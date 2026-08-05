Как аграриям получить кредит под государственную гарантию: условия и лимиты

Рука с наличными, человек в тракторе на земельном участке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Хозяйство работает стабильно, долгов нет, но банк всё равно отказывает в кредите. Частая причина — недостаточный залог, которым можно обеспечить ссуду. Именно эту проблему решает специальное государственное учреждение, которое берёт часть риска на себя вместо фермера.

Об этом сообщает Агробизнес Сегодня, передают Новини.LIVE.

Что это за учреждение и как оно работает

Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве — это небанковское финансовое учреждение, полностью созданное и контролируемое государством в лице Кабмина. Главная цель — помочь небольшим и средним аграрным хозяйствам получить доступ к банковскому финансированию.

Принцип работы таков: если у фермера не хватает залога, фонд берет на себя часть кредитного риска перед банком. Благодаря этому банк может одобрить кредит даже в том случае, когда залога недостаточно.

На что можно получить деньги и сколько

Гарантии распространяются на три типа кредитов с разными сроками:

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Оборотные средства можно взять на срок до 3 лет. Кредиты на развитие — до 7 лет. На покупку земли — до 10 лет.

Максимальная сумма, которую можно получить при выдаче кредита, — 30 миллионов гривен.

Потратить эти деньги можно на что угодно из аграрных нужд. Это может быть техника, семена, удобрения и другие необходимые аграрные ресурсы.

Также эти гарантии можно сочетать с государственной программой льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%". То есть фермер получает сразу две выгоды: более низкую процентную ставку по государственной программе и гарантию, которая компенсирует отсутствие залога.

Кому подходит и что нужно сделать

Прежде всего программа ориентирована на хозяйства, обрабатывающие до 500 гектаров земли. Именно такие небольшие и средние фермеры чаще всего сталкиваются с отказами банков из-за недостаточного обеспечения.

Главное условие доступа — регистрация в Государственном аграрном реестре. Без этого подать заявку на гарантию невозможно. Поэтому тем, кто еще не зарегистрирован, стоит начать именно с этого шага.

В этом году появилась еще одна полезная опция. Для хозяйств, соответствующих критериям программы, Фонд бесплатно разрабатывает инвестиционный бизнес-план. Это важная помощь, ведь банки обычно требуют обоснования проекта.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что Кабмин сможет кредитовать аграриев под залог урожая. Из-за блокировки экспорта зерна за границу и низкого спроса на внутреннем рынке Украины фермеры оказались в сложной ситуации. Аграрии смогут получить деньги под залог зерна, чтобы избежать убыточных продаж для владельцев.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему важно получать арендную плату за пай только официально. Кроме того, закон разрешает получать плату за аренду земли не только деньгами, но и самой продукцией. Официально незафиксированные платежи могут привести к проблемам с налоговой службой.