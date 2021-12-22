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В СНБО предупредили о новой COVID-волне в Украине и назвали сроки

COVID-19
22 декабря 15:35
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По его словам, сейчас ситуация находится под контролем
В СНБО предупредили о новой COVID-волне в Украине и назвали сроки

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что следующая волна заболеваемости на коронавирус должна прийти в феврале 2022-го года.

Об этом он заявил во время брифинга в Ивано-Франковской области, передает "Укринформ".

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Очередная волна коронавируса в Украине

По его словам, сейчас ситуация с вирусом в Украине находится под контролем. Кроме того, он отметил, что четвертая волна уже идет на спад и за этим следят.

“Когда будет следующая волна, - мы прогнозируем, что это может быть с 10-15 февраля. Все это зависит от вакцинирования, это надо понимать”, - подчеркнул Данилов.

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Автор публикации
Ярослав Коджушко
В 2018 году закончил Сумской Государственный университет по специальности "Реклама и PR". Тогда же переехал из Сум в Киев, где сразу нашел себя в журналистике, а позже получил магистра по этой специальности в родном СумДу. Увлекаюсь кинематографом и более 2 лет писал о нем на Bigmir.net, там и работал кинокритиком. С начала пандемии решил, что надо двигаться дальше и расширять спектр тем. Так впоследствии и попал в Live.Network.
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коронавирус вакцинация пандемия карантин
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