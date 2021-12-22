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"Омикрон" может способствовать окончанию COVID-пандемии, - эпидемиолог

COVID-19
22 декабря 09:35
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По словам Натальи Виноград, в будущем болезнь приравняют к ОРВИ
"Омикрон" может способствовать окончанию COVID-пандемии, - эпидемиолог

Член комиссии по биобезопасности при СНБО Наталья Виноград рассказала, что штамм коронавирус “Омикрон” быстро адаптируется к окружающей среде. Кроме того, именно он может стать последней волной COVID-19.

Об этом она заявила в эфире телеканала LIVE, передает Новини.LIVE.

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Что известно о штамме "Омикрон"?

Виноград напомнила, что в Украине официально подтвердили лишь один случай заболевания “Омикроном”, однако, по ее словам, существует множество случаев, когда люди не обращаются к врачам. В частности, в ЕС на один случай приходится до 17-20 невыявленных случаев.

Она подчеркнула, что “любые пандемии завершаются”. Так, она отметила, что вирусы могут адаптироваться к длительной циркуляции-изменяются их свойства и способности вызывать летальные исходы.

“Полтора-три дня удваивается количество новых случаев заболеваний. То есть это соответствует стандартам того, что изменились свойства возбудителя. Он пошел в направлении эволиции на уменьшение патогенных свойств”, - заявила Виноград.

Кроме того, по ее словам, из-за этого коронавирус можно будет приравнять к острым респираторным вирусным заболеваниям.

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Автор публикации
Ярослав Коджушко
В 2018 году закончил Сумской Государственный университет по специальности "Реклама и PR". Тогда же переехал из Сум в Киев, где сразу нашел себя в журналистике, а позже получил магистра по этой специальности в родном СумДу. Увлекаюсь кинематографом и более 2 лет писал о нем на Bigmir.net, там и работал кинокритиком. С начала пандемии решил, что надо двигаться дальше и расширять спектр тем. Так впоследствии и попал в Live.Network.
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коронавирус пандемия ОРВИ штамм Омикрон
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