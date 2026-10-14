Ремонт военной техники — Дмитрий Кавицкий, CBDO в Defense Tech

Два производителя предлагают схожие по возможностям комплексы. Один дешевле на заметную сумму. Заказчик выбирает его, отчитавшись об экономии бюджета. Через полгода выясняется, что каждая поломка означает недели ожидания запчастей. Техника простаивает, подразделение работает без неё, а настоящий счёт оказывается выше стоимости двух таких комплексов.

Закупочные документы фиксируют цену единицы. Война считает другое: сколько времени эта единица работает и сколько простаивает. Разница между этими двумя цифрами и есть главная скрытая статья расходов в украинской оборонной отрасли.

Почему цена изделия — лишь первая строка в счёте

Тендерная логика устроена просто: сравниваются характеристики и стоимость. Более дешёвое изделие при тех же условиях выглядит выгоднее, и формально так оно и есть. Но реальная стоимость владения складывается из другого: сколько дней изделие работает без отказов, сколько простаивает в ремонте, как быстро возвращается в строй после поломки. Эти показатели в тендерной документации обычно отсутствуют, поэтому более дорогое по фактическим затратам изделие может выигрывать по цене в документах.

На войне разница ещё резче, чем в гражданском мире. Изделие, которое простаивает, не просто не приносит пользы. Оно оставляет участок без прикрытия, а операторов — без инструмента. Стоимость такой паузы не вписывается ни в одну смету.

Что входит в налог на простой

Я называю это налогом на простой: скрытая плата, которую заказчик вносит за каждые сутки без работающего изделия. В неё входят упущенные возможности подразделения, время, потраченное на поиск запчастей, логистика ремонта, вынужденное использование устаревшей техники на замену и даже потеря мотивации людей, которые полнедели ждут деталь.

Этот налог не виден в отчётах, но он накапливается ежедневно и в итоге превышает экономию на закупке. Производитель, который снижает его, фактически продаёт заказчику то, что тот не умеет посчитать, но отчётливо ощущает: спокойствие от того, что техника будет в строю.

Почему ремонтопригодность закладывается в конструкции, а не в мастерской

Скорость ремонта определяется ещё на этапе проектирования. Модульная конструкция позволяет заменить узел за минуты вместо разборки всего изделия. Стандартные крепления означают, что для работы не нужен специальный инструмент. Понятная диагностика сокращает время поиска неисправности с часа до нескольких минут.

Логика здесь проста: если изделие невозможно починить в полевых условиях, его приходится отправлять на завод, а это уже не часы, а недели. Ремонтопригодность не менее важна, чем дальность или мощность, но она редко попадает в техническое задание, потому что о ней не думают, когда всё работает. Думают тогда, когда уже поздно менять конструкцию.

Почему склад запчастей — часть продукта

Даже лучшая конструкция не поможет, если нужной детали нет под рукой. Производитель, который продаёт технику без поддерживаемого запаса комплектующих, фактически продаёт изделие с отложенным отказом: всё хорошо, пока что-нибудь не сломается.

Зрелые компании держат распределённый запас запчастей ближе к пользователям, заранее определяют, какие узлы выходят из строя чаще всего, и формируют запас под реальную статистику отказов, а не под предположения. Это инвестиция, которой не видно на выставке и которая не украшает презентацию. Но именно она решает, закажет ли клиент технику во второй раз.

Как простой бьёт по самому производителю

Простой вредит не только заказчику. Для производителя задержка ремонта означает риск штрафных санкций, звонки от раздражённых командиров и постепенное сокращение числа рекомендаций. А рекомендация от подразделения, как показывает практика рынка, — главная валюта доверия. Теряется она быстрее, чем формируется.

К тому же каждый простой оставляет след в чатах, где командиры обмениваются опытом. История о технике, которая месяц ждала запчасть, распространяется быстрее любой рекламной кампании. Производитель, который не управляет простоями, не управляет собственной репутацией.

Что делать производителю

Первое: измерять и показывать заказчику среднее время возвращения изделия в строй, а не только его технические характеристики. Этот показатель говорит о компании больше, чем дальность полёта.

Второе: закладывать ремонт первого уровня в конструкцию и в обучение, чтобы оператор мог устранять типовые неисправности самостоятельно, без обращения на завод.

Третье: формировать склад запчастей как отдельную статью бюджета, а не как остаточный пункт, который финансируют, когда остаются деньги.

Побеждает не самое дешёвое изделие и не самое мощное. Побеждает то, которое быстрее всего возвращается в строй. Не цена единицы, а цена суток без неё.