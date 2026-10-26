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Выиграть тендер мало — как сервис приносит производителю стабильный доход
Оборонпром

Выиграть тендер мало — как сервис приносит производителю стабильный доход

Дмитрий Кавицкий объясняет, как сервисные пакеты, обучение и модернизация техники дают производителю стабильный доход и снижают зависимость от тендеров.

Дмитрий Кавицкий
Дмитрий Кавицкий

CBDO в Defense Tech, эксперт по развитию бизнеса и построению sales-процессов в MilTech

Дата публикации
26 октября 2026 19:33
Сервис в оборонной отрасли — Дмитрий Кавицкий. Head of Sales в компаниях оборонных технологий
Сервисная поддержка военной техники. Коллаж Новини.LIVE, создано при помощи ИИ.

Производитель выиграл три тендера подряд и радуется. Но его доход полностью зависит от того, выиграет ли он четвёртый. Каждый контракт приходится добывать с нуля, а прежние клиенты после поставки остаются без контакта. Это не стабильный бизнес. Это серия разовых удач, каждая из которых может оказаться последней.

Предыдущие четыре материала этой серии описывали составляющие поддержки: присутствие, скорость возвращения в строй, обучение, ответственность. Вместе они складываются в отдельный продукт, который продаётся, оценивается и приносит деньги.

Почему жизнь от тендера до тендера делает компанию уязвимой

Разовый контракт даёт деньги, но не даёт предсказуемости. Компания не может планировать найм, закупки комплектующих или развитие, потому что не знает, что будет через полгода. Каждая неудача на тендере становится ударом по всему бизнесу, а не просто упущенной возможностью.

Производитель с длительными отношениями с клиентами живёт иначе. Часть его дохода поступает независимо от результата очередного тендера, и это даёт запас прочности, которого нет у компаний без сервиса. Именно такой запас позволяет пережить паузу в госзаказе, не потеряв инженеров.

Что означает сервис как продукт

Речь не о ремонте по запросу. Речь о сервисе, который продаётся отдельно: пакеты поддержки с гарантированными сроками, подписка на обновления, обучение новых операторов, модернизация ранее поставленных изделий, выездные инженеры для крупных подразделений.

У каждой из этих услуг своя цена, свой заказчик и своя логика. Вместе они формируют то, что я называю длинным плечом: часть бизнеса, которая работает на компанию, пока основной отдел продаж готовит следующую сделку. Длинное плечо не зависит от того, удалось ли выиграть тендер в этом квартале.

Почему у сервиса другая экономика

Продажа изделия каждый раз требует новых усилий по поиску клиента, презентаций, тестов и тендерных процедур. Сервис продаётся тому, кто уже купил, а стоимость привлечения такого клиента значительно ниже. Кроме того, он не зависит от тендерных циклов так жёстко, как первичные поставки.

Есть и менее очевидная выгода: сервис даёт поток данных о том, как техника работает в реальности. Какие узлы ломаются чаще, какие сценарии применения наиболее распространены, что просят изменить. Это знание возвращается в разработку и делает следующие версии лучше, то есть сервис подпитывает сам продукт.

Почему европейские заказчики хотят длительных контрактов

Для европейских армий покупка техники означает выбор партнёра на десятилетия. Они планируют бюджеты на годы вперёд и ищут поставщиков, способных поддерживать технику всё это время, а не только поставить её.

Производитель, который предлагает только изделие, проигрывает тому, кто предлагает изделие вместе с длительной поддержкой. Для заказчика второй вариант даёт предсказуемость, которую он ценит больше, чем небольшую экономию на старте. Тот, кто поймёт это первым, получит контракты, которые нельзя отобрать ни дизайном, ни ценой.

Почему это преимущество не скопировать быстро

Изделие можно повторить, дизайн можно купить, цену можно сбить. Но сеть сервисных инженеров, накопленную базу отказов, сформированный запас запчастей и доверие клиентов за несколько месяцев не воспроизвести. Это капитал, который растёт только со временем и только благодаря ежедневной работе.

Поэтому сервис становится последним бастионом конкурентного преимущества. Когда характеристики выравниваются, а цены сближаются, побеждает тот, за кем стоит наиболее глубокая поддержка.

Как начать и к чему это ведёт

Начинать не обязательно со всей линейки. Достаточно взять один продукт и описать для него сервисный пакет: что входит, сколько стоит, какие сроки. Первые клиенты покажут, чего не хватает, а дальше модель можно расширять.

Эта серия прошла путь от первой проблемы до системного вывода. Контракт начинается после подписания. Простой дороже цены. Оператора нужно учить. Ответственность должна быть прописана. Всё это вместе и составляет сервис как продукт, а сервис как продукт становится основой компании, которая собирается жить дольше одного тендера.

Выигрывает не тот, кто продал больше всех, а тот, кто оставался рядом дольше всех. Не сделка, а отношения.

тендер Украина экономика бизнес производство

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