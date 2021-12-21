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На Волыни внедорожник влетел в микроавтобус: трое детей попали в реанимацию. Фото

ДТП
21 декабря 15:00
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У некоторых пострадавших диагностировали переломы, ушибы разных степеней, закрытые черепно-мозговые травмы
На Волыни внедорожник влетел в микроавтобус: трое детей попали в реанимацию. Фото

В Волынской области вблизи села Верба Владимир-Волынского района произошло ДТП с участием внедорожника и микроавтобуса. В результате столкновения пострадали 8 человек, трое из которых-дети. Сейчас они находятся в реанимации.

Об этом сообщает полиция региона.

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ДТП на Волыни

Так, авария произошла в понедельник, 20-го декабря, около 19 часов. Автомобиль Mitsubishi Pajero врезался в микроавтобус Volkswagen Transporter T5. Из-за этого пострадал водитель внедорожника, а также четверо его пассажиров. Среди них-дети в возрасте 11, 14 и 16 лет. Отмечается, что все они являются жителями Львова.

Кроме того, травмы получил и водитель микроавтобуса и четверо его пассажиров. Сейчас всех, кроме водителя Mitsubishi Pajero госпитализировали.

Аварія

По данным “Общественного” пострадавшие дети находятся в реанимации. Кроме того, оказалось, что у пострадавших диагностировали переломы, ушибы разных степеней, закрытые черепно-мозговые травмы.

“В полиции начали по данному факту уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины”,- говорится в сообщении.

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Автор публикации
Ярослав Коджушко
В 2018 году закончил Сумской Государственный университет по специальности "Реклама и PR". Тогда же переехал из Сум в Киев, где сразу нашел себя в журналистике, а позже получил магистра по этой специальности в родном СумДу. Увлекаюсь кинематографом и более 2 лет писал о нем на Bigmir.net, там и работал кинокритиком. С начала пандемии решил, что надо двигаться дальше и расширять спектр тем. Так впоследствии и попал в Live.Network.
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ДТП дети Волынская область
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Главная ДТП На Волыни внедорожник влетел в микроавтобус: трое детей попали в реанимацию. Фото
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