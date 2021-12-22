На Львовщине от коронавируса умерло 17 человек: актуальная статистика на 22 декабря

На Львовщине проверили 1 580 человек на коронавирус, положительные результаты обнаружили у 166 людей. Всего в стационарах, по состоянию на 22 декабря, находится 1 262 пациенты.
Об этом сообщили в Львовской ОГА.
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Статистика больных на Львовщине
В районах области обнаружили такое количество людей с COVID-19:
- Дрогобычский - 0
- Золочевский - 16
- Львовский-98 (г. Львов – 64)
- Самборский - 4
- Стрыйский - 39
- Яворивский - 7
- Червоноградский - 2
Всего в больницы госпитализировали 105 людей. Теперь в стационарах находится 1 262 человека, из них 136 - в реанимации. Также 43 человека подключены к системе ИВЛ. Отметим, что только 207 больных вакцинированы. Не обошлось и без летальных исходов - умерло 17 людей.
В какие больницы попадают пациенты с коронавирусом
- во Львовской областной инфекционной больнице-101
- в центре легочного здоровья - 146
- во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных - 85
- в ЛОКЛ-38
- в больнице на железнодорожном транспорте-26
- во Львовской областной детской клинической больнице" ОХМАТДЕТ " - 18
- в БСМП - 113
- во Львовском областном клиническом перинатальном центре - 0
- в 8 - й городской клинической больнице г. Львова-48
- в 1 - й ГКБ г. Львова-45
- в 5 - й ГКБ г. Львова-51
- в Стрыйской городской больнице-76
- в Стебницкой городской больнице-44
- в Рудковской больнице-51
- в Новояворовской РЛ 1 имени Юрия Липы-81
- в Каменка-Бугской ЦРБ-60
- в Сокальской ЦРБ-47
- в Жидачевской ЦРБ-40
- в Пустомытовской - 31
- в Перемышлянской ЦРБ-48
- в Жовковской ЦРБ-39
- в Самборской ЦРБ - 20
- в Буской ЦРБ - 26
- в Золочевской ЦРБ - 28
За весь период пандемии во Львовской области подтвердили коронавирус в 217 610 человек. Выздоровел - 203 211, а, к сожалению, умерло 5 885.
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