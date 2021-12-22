Более 300 смертей в сутки: данные по COVID-19 в Украине на 22 декабря

В течение минувших суток, 21-го декабря, в Украине обнаружили 6 363 новых случая заболевания COVID-19. В частности, заразились 534 ребенка и 208 медиков.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Читайте также: Шесть областей выходят из "красной" зоны 23 декабря
Статистика COVID-19 в Украине на 22 декабря
Так, количество госпитализаций на этот раз возросло до 2 241 пациентов, а летальных случаев - к 301. В то же время выздороветь удалось 19 494 лицам.
Сколько людей заболело в регионах:
- г. Киев – 1403;
- Винницкая область - 251;
- Волынская область - 376;
- Днепропетровская область - 170;
- Донецкая область - 362;
- Житомирская область - 120;
- Закарпатская область – 182;
- Запорожская область - 392;
- Ивано-Франковская область – 158;
- Киевская область - 354;
- Кировоградская область - 95;
- Луганская область - 77;
- Львовская область – 166;
- Николаевская область - 219;
- Одесская область - 154;
- Полтавская область - 349;
- Ровенская область – 244;
- Сумская область – 157;
- Тернопольская область – 130;
- Харьковская область – 213;
- Херсонская область - 121;
- Хмельницкая область - 183;
- Черкасская область - 309;
- Черновицкая область - 87;
- Черниговская область - 91.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Другие новости о коронавирусе:
- Главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал о состоянии украинца, у которого был обнаружен “Омикрон”. По его словам, пациент уже выздоровел.