В США зафиксировали первую смерть после заражения "Омикроном"

В США зафиксировали первую смерть в результате заражения штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает ABC.

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Смерть от "Омикрона" в США

Известно, что первой жертвой нового штамма 50-летний мужчина. Отмечается, что он не был вакцинирован против COVID-19, а также имел серьезные сопутствующие проблемы со здоровьем.

“Представители здравоохранения не считают, что "Омикрон" более опасный, чем предыдущие варианты, но они утверждают, что в целом вакцинация и ревакцинация, когда она подходит, снижают риск тяжелого заболевания”, - говорится в сообщении.

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