за тарифов. За просроченные платежи должники рискуют получить штрафы, а в худшем случае им могут отключить электроэнергию.

Чем на самом деле грозят долги, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на ООО «Черкассыэнергосбыт».

Когда долг за свет считается просроченным

Оплатить потребленную электроэнергию нужно не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным. Если платеж не поступит в этот срок, задолженность считается просроченной. После этого к долгу могут добавляться финансовые санкции.

Какие штрафы могут получить должники

К потребителям с просроченными платежами применяются:

инфляционные потери;

3% годовых за весь период неуплаты.

Например, если у человека долг в 1000 гривен, дополнительные начисления могут составить около 150 гривен. Со временем эта сумма будет увеличиваться.

Энергетики напомнили, что с 1 июля такие начисления уже были автоматически применены к должникам за весь период просрочки. В дальнейшем эту процедуру планируют повторять.

Чем может закончиться неуплата счетов

Если долг продолжает накапливаться, потребителя могут отключить от электроэнергии. Чтобы вернуть свет, придется не только полностью погасить долг, но и дополнительно оплатить услуги по отключению и повторному подключению. Кроме того, на возобновление электроснабжения придется подождать. Это может занять от 3 до 5 рабочих дней после оплаты.

Если дело дойдет до суда, к сумме задолженности также могут добавиться судебные издержки.

Как проверить задолженность и избежать проблем

Чтобы не допустить накопления задолженности, потребителям рекомендуют регулярно проверять состояние своего счета через:

личный кабинет;

Telegram-бота компании;

сайт поставщика;

Центр обслуживания потребителей.

Если возникли сложности с оплатой, лучше заранее обратиться к поставщику. Тогда можно совместно найти решение и избежать штрафов и отключения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что для большинства бытовых потребителей тариф на газ с 1 августа 2026 года останется неизменным — 7,96 грн за кубометр. При этом уже с 1 октября украинцы начнут получать счета за газ в обновленном формате: с единым дизайном, расширенным перечнем информации и возможностью выбрать бумажный или электронный способ доставки.

Также Новини.LIVE писали, что части украинцев могут отказать в назначении жилищной субсидии. Причинами могут стать большая площадь жилья, несколько объектов недвижимости, значительные сбережения, крупные покупки, долги за коммунальные услуги или отсутствие официальных доходов у трудоспособных членов семьи.