За сутки в Одесской области умерло 17 человек от COVID-19: статистика за 22 декабря

22 декабря в Украине зафиксировали 6 363 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, в Одесской области коронавирус обнаружили у 154 человек.
Об этом сообщает МОЗ Украины.
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За сутки 22 декабря в Украине зафиксировано 6 363 новых подтвержденных случаев коронавірусної болезни COVID-19 (из них детей -534, медработников -208).
В Одесской области заболело 142 человека, в результате COVID-19 умерли 17 пациентов. За сутки по состоянию на 22 декабря выздоровели 2 854 человек.