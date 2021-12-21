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В Минздраве рассказали о состоянии украинца, у которого обнаружили "Омикрон"

COVID-19
21 декабря 11:51
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Это был первый случай заболевания новым штаммом в Украине
В Минздраве рассказали о состоянии украинца, у которого обнаружили "Омикрон"

Главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал о состоянии украинца, у которого был обнаружен “Омикрон”. По его словам, пациент уже выздоровел.

Об этом он заявил во время брифинга.

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"Омикрон" в Украине

Кузин заявил, что мужчина получил отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Он также подчеркнул, что больной был полностью вакцинирован против COVID-19.

Стоит отметить, что это был первый случай заболевания новым штаммом “Омикрон”. Сейчас в Украине уже можно обнаружить различные штаммы болезни. Кроме того, санврач в очередной раз призвал иммунизироваться, ведь это единственная возможность избежать тяжелого течения или летальных исходов.

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Автор публикации
Ярослав Коджушко
В 2018 году закончил Сумской Государственный университет по специальности "Реклама и PR". Тогда же переехал из Сум в Киев, где сразу нашел себя в журналистике, а позже получил магистра по этой специальности в родном СумДу. Увлекаюсь кинематографом и более 2 лет писал о нем на Bigmir.net, там и работал кинокритиком. С начала пандемии решил, что надо двигаться дальше и расширять спектр тем. Так впоследствии и попал в Live.Network.
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коронавирус вакцинация Игорь Кузин Украина штамм Омикрон
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