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За день втрое больше смертей: какая ситуация в Украине с COVID-19

COVID-19
21 декабря 08:50
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Выздоровело более 18 тысяч пациентов
За день втрое больше смертей: какая ситуация в Украине с COVID-19

В течение прошлых суток, 20-го декабря, в Украине обнаружили 6 029 новых случаев заражения COVID-19. В частности, заболели 390 детей и 180 медиков.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Статистика COVID-19 в Украине на 21 декабря

Известно, что болезнь унесла жизни 346 украинцев, а в больницы с осложнениями попал 1 061 человек. В то же время выздороветь удалось 18 850 пациентам.

Сколько людей заболело в регионах Украины за сутки:

  • г. Киев – 1496;
  • Винницкая область - 147;
  • Волынская область - 279;
  • Днепропетровская область - 118;
  • Донецкая область - 413;
  • Житомирская область - 39;
  • Закарпатская область – 282;
  • Запорожская область - 344;
  • Ивано-Франковская область - 80;
  • Киевская область - 275;
  • Кировоградская область - 52;
  • Луганская область – 108;
  • Львовская область – 197;
  • Николаевская область - 165;
  • Одесская область - 142;
  • Полтавская область - 602;
  • Ровенская область – 183;
  • Сумская область - 122;
  • Тернопольская область - 84;
  • Харьковская область - 155;
  • Херсонская область - 32;
  • Хмельницкая область - 236;
  • Черкасская область - 266;
  • Черновицкая область – 101;
  • Черниговская область - 111.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор публикации
Ярослав Коджушко
В 2018 году закончил Сумской Государственный университет по специальности "Реклама и PR". Тогда же переехал из Сум в Киев, где сразу нашел себя в журналистике, а позже получил магистра по этой специальности в родном СумДу. Увлекаюсь кинематографом и более 2 лет писал о нем на Bigmir.net, там и работал кинокритиком. С начала пандемии решил, что надо двигаться дальше и расширять спектр тем. Так впоследствии и попал в Live.Network.
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