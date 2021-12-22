Украина вводит третью дозу прививки против COVID-19: какие профессии подлежат ревакцинации

В Украине вводят ревакцинальну дозу прививки против COVID-19 для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа. Они смогут получить ее по меньшей мере через шесть месяцев с даты получения второй дозы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения 22 декабря.

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Какие профессии подлежат ревакцинации

В Минздраве отмечают, что работники медицинской сферы смогут получить ревакцинальну дозу через 6 месяцев после второй прививки от COVID-19.

"Получить ревакцинальну дозу медики и сотрудники домов интернатного типа могут через 6 месяцев после второй прививки от COVID-19. Для ревакцинальной дозы использоваться только м-РНК-вакцины – Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной привит человек", – говорится в сообщении.

Такое решение Минздрав принял своим приказом 2849. При разработке приказа учитывались соответствующие рекомендации ВОЗ и официальная позиция Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

В Минздраве добавляют, что получение дополнительной дозы для людей, у которых из-за тяжелых сопутствующих болезней могла не сформироваться надлежащая иммунная защита, остается без изменений.

"Они могут сделать третью прививку через 28 дней после основного курса прививок без продления срока действия сертификата", – сообщает министерство.

Отмечается, что генерация COVID-сертификата после получения ревакцинальної дозы будет доступна в ближайшее время.

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