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В Израиле зафиксировали первую смерть от штамма "Омикрон"

COVID-19
21 декабря 21:15
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Мужчина страдал несколькими заболеваниями, которые были основными причинами его смерти
В Израиле зафиксировали первую смерть от штамма "Омикрон"

20 декабря в Израиле умер первый пациент, который заразился штаммом "Омикрон" COVID-19.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

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Умер пациент, заразившийся штаммом "Омикрон"

60-летний мужчина скончался в больнице "Сорока" в Беэр-Шева, что на Юге Израиля. 

В больнице пояснили, что мужчина страдал несколькими заболеваниями, которые были основными причинами его смерти.

ПЦР-тест мужчины вызвал подозрение на заражение штаммом  "Омикрон". Врачи провели дополнительные исследования. Подтвердилось, что пациент в понедельник, незадолго до смерти, заразился новым штаммом коронавируса.

Подтверждение "Омикрона" больной получил за несколько часов до смерти.

"Омикрон" – последние новости:

  • В США зафиксировали первую смерть в результате заражения штаммом коронавируса "Омикрон".
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Автор публикации
Надя Кибукевич
В 2018 году поступила в Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова, где учусь на специальности «Журналистика». Но свой настоящий профессиональный путь уверенно начинаю в холдинге LIVE.Network. Пишу новости обо всем и для всех.
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коронавирус Израиль штамм Омикрон
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