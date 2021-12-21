Шесть областей выходят из "красной" зоны 23 декабря: список

С 23 декабря шесть областей Украины выходят из "красной" зоны карантина. Это Киевская, Житомирская, Сумская, Николаевская, Черниговская и Черкасская.
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram-канале.
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Нововведение вступает в действие с 00 часов 00 минут 23 декабря.
"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 23 декабря 2021 года "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей", – сообщил Немчінов.
"Красная" зона сокращается до двух областей. В ней останутся такие:
В "желтой" карантинной зоне запрещается:
Однако все эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.