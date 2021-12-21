В Минздраве рассказали о состоянии украинца, у которого обнаружили "Омикрон"

Главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал о состоянии украинца, у которого был обнаружен “Омикрон”. По его словам, пациент уже выздоровел.

Об этом он заявил во время брифинга.

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"Омикрон" в Украине

Кузин заявил, что мужчина получил отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Он также подчеркнул, что больной был полностью вакцинирован против COVID-19.

Стоит отметить, что это был первый случай заболевания новым штаммом “Омикрон”. Сейчас в Украине уже можно обнаружить различные штаммы болезни. Кроме того, санврач в очередной раз призвал иммунизироваться, ведь это единственная возможность избежать тяжелого течения или летальных исходов.

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