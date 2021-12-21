За день втрое больше смертей: какая ситуация в Украине с COVID-19

В течение прошлых суток, 20-го декабря, в Украине обнаружили 6 029 новых случаев заражения COVID-19. В частности, заболели 390 детей и 180 медиков.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
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Статистика COVID-19 в Украине на 21 декабря
Известно, что болезнь унесла жизни 346 украинцев, а в больницы с осложнениями попал 1 061 человек. В то же время выздороветь удалось 18 850 пациентам.
Сколько людей заболело в регионах Украины за сутки:
- г. Киев – 1496;
- Винницкая область - 147;
- Волынская область - 279;
- Днепропетровская область - 118;
- Донецкая область - 413;
- Житомирская область - 39;
- Закарпатская область – 282;
- Запорожская область - 344;
- Ивано-Франковская область - 80;
- Киевская область - 275;
- Кировоградская область - 52;
- Луганская область – 108;
- Львовская область – 197;
- Николаевская область - 165;
- Одесская область - 142;
- Полтавская область - 602;
- Ровенская область – 183;
- Сумская область - 122;
- Тернопольская область - 84;
- Харьковская область - 155;
- Херсонская область - 32;
- Хмельницкая область - 236;
- Черкасская область - 266;
- Черновицкая область – 101;
- Черниговская область - 111.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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