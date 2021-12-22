"Омикрон" может способствовать окончанию COVID-пандемии, - эпидемиолог

Член комиссии по биобезопасности при СНБО Наталья Виноград рассказала, что штамм коронавирус “Омикрон” быстро адаптируется к окружающей среде. Кроме того, именно он может стать последней волной COVID-19.

Об этом она заявила в эфире телеканала LIVE, передает Новини.LIVE.

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Что известно о штамме "Омикрон"?

Виноград напомнила, что в Украине официально подтвердили лишь один случай заболевания “Омикроном”, однако, по ее словам, существует множество случаев, когда люди не обращаются к врачам. В частности, в ЕС на один случай приходится до 17-20 невыявленных случаев.

Она подчеркнула, что “любые пандемии завершаются”. Так, она отметила, что вирусы могут адаптироваться к длительной циркуляции-изменяются их свойства и способности вызывать летальные исходы.

“Полтора-три дня удваивается количество новых случаев заболеваний. То есть это соответствует стандартам того, что изменились свойства возбудителя. Он пошел в направлении эволиции на уменьшение патогенных свойств”, - заявила Виноград.

Кроме того, по ее словам, из-за этого коронавирус можно будет приравнять к острым респираторным вирусным заболеваниям.

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