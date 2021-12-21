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В Одесской области за сутки выздоровело почти 3 тысячи больных: статистика COVID-19 21 декабря

COVID-19
21 декабря 09:11
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К Новому году украинцы сформируют коллективный иммунитет благодаря почти 50% вакцинированных и более 30 % переболевших
В Одесской области за сутки выздоровело почти 3 тысячи больных: статистика COVID-19 21 декабря

21 декабря в Украине зафиксировали 6 029 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, в Одесской области коронавирус обнаружили у 142 человек

Об этом сообщает МОЗ Украины.

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Подробнее о коронавирусе в Одесской области

Детали об эпидситуации в Одесской области За сутки 21 декабря в Украине зафиксировано 6 029 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 390, медработников – 180).

В Одесской области заболело 142 человека, в результате COVID-19 умер 1 пациент. За сутки 21 декабря выздоровело 2988 человек.

Показатели заболеваемости в других областях

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Автор публикации
Виталий Томин
В 2017 году окончил ОНУ им. И. И. Мечникова по специальности журналистика. За три года до выпуска начал свою деятельность с ОГТРК (Одесская телерадиокомпания). С третьего курса работал в газете "Моряк Украины". В 2020 году желание развиваться и работать на благо общества привело в Новини. LIVE Odesa.
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коронавирус вакцинация Одесса смерть Одесская область
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