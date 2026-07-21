Украинский мед входит в число лучших в мире: где его покупают чаще всего

Пчеловод, мед в банке. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

В этом году украинский мед продается за рубеж в меньших объемах, чем в прошлом году. Но, несмотря на падение экспорта, страна заработала на нём больше. Мед подорожал, поэтому даже меньшие поставки принесли хороший доход. Больше всего украинского меда покупают в европейских странах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Агро Перспективу.

За первые полгода Украина экспортировала 17,7 тысячи тонн меда. Это почти на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда за границу было продано 24,4 тысячи тонн. Но даже несмотря на падение продаж, валютная выручка выросла. За украинский мед в этом году выручили 61,65 миллиона долларов, что почти на 16% больше, чем в прошлом году.

Кто покупает украинский мед

Крупнейшим покупателем нашего меда остается Германия. На ее долю приходится более четверти всех экспортных поставок в денежном выражении — 26,71%.

Далее следуют:

Франция — 20,31%;

Польша — 11,18%.

Новая квота ЕС

Для украинских пчеловодов есть еще одна хорошая новость. Европейский Союз увеличил беспошлинную квоту на украинский мед с 6 тысяч до 35 тысяч тонн в год. Такие правила будут действовать в 2026–2028 годах.

Даже если квота будет полностью использована, украинские компании, как и раньше, смогут продавать мед в страны ЕС. Правда, тогда придется платить пошлину в размере 17%.

Что происходило с экспортом в прошлом году

Сокращение поставок продолжается не первый год. Для сравнения: в 2025 году Украина экспортировала 50,3 тысячи тонн меда, что почти на 40% меньше, чем в 2024 году. Тогда удалось заработать до 125,4 миллиона долларов, что почти на 25% меньше, чем годом ранее. Чаще всего украинский мед покупали в Германии, Польше и Италии.

Какое место занимает Украина по экспорту меда

Несмотря на спад экспорта, украинский мед пользуется большим спросом на мировом рынке. В 2024 году Украина заняла третье место в мире по объемам экспорта меда. Помимо стран ЕС, украинский мед покупают в США, Великобритании, Японии, Канаде, Швейцарии, Турции, Катаре, Иордании и многих других странах.

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