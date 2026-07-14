Цены на подсолнечник в Украине пошли вниз: сколько стоит в июле

Подсолнух, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

В Украине подсолнечник продолжает дешеветь. За последнюю неделю закупочные цены в очередной раз снизились, хотя подсолнечное масло на мировом рынке не подешевело. Причина в том, что переработчики сейчас переключаются на рапс, ведь начался сезон его переработки.

Об этом сообщает ИА "АПК-Информ", передает Новини.LIVE.

Как объясняют аналитики, многие заводы как раз начинают сезон переработки рапса, поэтому закупки подсолнечника отходят на второй план. Из-за этого цены пошли вниз, хотя самого рапса на рынке пока немного.

"Основной причиной снижения компании называли начало работы с рапсом и отсутствие спроса на подсолнечник. В то же время предложение рапса физически оставалось очень низким, а затяжные дожди в ряде областей могут создать трудности с формированием стартового объема масличных культур для переработки", — говорится в сообщении экспертов.

Сколько сейчас платят за подсолнечник

Сейчас большинство покупателей предлагают за подсолнечник 32–33,5 тысячи гривен за тонну, хотя еще недавно цены были выше. Некоторые компании готовы платить еще меньше — 31,4–31,6 тысячи гривен за тонну. Часть заводов вообще временно приостановила закупки подсолнечника. Они планируют вернуться на рынок уже после начала нового сезона.

Что ещё влияет на цены

Ситуация на рынке может измениться из-за еще нескольких факторов. Сейчас аграрии внимательно следят за погодой, ведь жара и недостаток влаги уже вызывают беспокойство. Массовых потерь урожая подсолнечника или сои пока не фиксируется, но риски остаются.

Эксперты также обращают внимание на ситуацию с безопасностью. Из-за войны часть посевных площадей может остаться недоступной, что в сочетании с погодными условиями может повлиять на урожай и баланс спроса и предложения в сезоне 2026/27.

Не исключено, что после начала нового маркетингового года ситуация на рынке может измениться, однако пока производителям подсолнечника приходится продавать урожай по более низким ценам.

Сколько стоит подсолнечник в Украине

Тонна подсолнечника, по данным аналитического портала Tripoli.land, на данный момент стоит в среднем 30 733 гривны. В последнее время цены постепенно снижаются. Если 7 июля средняя стоимость составляла 31 330 гривен за тонну, то уже 14 июля она снизилась до 30 733 гривен. То есть за неделю подсолнечник подешевел на 597 гривен за тонну.

Цены на зерно в Украине и мире

Мировые цены на пшеницу также продолжают снижаться. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в июне индекс цен на зерновые упал на 3,5% по сравнению с маем. Эксперты объясняют это активным началом уборки урожая и хорошими прогнозами относительно нового урожая в странах Черноморского региона. В то же время в ФАО предупреждают, что риски для мирового производства сохраняются из-за засухи, роста затрат аграриев и неблагоприятной погоды.

В Украине цены также пошли вниз. С началом уборки урожая зерна на рынке становится больше, поэтому стоимость постепенно снижается. В начале июля тонна пшеницы подешевела — с 9 503 до 9 102 гривен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине дешевеет ячмень из-за активной уборки нового урожая, увеличения предложения и сдержанного спроса. За неделю средняя цена на зерно снизилась почти на 200 гривен за тонну, а на рынке сохраняется тенденция к дальнейшему удешевлению.

Еще Новини.LIVE писали о стоимости рапса. Цены на рапс нового урожая на фоне начала уборочной кампании падают. Они формируются под влиянием ситуации на экспортном рынке и погодных условий в Европе, а на внутреннем рынке тонна рапса стоит более 24 000 гривен.