В Гренландии в полярную ночь зафиксировали аномальную температуру

В городе Каанаак в Гренладии зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха -+ 8,3 градуса Цельсия.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Рекордная температура в Гренландии

В последние дни на севере Гренландии наблюдалась рекордно высокая температура воздуха. В одном из самых северных городов на планете Земля - Каанаак - 21 декабря был побит температурный рекорд.

Максимальная температура днем выросла до + 8,3 градуса. Хотя в регионе сейчас царит полярная ночь.

"Для таких высоких широт учитывая еще холодный период года и тот факт, что в Гренландии сейчас царит полярная ночь - это настоящая аномалия!",- говорится в сообщении.

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