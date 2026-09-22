Украина учит НАТО — уроки войны для Запада. Владислав Клочков генерал-майор PhD

В 2022 году Запад учил Украину воевать своим оружием. В 2026-м в структуре НАТО уже работает совместный центр, который превращает украинский боевой опыт в уроки для самого Альянса. За четыре года сотрудничество прошло путь от экстренных пакетов помощи до двустороннего обмена знаниями, технологиями и практиками ведения войны. Теперь главный вопрос звучит иначе: способны ли США и НАТО усваивать украинский опыт с той же скоростью, с какой фронт каждый день создаёт новые решения?

Почему помощь 2022 года так и не стала системой

В первый год полномасштабной войны Запад решал прежде всего задачу выживания украинской армии. Долгосрочную модель её развития тогда фактически отложили на потом. Украина получила Javelin, NLAW, артиллерию, HIMARS, средства ПВО, разведывательные данные, связь и медицинское обеспечение, а украинские экипажи осваивали эти системы за считаные недели: HIMARS начал поражать российские логистические и командные объекты уже через несколько месяцев после поставок.

Проблема скрывалась в структуре помощи. Западная система действовала реактивно, механизмы поставок создавались на ходу — специалисты описывают тот период фразой "строительство самолёта во время его полёта".

Что показал кризис 2024 года

В 2023 году партнёры попытались перейти от экстренной помощи к формированию наступательного потенциала. Украина получила Patriot, Bradley, Leopard, Challenger, инженерное оборудование и разведывательные системы. Однако прорыв укреплённой обороны требует одновременной работы танков, БМП, артиллерии, ПВО, РЭБ, авиации и подготовленных штабов. Когда эти элементы прибывают в разное время, даже современная техника не складывается в единую боевую систему. Именно здесь проявились два просчёта партнёров: оборонное производство начали масштабировать слишком поздно, а часть вооружений передали тогда, когда времени на полноценную подготовку уже не хватало.

Слабость всей модели обнажил 2024 год. Пакет помощи на 61 миллиард долларов месяцами блокировался в Конгрессе, и пока продолжались политические дискуссии, украинские подразделения столкнулись с дефицитом снарядов и средств ПВО, а Россия получила оперативное преимущество на фронте. В то же время тот же год принёс первый системный сдвиг: в июне Украина и США подписали десятилетнее соглашение о безопасности, а сотрудничество всё заметнее выходило за пределы передачи готовых систем. Northrop Grumman договорился о производстве боеприпасов в Украине, тогда как техническая поддержка американской техники уже требовала отдельной инфраструктуры ремонта, логистики и сопровождения.

Когда Украина стала источником уроков для НАТО

В 2025–2026 годах эта смена ролей получила институциональную форму. В Быдгоще начал работать NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre — JATEC, созданный для системного анализа украинского боевого опыта и его переноса в подготовку, операции, политики и развитие возможностей. Сам факт появления такого центра важнее очередной декларации о партнёрстве: опыт фронта впервые получил постоянный канал входа в механизмы трансформации НАТО. К 2026 году JATEC уже работал над темами противовоздушной обороны, защиты критической инфраструктуры и устойчивости.

Обмен стал двусторонним. США и НАТО передают Украине доктрину, системы управления войсками, стандарты подготовки личного состава и опыт эксплуатации сложных комплексов. Украина в ответ приносит то, что невозможно воспроизвести на полигоне: практику войны высокой интенсивности, массовое применение дронов и противодействие им, работу под постоянными ракетно-дроновыми ударами, быстрое технологическое прототипирование. Украинские военные уже участвуют в формировании сценариев подготовки союзников, в частности в совместных программах в Польше, где реальный фронтовой опыт меняет содержание учений.

Что Украина готова передать Западу

На основе боевого опыта я бы выделил пять направлений, где украинская практика даёт Западу особенно ценный материал для переосмысления подходов:

Экосистема боевого применения дронов — разведывательных, ударных, морских, FPV — и цикл быстрого создания, испытания в бою, обратной связи, модернизации и масштабирования.

Многоуровневая архитектура противодействия беспилотникам, объединяющая обнаружение, радиоэлектронное противодействие, кинетическое поражение и дроны-перехватчики.

Опыт радиоэлектронной борьбы, где преимущество в эфире меняет результат тактической операции не меньше, чем огонь.

Модель быстрого внедрения оборонных инноваций, в которой подразделения, технологические компании и государство взаимодействуют без классического цикла закупок.

Диверсифицированная и децентрализованная оборонно-промышленная база, способная перейти от прототипа к серийному производству за считаные месяцы.

Что мешает оборонному сотрудничеству Украины и США

Несмотря на прогресс, в этой модели остаются слабые места, которые уже нельзя списывать на переходный период.

Самый большой риск — зависимость критических ресурсов от политического цикла партнёра. Украина не может планировать войну, если поставки снарядов или ПВО зависят от голосования в Конгрессе, которое способно затянуться на месяцы.

Второй барьер — фрагментация Альянса: более двадцати восьми различных систем принятия решений, закупок и политических позиций. В результате одна страна обучает украинских военнослужащих по одной методике, другая — по другой, третья использует собственную систему логистики, а четвёртая передаёт другую модификацию того же вооружения.

Третья проблема — отставание оборонного производства от темпа войны. В течение 2022–2023 годов западные страны в основном расходовали складские запасы, тогда как Россия значительно быстрее наращивала собственное производство.

Четвёртый барьер — отсутствие долгосрочной рамки. Вопрос о потребностях Украины сегодня всё ещё преобладает над разговором о том, какой должна быть украинская армия в 2030 году.

Как институционально закрепить оборонное сотрудничество Украины и США

Следующий вызов начинается там, где отдельные успешные практики должны стать постоянной системой. Я вижу как минимум шесть элементов, которые могут перевести партнёрство из режима разовых договорённостей в устойчивую институциональную модель.

Первый элемент — постоянная площадка стратегического диалога с закрытыми встречами военных экспертов, представителей оборонной промышленности и аналитических центров обеих стран. Второй — механизм системного обмена уроками войны, где боевой опыт проходит путь от анализа к доктринальным рекомендациям, учебным программам и технологическим требованиям. Третий — расширение практической работы JATEC по отдельным направлениям: беспилотные системы, радиоэлектронная борьба, противовоздушная оборона, киберзащита, военная медицина и оборонные закупки.

Четвёртый элемент — переход от закупки готовых западных систем к совместной разработке и производству с передачей технологий и локализацией в Украине. Пятый — использование уже имеющейся институциональной базы: комплексный пакет помощи НАТО CAP к июню 2026 года получил более 1,4 миллиарда евро взносов, а Strategical Defence Procurement Review, проведённый совместно с Украиной, заложил основу реформы оборонных закупок. Шестой — долгосрочный интеллектуальный канал в формате совместной образовательной программы на базе американских университетов, менее зависимый от бюджетных решений Конгресса, чем любая другая форма сотрудничества.

Большинство этих элементов уже имеют отдельные прототипы или институциональную основу. Следующая задача — объединить стратегический диалог, уроки войны, оборонные инновации, образование и совместные проекты в постоянный механизм взаимодействия.

Оборонное сотрудничество Украины и США как основа будущей безопасности

Четыре года войны показали пределы модели, построенной вокруг экстренной помощи. Следующий этап требует постоянного механизма обмена, где боевые уроки становятся аналитикой, из неё вырастают доктринальные решения, а затем появляются совместные технологии, производство и новые возможности. JATEC уже показывает, как такая логика работает с опытом войны. Теперь её стоит распространить на вооружения, подготовку кадров и оборонные закупки.

Для Украины ставка значительно шире поставок оружия. От способности превратить собственный боевой опыт в институциональную возможность зависит её место в будущей архитектуре европейской безопасности.