Член семьи выписался из квартиры: как это повлияет на субсидию в 2026 году

Что может повлиять на размер субсидии в Украине. Фото: УНИАН, Новости.LIVE. Коллаж: Новости.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Размер субсидии определяется с учетом всех лиц, официально зарегистрированных в жилом помещении. Поэтому, если один из членов семьи выписался и зарегистрировался по другому адресу, это считается изменением состава домохозяйства. Это может повлиять на размер помощи.

О том, в каких случаях необходимо заново подавать документы и о каких изменениях обязательно следует сообщать получателям субсидий в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Как назначается субсидия на неотопительный период

Субсидию на оплату коммунальных услуг назначают с месяца подачи заявления и до окончания отопительного сезона, то есть до апреля включительно.

После этого большинству получателей, которые и в дальнейшем имеют право на помощь, субсидию на неотопительный сезон продлевают автоматически уже с мая.

Однако если в составе семьи или среди зарегистрированных в жилье лиц произошли изменения, владельцу необходимо повторно обратиться в Пенсионный фонд и подать новое заявление вместе с декларацией. Сделать это можно несколькими способами:

отправить документы по почте;

лично в сервисном центре;

воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда или мобильным приложением "Пенсионный фонд".

О каких изменениях необходимо сообщать ПФУ

Получатели субсидии обязаны уведомить Пенсионный фонд о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на право получения помощи. На это отводится 30 календарных дней.

Сообщать нужно не только об изменении места регистрации членов семьи. Также необходимо задекларировать крупные разовые покупки на сумму свыше 50 тысяч гривен, открытие депозитных счетов, а также о случаях, когда кто-либо из зарегистрированных жильцов находился за границей в общей сложности более 60 дней в течение периода, доходы за который учитываются при назначении субсидии.

Если не сообщить о таких изменениях или скрыть их, можно лишиться права на государственную помощь. В таком случае средства, полученные без законных оснований, придется вернуть. При необходимости государство может взыскать их через суд.

Ранее Новини.LIVE писали, что в 2026 году украинцы по-прежнему смогут получать помощь от государства на оплату коммунальных услуг. Размер льгот зависит от категории человека и может покрывать от 25% до 100% суммы в счетах.

Также Новини.LIVE сообщали, что семьи с небольшими доходами имеют право оформить субсидию, но её назначают не всем. Поэтому важно знать, кому и по каким причинам могут отказать в 2026 году.