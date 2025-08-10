Киевстар, Vodafone и lifecell — тариф какого оператора выбрать пенсионерам в августе

Мужчина разговаривает по телефону. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Пенсионерам не нужно тратить много денег на мобильную связь, поскольку популярные операторы — Киевстар, Vodafone и lifecell — предлагают тарифные планы на разный кошелек. Некоторые компании даже ввели специальные пакеты услуг для лиц пожилого возраста по доступной стоимости.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие бюджетные тарифы могут подключить пенсионеры в августе 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Тариф от Киевстара

Мобильный оператор позволяет подключить специальный тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 грн/мес. Он разработан для пенсионеров (от 60 лет) и лиц с инвалидностью. Активация доступна исключительно контрактным клиентам в физическом магазине Киевстара, поэтому возможность обмана исключена.

За такую месячную плату украинцы получают:

10 ГБ трафика;

безлим в сети Киевстара;

100 минут на разговоры по Украине;

100 SMS;

Киевстар ТВ Легкий (200+ каналов, базовая коллекция фильмов/сериалов/шоу от 1+1 Video);

домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с.

Объемы наполнения можно увеличить, активировав одну из доступных Суперсил. Например, 100 минут на разговоры по Украине и за границу, 5 ГБ в роуминге, отсутствие тарификации при использовании многих приложений (YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Apple TV, Amazon Video и т.д.).

Тарифы от Vodafone и lifecell

По состоянию на август 2025 года самым дешевым тарифным планом от Vodafone является Red Start за 240 грн/мес. (для контрактных абонентов). Он включает 20 ГБ мобильного трафика, безлим в сети, 200 минут на разговоры по Украине и 200 SMS. Цену можно уменьшить до 200 грн/мес. при условии переноса номера от конкурента Vodafone.

Дополнительно в пакете предусмотрена услуга Online PASS. Ее стандартная стоимость — 30 грн/мес., но пользователи Red Start получают сервис бесплатно. С ним дается безлимитный трафик на месседжинг (текст и картинки), аудио- и видеозвонки в некоторых приложениях.

Абоненты lifecell могут подключить тариф "Максі" за 300 грн/мес. Такую сумму нужно платить за 40 ГБ трафика, 1 500 минут на разговоры по Украине, безлим в сети. Если перенести номер в lifecell, стоимость пакета услуг снизится на 110 грн/мес. А своевременная оплата гарантирует предоставление безлимитного интернета.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, абоненты Киевстара могут изменить тарифный план через звонок на короткие номера, в мобильном приложении или на сайте оператора. Плюс доступна проверка действующего тарифа и деталей оплаты через специальные комбинации.

Также мы писали, сколько стоит подключение второго номера lifecell. Эта услуга доступна всем абонентам мобильного оператора, для ее активации не нужно покупать дополнительную SIM-карту. Стоимость — 99 гривен за 4 недели пользования.