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ВОЗ одобрила десятую COVID-вакцину для экстренного применения: что следует знать о Nuvaxovid

COVID-19
21 декабря 23:59
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Новый препарат состоит из двух компонентов, производят в Индии
ВОЗ одобрила десятую COVID-вакцину для экстренного применения: что следует знать о Nuvaxovid

Всемирная организация здравоохранения приняла американскую вакцину Nuvaxovid от компании Novavax для экстренного применения против COVID-19. Это уже десятая вакцина.

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

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ВОЗ одобрила вакцину Nuvaxovid

Вакцина Nuvaxovid была создана Novavax вместе с фондом Коалиция по инновациям в сфере готовности к эпидемии (CEPI). Соучредителями последнего государства Индия и Норвегия, Всемирный экономический форум, Фонд Билла и Мелинды Гейтс и британский БФ Wellcome Trust.

Новый препарат состоит из двух компонентов, производят в Индии. Вакцина требует введения двух доз одному пациенту и хранения при температуре +2-8 градусов Цельсия.

Nuvaxovid - это уже десятая вакцина, одобренная ВОЗ.

Nuvaxovid также был одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) 20 декабря. Это пятая одобренная регулятором вакцина.

Что стоит знать о Nuvaxovid

Nuvaxovid изготавливается по той же технологии, что и Covovax. Это вакцины на основе полученного в лаборатории спаечного белка вируса SARS-CoV-2.

На сайте Novavax указано - испытания третьей фазы в Великобритании показало общую эффективность вакцины в 89,7 %, а в Мексике - 90,4 %.

Эту вакцину не советуют лицам, страдающим острым тяжелым лихорадочным заболеванием или острой инфекцией, а также тем, кто имеет аллергию на компоненты препарата - в таком случае возможна серьезная аллергическая реакция.

Среди побочных реакций: головная боль, боль в мышцах и суставах, тошнота, утомляемость и недомогание.

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Автор публикации
Надя Кибукевич
В 2018 году поступила в Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова, где учусь на специальности «Журналистика». Но свой настоящий профессиональный путь уверенно начинаю в холдинге LIVE.Network. Пишу новости обо всем и для всех.
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коронавирус ВОЗ вакцины
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