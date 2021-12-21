В ЕС сократили срок действия COVID-сертификатов: что изменилось

Европейская комиссия решила сократить срок действия цифрового сертификата о вакцинации от коронавируса с 12 до 9 месяцев. Новые правила вступят в силу с 1 февраля 2022 года.

Об этом сообщается на сайте комиссии.

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Сколько действителен COVID-сертификат в ЕС

Отмечается, что цифровой европейский COVID-сертификат будет действовать 9 месяцев, а точнее в течение 270 дней, с целью путешествий внутри Евросоюза. Срок отсчитывается со дня завершения первичного курса вакцинации авторизованными в ЕС препаратами.

При этом уточняется, что это решение учитывает рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний по вакцинации бустерной дозой. Согласно с ними, усиливающие дозы рекомендуются вводить не позднее чем через 6 месяцев после завершения первого цикла вакцинации.

Дополнительный период в 3 месяца предоставляется, чтобы национальные кампании по вакцинации могли быть скорректированы, и граждане получили бустерную дозу.

Новые правила вступят в силу для 27 стран Евросоюза с 1 февраля 2022 года. Они касаются только поездок между странами.

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