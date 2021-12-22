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На Львовщине от коронавируса умерло 17 человек: актуальная статистика на 22 декабря

COVID-19
22 декабря 09:40
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В реанимации находится 136 пациентов
На Львовщине от коронавируса умерло 17 человек: актуальная статистика на 22 декабря

На Львовщине проверили 1 580 человек на коронавирус, положительные результаты обнаружили у 166 людей. Всего в стационарах, по состоянию на 22 декабря, находится 1 262 пациенты.

Об этом сообщили в Львовской ОГА.

Читайте также:Более 300 смертей в сутки: данные по COVID-19 в Украине на 22 декабря

Статистика больных на Львовщине

В районах области обнаружили такое количество людей с COVID-19:

  • Дрогобычский - 0
  • Золочевский - 16
  • Львовский-98 (г. Львов – 64)
  • Самборский - 4
  • Стрыйский - 39
  • Яворивский - 7
  • Червоноградский - 2

Всего в больницы госпитализировали 105 людей. Теперь в стационарах находится 1 262 человека, из них 136 - в реанимации. Также 43 человека подключены к системе ИВЛ. Отметим, что только 207 больных вакцинированы. Не обошлось и без летальных исходов - умерло 17 людей.

В какие больницы попадают пациенты с коронавирусом

  • во Львовской областной инфекционной больнице-101
  • в центре легочного здоровья - 146
  • во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных - 85
  • в ЛОКЛ-38
  • в больнице на железнодорожном транспорте-26
  • во Львовской областной детской клинической больнице" ОХМАТДЕТ " - 18
  • в БСМП - 113
  • во Львовском областном клиническом перинатальном центре - 0
  • в 8 - й городской клинической больнице г. Львова-48
  • в 1 - й ГКБ г. Львова-45
  • в 5 - й ГКБ г. Львова-51
  • в Стрыйской городской больнице-76
  • в Стебницкой городской больнице-44
  • в Рудковской больнице-51
  • в Новояворовской РЛ 1 имени Юрия Липы-81
  • в Каменка-Бугской ЦРБ-60
  • в Сокальской ЦРБ-47
  • в Жидачевской ЦРБ-40
  • в Пустомытовской - 31
  • в Перемышлянской ЦРБ-48
  • в Жовковской ЦРБ-39
  • в Самборской ЦРБ - 20
  • в Буской ЦРБ - 26
  • в Золочевской ЦРБ - 28

За весь период пандемии во Львовской области подтвердили коронавирус в 217 610 человек. Выздоровел - 203 211, а, к сожалению, умерло 5 885.

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Автор публикации
София Дорощук
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коронавирус больницы медики
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Главная COVID-19 На Львовщине от коронавируса умерло 17 человек: актуальная статистика на 22 декабря
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