В СНБО предупредили о новой COVID-волне в Украине и назвали сроки

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что следующая волна заболеваемости на коронавирус должна прийти в феврале 2022-го года.

Об этом он заявил во время брифинга в Ивано-Франковской области, передает "Укринформ".

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Очередная волна коронавируса в Украине

По его словам, сейчас ситуация с вирусом в Украине находится под контролем. Кроме того, он отметил, что четвертая волна уже идет на спад и за этим следят.

“Когда будет следующая волна, - мы прогнозируем, что это может быть с 10-15 февраля. Все это зависит от вакцинирования, это надо понимать”, - подчеркнул Данилов.

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