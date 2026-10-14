Поддержка ВПЛ в бюджете 2027 — цена бедности. Народный депутат Украины Руслан Горбенко

Когда мы обсуждаем бюджет, говорим о миллиардах. Переселенец считает иначе: хватит ли после аренды на продукты, лекарства и потребности детей? Между этими двумя расчётами лежит главный вопрос социальной политики: помогают ли государственные программы человеку удержаться и снова обеспечивать себя и семью? Если поддержка запаздывает, люди расходуют сбережения, откладывают лечение, теряют возможности работать. Поэтому наряду с ценой помощи мы должны считать и последствия её отсутствия.

Больший бюджет должен означать ощутимый результат

По сообщению Минфина, проект бюджета на 2027 год предусматривает 83,2 млрд гривен на поддержку внутренне перемещённых лиц. Это на 11,6 млрд больше плана на 2026 год с изменениями. Важно, что речь идёт о совокупности разных направлений: помощи на проживание, жилищных программах, социальных услугах и занятости. Увеличение общей суммы само по себе ещё не показывает, сколько дополнительных средств получит конкретная семья и какую проблему они помогут решить.

При этом июльские расчёты Международного валютного фонда оценивают базовый финансовый разрыв на 2027 год примерно в 43,4 млрд долларов. Для его покрытия предусмотрена прежде всего международная поддержка. Эта оценка показывает более широкий финансовый контекст, в котором приходится определять приоритеты бюджета.

Ресурс государства ограничен, потребности обороны огромны. Именно поэтому каждая программа должна давать понятный ответ: кому она помогает, когда человек может воспользоваться поддержкой и что меняется после этого. Для одной семьи результатом будет возможность оплачивать жильё, для другой — работа, для человека, которому нужен уход, — доступная социальная услуга. Эти результаты нельзя свести к одному показателю, но их нужно видеть за бюджетными строками.

Это касается и социальных стандартов. Правительство предлагает установить общий прожиточный минимум на 2027 год на уровне 3559 гривен. Это расчётный показатель, который используется в системе социальных гарантий, а не сумма, которую каждый получает на руки. Поэтому его нужно оценивать вместе с правилами конкретных выплат и реальными расходами людей. Отдельно действует помощь на проживание ВПЛ: 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2000 гривен для других получателей, которые соответствуют условиям программы. При этом размеры этой помощи не пересматриваются, хотя стоимость продуктов питания, коммунальных услуг и других базовых потребностей растёт. Фактически с каждым годом на те же 2000 или 3000 гривен переселенцы могут приобрести всё меньше. И если государство не учитывает инфляцию при определении социальных выплат, даже сохранение их номинального размера означает постепенное сокращение реальной поддержки людей.

Одобренное заявление ещё не означает полученное жильё

Лучше всего разницу между решением о поддержке и её результатом видно на жилищных программах. Человек подал заявление, получил одобрение, ждёт финансирования — и всё это время продолжает оплачивать аренду или жить в месте временного проживания. Для отчётности это несколько пройденных этапов. Для семьи вопрос остаётся тем же: когда она сможет переехать в собственное жильё?

По программе жилищных ваучеров для отдельных категорий ВПЛ местные комиссии уже одобрили более 40 тысяч заявлений. При этом фактически жильё приобрели 3297 семей. Для покрытия уже поданных заявлений потребность на 2027 год оценивают примерно в 72 млрд гривен. За каждым заявлением стоит семья, которая ждёт и продолжает оплачивать временное жильё.

Человек живёт не в одобренном заявлении. Он живёт в квартире. Поэтому количество обращений, положительных решений и завершённых покупок нужно показывать отдельно. Цифры должны относиться к одной и той же программе, категории получателей и определённому периоду. Иначе мы не поймём, где именно остановилась помощь: на рассмотрении документов, ожидании средств или реализации уже предоставленной поддержки.

Именно для этого нужен аудит программ поддержки переселенцев. Он должен отличать нехватку финансирования от ситуации, когда уже выделенные средства не доходят до людей. В первом случае нужно определить потребность, источники финансирования и порядок обеспечения тех, кто ждёт. Во втором — выяснить, какой этап задерживает исполнение и кто должен устранить препятствие. В обоих случаях человек должен получить понятную информацию о своём заявлении и следующем шаге.

У ожидания тоже есть цена. Семья продолжает тратить деньги на временное жильё и не знает, сможет ли остаться в этой громаде. При такой неопределённости сложнее планировать работу, обучение детей или собственное дело. Программа должна учитывать это время, а не заканчиваться для государства в момент одобрения документов.

Поддержка должна помогать работать и жить в громаде

Когда речь идёт о ВПЛ, мы часто считаем, сколько государство расходует на их поддержку. Но переселенцы также работают, открывают предприятия, арендуют жильё, покупают товары и услуги, платят налоги. Громада, которая помогает им обустроиться, получает работников, предпринимателей и потребителей. То же касается релокированного бизнеса: вместе с предприятием переезжают специалисты и их семьи, которым нужно организовать жизнь на новом месте.

При этом само наличие работы ещё не означает, что помощь больше не нужна. Зарплаты может не хватать на аренду, лечение и содержание детей. Поэтому поддержка должна учитывать реальные обстоятельства: кому-то нужна помощь с трудоустройством, кому-то — с жильём. Пожилые люди, лица с инвалидностью и семьи, которым нужен уход, могут нуждаться в длительной поддержке. Право на неё не должно зависеть от того, сможет ли человек быстро стать экономически самостоятельным.

Есть и инструменты, которые влияют на повседневные расходы. Законопроектом №16069, подготовленным совместно с Игорем Тереховым и Ассоциацией прифронтовых городов и громад, который мы уже зарегистрировали в Раде, предлагается установить ставку НДС 5% для определённых базовых продуктов, лекарств и других социально значимых товаров. Речь идёт о предложении, а не действующем общем правиле. Для покупателя возможный эффект понятен: если снижение налога перейдёт в конечную цену, поддержку он почувствует во время обычной покупки. Но именно это условие нужно проверять, одновременно оценивая потери бюджетных поступлений.

Также мы предлагаем поднять минимальную зарплату до 10 тысяч гривен и прожиточный минимум до 7600. Это повышение минимальной зарплаты нужно рассматривать вместе со способностью работодателей сохранять рабочие места, особенно в прифронтовых громадах. Я поддерживаю поиск решений, которые делают жизнь доступнее. Однако каждое предложение должно пройти проверку на результат для человека, стоимость для бюджета и последствия для бизнеса. Общие налоговые меры и адресные программы выполняют разные задачи; один инструмент не заменит всей системы.

Что нужно изменить до принятия бюджета

17 октября отмечают Международный день борьбы с бедностью. Для Украины это время, когда решается, на что пойдут бюджетные средства в следующем году. Пока бюджет ещё не принят, мы должны разобраться, почему часть программ до сих пор не дала людям ожидаемой помощи. Где-то не хватает финансирования, где-то люди месяцами ждут после одобрения заявления. Одного увеличения суммы в бюджете недостаточно. Нужно устранить причины этих задержек.

На мой взгляд, мы должны сосредоточиться на пяти задачах.

Сопоставить средства с реальными потребностями. Сколько семей нуждаются в жилье? Скольким нужны выплаты, помощь с трудоустройством или уход? По каждому направлению мы должны понимать, хватит ли предусмотренного финансирования. Выяснить, где останавливается помощь. Если человек подал заявление и получил положительное решение, что мешает ему воспользоваться поддержкой? У каждой такой задержки должны быть объяснение и конкретное решение. Определить ответственных и сроки. Человек должен знать, кто рассматривает его обращение, когда будет решение и к кому обращаться, если помощь задерживается. Считать реальные результаты. Сколько семей получили жильё? Сколько людей нашли работу? Скольким обеспечили необходимый уход? Именно это показывает, работает ли программа. Сохранить помощь для тех, кто в ней нуждается. Пожилые люди, лица с инвалидностью, семьи в сложных обстоятельствах могут нуждаться в длительной поддержке. Мы должны позаботиться, чтобы они могли ею воспользоваться.

Мы привыкли спрашивать, сколько стоит социальное государство. Но у бедности тоже есть цена: отложенное лечение, потерянные возможности работать, решение искать будущее за границей. Не все эти последствия можно свести к одной бюджетной цифре, однако игнорировать их означает видеть лишь часть расходов. Для воюющей страны поддержка людей связана с её устойчивостью. Поэтому проверка бюджета должна завершаться тем же вопросом, с которого начинается день переселенца: поможет ли это решение оплатить жильё, позаботиться о детях и остаться жить в Украине?