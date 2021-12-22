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В Гренландии в полярную ночь зафиксировали аномальную температуру

Экология
22 декабря 16:07
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Температура достигла + 8,3 градусов Цельсия
В Гренландии в полярную ночь зафиксировали аномальную температуру

В городе Каанаак в Гренладии зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха -+ 8,3 градуса Цельсия.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Рекордная температура в Гренландии

В последние дни на севере Гренландии наблюдалась рекордно высокая температура воздуха. В одном из самых северных городов на планете Земля - Каанаак - 21 декабря был побит температурный рекорд.

Максимальная температура днем выросла до + 8,3 градуса. Хотя в регионе сейчас царит полярная ночь.

"Для таких высоких широт учитывая еще холодный период года и тот факт, что в Гренландии сейчас царит полярная ночь - это настоящая аномалия!",- говорится в сообщении.

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Автор публикации
Надя Кибукевич
В 2018 году поступила в Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова, где учусь на специальности «Журналистика». Но свой настоящий профессиональный путь уверенно начинаю в холдинге LIVE.Network. Пишу новости обо всем и для всех.
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Гренландия потепление
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