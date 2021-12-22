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Более 300 смертей в сутки: данные по COVID-19 в Украине на 22 декабря

COVID-19
22 декабря 08:55
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В то же время выздоровело почти 20 тысяч человек
Более 300 смертей в сутки: данные по COVID-19 в Украине на 22 декабря

В течение минувших суток, 21-го декабря, в Украине обнаружили 6 363 новых случая заболевания COVID-19. В частности, заразились 534 ребенка и 208 медиков.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Статистика COVID-19 в Украине на 22 декабря

Так, количество госпитализаций на этот раз возросло до 2 241 пациентов, а летальных случаев - к 301. В то же время выздороветь удалось 19 494 лицам.

Сколько людей заболело в регионах:

  • г. Киев – 1403;
  • Винницкая область - 251;
  • Волынская область - 376;
  • Днепропетровская область - 170;
  • Донецкая область - 362;
  • Житомирская область - 120;
  • Закарпатская область – 182;
  • Запорожская область - 392;
  • Ивано-Франковская область – 158;
  • Киевская область - 354;
  • Кировоградская область - 95;
  • Луганская область - 77;
  • Львовская область – 166;
  • Николаевская область - 219;
  • Одесская область - 154;
  • Полтавская область - 349;
  • Ровенская область – 244;
  • Сумская область – 157;
  • Тернопольская область – 130;
  • Харьковская область – 213;
  • Херсонская область - 121;
  • Хмельницкая область - 183;
  • Черкасская область - 309;
  • Черновицкая область - 87;
  • Черниговская область - 91.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор публикации
Ярослав Коджушко
В 2018 году закончил Сумской Государственный университет по специальности "Реклама и PR". Тогда же переехал из Сум в Киев, где сразу нашел себя в журналистике, а позже получил магистра по этой специальности в родном СумДу. Увлекаюсь кинематографом и более 2 лет писал о нем на Bigmir.net, там и работал кинокритиком. С начала пандемии решил, что надо двигаться дальше и расширять спектр тем. Так впоследствии и попал в Live.Network.
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коронавирус пандемия карантин Украина
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Главная COVID-19 Более 300 смертей в сутки: данные по COVID-19 в Украине на 22 декабря
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