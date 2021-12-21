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В США зафиксировали первую смерть после заражения "Омикроном"

COVID-19
21 декабря 08:59
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Жертвой стал 50-летний мужчина
В США зафиксировали первую смерть после заражения "Омикроном"

В США зафиксировали первую смерть в результате заражения штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает ABC.

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Смерть от "Омикрона" в США

Известно, что первой жертвой нового штамма 50-летний мужчина. Отмечается, что он не был вакцинирован против COVID-19, а также имел серьезные сопутствующие проблемы со здоровьем.

“Представители здравоохранения не считают, что "Омикрон" более опасный, чем предыдущие варианты, но они утверждают, что в целом вакцинация и ревакцинация, когда она подходит, снижают риск тяжелого заболевания”, - говорится в сообщении.

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Автор публикации
Ярослав Коджушко
В 2018 году закончил Сумской Государственный университет по специальности "Реклама и PR". Тогда же переехал из Сум в Киев, где сразу нашел себя в журналистике, а позже получил магистра по этой специальности в родном СумДу. Увлекаюсь кинематографом и более 2 лет писал о нем на Bigmir.net, там и работал кинокритиком. С начала пандемии решил, что надо двигаться дальше и расширять спектр тем. Так впоследствии и попал в Live.Network.
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коронавирус вакцинация США смерть штамм Омикрон
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