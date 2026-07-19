Что будет с выплатами людей с III группой инвалидности с 1 августа

Что будет с выплатами людям с III группой инвалидности в августе. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Пенсия для украинцев с III группой инвалидности зависит от размера пенсии по возрасту, страхового стажа и того, работает ли человек. Поэтому многим гражданам интересно, стоит ли ожидать каких-либо изменений в выплатах с 1 августа.

О том, что будет с выплатами людям с III группой инвалидности с 1 августа, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Изменятся ли выплаты людям с III группой инвалидности в августе

В августе пенсии для людей с III группой инвалидности не вырастут. Никакого автоматического перерасчета или повышения в этом месяце не предусмотрено. Поэтому Пенсионный фонд будет выплачивать те же суммы, что и раньше.

Пенсия по инвалидности определяется как часть пенсии по возрасту. Для каждой группы установлен свой размер:

III группа — 50% от пенсии по возрасту;

II группа — 90% пенсии по возрасту;

I группа — 100% пенсии по возрасту.

При расчете пенсии учитываются не только годы, которые человек официально отработал. К страховому стажу также добавляется период со дня установления инвалидности до момента, когда человеку исполнится 60 лет. Это помогает увеличить общий стаж, который учитывается при назначении выплат.

Какой стаж необходим для назначения пенсии по инвалидности

Чтобы оформить пенсию по инвалидности, необходимо иметь определенный страховой стаж. Его продолжительность зависит от того, в каком возрасте человеку была установлена инвалидность. Минимальное требование может составлять от 1 до 15 лет официального стажа.

Минимальный размер выплат для людей с III группой инвалидности в августе 2026 года

По закону пенсия по инвалидности не может быть меньше прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность. В 2026 году эта гарантированная сумма составляет 2 595 гривен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году украинцы, имеющие право на разовую выплату ко Дню Независимости, получат от 450 до 3 100 гривен. Сумма зависит от льготного статуса человека. Большинство получит средства автоматически, а тем, кому выплату не назначат, нужно будет обратиться с заявлением в Пенсионный фонд.

Также Новини.LIVE сообщали, что не все пожилые люди могут оформить пенсию. Если не хватает страхового стажа, можно подать документы на государственную социальную помощь. Её размер определяется в процентах от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан.