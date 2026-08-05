Рынок картофеля падает: какой стратегии следует придерживаться аграриям

Люди на рынке, картофель. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE.

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Хороший урожай не всегда означает хорошую прибыль. Именно с такой ситуацией сейчас сталкиваются украинские фермеры. Урожай раннего картофеля в этом году получился хорошим, но именно из-за этого цены на него упали. Эксперты призывают аграриев не торопиться с продажей.

Об этом сообщает AgroWeek, передают Новини.LIVE.

Почему цены на картофель упали

Эксперты отмечают, что во время осмотра посевов во Львовской, Тернопольской и Волынской областях была отмечена высокая урожайность ранних сортов. Благоприятная погода помогла получить качественную продукцию.

Однако в то же время многие хозяйства решили увеличить площади под картофелем. В результате на рынок одновременно поступило значительно больше товара, чем раньше. Логическое следствие такого профицита — цены на закупку начали падать, а попытки продать весь урожай сразу только ухудшают ситуацию для самих же фермеров.

Почему не стоит спешить с продажей

Цена, которую диктует рынок сегодня, не означает оценку качественного продукта. Рынок картофеля очень сильно колеблется. И то, что сейчас низкий спрос, вовсе не означает, что товар действительно так дешев. Продав весь урожай именно сейчас, во время акций и низких цен, фермер рискует получить значительно меньшую сумму дохода, чем рассчитывал.

Что же делать вместо этого

Прежде всего следует позаботиться о качественном хранении: правильные условия, сортировка, аккуратная упаковка продукции. Спрос рано или поздно снова вырастет, и сохраненный картофель можно будет продать по хорошей цене.

Поэтому, когда ажиотаж вокруг избытка урожая уляжется, есть все шансы, что цены снова пойдут вверх. Главный совет специалистов — не выбрасывать весь товар на рынок одновременно, а продавать постепенно. Это позволит избежать ситуации, когда предложение резко превышает спрос и сбивает цены.

Чтобы снизить риски, аграриям стоит держать руку на пульсе: планировать, когда и сколько продукции выпускать на продажу, и следить за динамикой цен.

Главный вывод для аграриев

Вместо того чтобы продавать все и сразу, стоит подождать более благоприятного момента хотя бы для части урожая. Такой подход дает больше шансов получить справедливое вознаграждение за свой труд и не пострадать от жесткой конкуренции, которая всегда возникает в начале сезона.

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