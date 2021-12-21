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Шесть областей выходят из "красной" зоны 23 декабря: список

COVID-19
21 декабря 17:51
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"Красная" зона сокращается до двух областей
Шесть областей выходят из "красной" зоны 23 декабря: список

С 23 декабря шесть областей Украины выходят из "красной" зоны карантина. Это Киевская, Житомирская, Сумская, Николаевская, Черниговская и Черкасская.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

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Шесть областей переходят в "желтую" зону

Нововведение вступает в действие с 00 часов 00 минут 23 декабря.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 23 декабря 2021 года "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей", – сообщил Немчінов.

"Красная" зона сокращается до двух областей. В ней останутся такие:

  • Волынская,
  • Запорожская.

В "желтой" карантинной зоне запрещается:

  • работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100 % сотрудников;
  • проведение массовых мероприятий;
  • работа кинотеатров, театров и учреждений культуры;
  • работа заведений общественного питания;
  • работа спортзалов, бассейнов;
  • деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;
  • межобластные и международные перевозки.

Однако все эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.

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Автор публикации
Надя Кибукевич
В 2018 году поступила в Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова, где учусь на специальности «Журналистика». Но свой настоящий профессиональный путь уверенно начинаю в холдинге LIVE.Network. Пишу новости обо всем и для всех.
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