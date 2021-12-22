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За сутки в Одесской области умерло 17 человек от COVID-19: статистика за 22 декабря

COVID-19
22 декабря 09:51
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В минувший день обнаружили на восемь случаев меньше
За сутки в Одесской области умерло 17 человек от COVID-19: статистика за 22 декабря

22 декабря в Украине зафиксировали 6 363 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, в Одесской области коронавирус обнаружили у 154 человек.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

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Подробнее о коронавирусе в Одесской области

За сутки 22 декабря в Украине зафиксировано 6 363 новых подтвержденных случаев коронавірусної болезни COVID-19 (из них детей -534, медработников -208).

В Одесской области заболело 142 человека, в результате COVID-19 умерли 17 пациентов. За сутки по состоянию на 22 декабря выздоровели 2 854 человек.

Показатели заболеваемости в других областях

Коронавірус в Одеській області - статистика 22 грудня

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Автор публикации
Маргарита Юзяк
В 2020 году закончила ОНУ им. И. И. Мечникова по специальности журналистика. За два года до выпуска начала деятельность с "Недели Добрых Дел", а уже с третьего курса присоединилась к ИА "Одесса-медиа". После почти двух лет работы судьба и желание разбираться в общественно важных темах привели на "Новини.LIVE Odesa".
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коронавирус Одесская область
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Главная COVID-19 За сутки в Одесской области умерло 17 человек от COVID-19: статистика за 22 декабря
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