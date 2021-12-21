В Израиле зафиксировали первую смерть от штамма "Омикрон"

20 декабря в Израиле умер первый пациент, который заразился штаммом "Омикрон" COVID-19.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

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Умер пациент, заразившийся штаммом "Омикрон"

60-летний мужчина скончался в больнице "Сорока" в Беэр-Шева, что на Юге Израиля.

В больнице пояснили, что мужчина страдал несколькими заболеваниями, которые были основными причинами его смерти.

ПЦР-тест мужчины вызвал подозрение на заражение штаммом "Омикрон". Врачи провели дополнительные исследования. Подтвердилось, что пациент в понедельник, незадолго до смерти, заразился новым штаммом коронавируса.

Подтверждение "Омикрона" больной получил за несколько часов до смерти.

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