На Львовщине от коронавируса умерло 17 человек: актуальная статистика на 22 декабря

На Львовщине проверили 1 580 человек на коронавирус, положительные результаты обнаружили у 166 людей. Всего в стационарах, по состоянию на 22 декабря, находится 1 262 пациенты.

Об этом сообщили в Львовской ОГА.

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Статистика больных на Львовщине

В районах области обнаружили такое количество людей с COVID-19:

Дрогобычский - 0

Золочевский - 16

Львовский-98 (г. Львов – 64)

Самборский - 4

Стрыйский - 39

Яворивский - 7

Червоноградский - 2

Всего в больницы госпитализировали 105 людей. Теперь в стационарах находится 1 262 человека, из них 136 - в реанимации. Также 43 человека подключены к системе ИВЛ. Отметим, что только 207 больных вакцинированы. Не обошлось и без летальных исходов - умерло 17 людей.

В какие больницы попадают пациенты с коронавирусом

во Львовской областной инфекционной больнице-101

в центре легочного здоровья - 146

во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных - 85

в ЛОКЛ-38

в больнице на железнодорожном транспорте-26

во Львовской областной детской клинической больнице" ОХМАТДЕТ " - 18

в БСМП - 113

во Львовском областном клиническом перинатальном центре - 0

в 8 - й городской клинической больнице г. Львова-48

в 1 - й ГКБ г. Львова-45

в 5 - й ГКБ г. Львова-51

в Стрыйской городской больнице-76

в Стебницкой городской больнице-44

в Рудковской больнице-51

в Новояворовской РЛ 1 имени Юрия Липы-81

в Каменка-Бугской ЦРБ-60

в Сокальской ЦРБ-47

в Жидачевской ЦРБ-40

в Пустомытовской - 31

в Перемышлянской ЦРБ-48

в Жовковской ЦРБ-39

в Самборской ЦРБ - 20

в Буской ЦРБ - 26

в Золочевской ЦРБ - 28

За весь период пандемии во Львовской области подтвердили коронавирус в 217 610 человек. Выздоровел - 203 211, а, к сожалению, умерло 5 885.

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