В Израиле зафиксировали первую смерть от штамма "Омикрон"

20 декабря в Израиле умер первый пациент, который заразился штаммом "Омикрон" COVID-19.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Читайте также: В Минздраве рассказали о состоянии украинца, у которого обнаружили "Омикрон"
60-летний мужчина скончался в больнице "Сорока" в Беэр-Шева, что на Юге Израиля.
В больнице пояснили, что мужчина страдал несколькими заболеваниями, которые были основными причинами его смерти.
ПЦР-тест мужчины вызвал подозрение на заражение штаммом "Омикрон". Врачи провели дополнительные исследования. Подтвердилось, что пациент в понедельник, незадолго до смерти, заразился новым штаммом коронавируса.
Подтверждение "Омикрона" больной получил за несколько часов до смерти.