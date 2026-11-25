В XIX веке по лондонским улицам ходили люди, которых буквально поместили между двумя рекламными щитами. Сегодня бренд может появиться в видео блогера с миллионами подписчиков. Между этими сценами почти два столетия, но обе показывают, как коммерция использует человеческое присутствие, чтобы привлечь внимание.

Меня как исследовательницу социальных коммуникаций интересует, что именно покупает рекламодатель вместе с таким присутствием. У сэндвичмена он оплачивал подвижный плакат и контакт с прохожими. У блогера может получить доступ к репутации, которая формировалась годами. Поэтому я предлагаю различать заметность, узнаваемость и доверие: у каждого есть своя цена и свои границы.

Откуда появился сэндвичмен

Сэндвич-борд состоял из двух досок или плакатов, соединённых ремнями через плечи. Торговцы нанимали людей, чтобы объявление двигалось вместе с городским потоком. Ещё в «Sketches by Boz» (1836) Чарльз Диккенс сравнил такого носителя с живым сэндвичем.

Эта конструкция давала предпринимателям свободу. В отличие от стационарной вывески, щит можно было отнести к рынку, театру или нужному перекрёстку. Однако мобильность имела свою цену: её обеспечивал чужой физический труд. За рекламной изобретательностью скрывалось неравенство между владельцем сообщения и тем, кто был вынужден часами носить его на себе.

Фотограф Джон Томсон и журналист Адольф Смит в книге «Street Life in London» (1877) посвятили таким работникам очерк «The London Boardmen». Они описывали нищенские заработки, насмешки и унижения: прохожие могли забрызгать носителя рекламы грязью или дразнить его, пока щиты мешали ему защититься. Город замечал объявление и вместе с тем легко обесценивал человека под ним.

Почему живая реклама привлекает внимание

Движущийся объект выделяется среди неподвижных вывесок. Прохожий видит надписи, жесты, одежду, лицо, может задать вопрос или попросить показать дорогу. Для кофейни такой контакт может быть полезным: промоутер объяснит, где вход и чем заведение отличается от других.

Но внимание быстротечно. Человека со щитом могут запомнить из-за странного костюма, так и не вспомнив название заведения. Качество кофе, приветливость персонала и соответствие обещания реальному опыту будут определять, вернётся ли гость. Здесь проходит важная граница между тем, кто остановил взгляд, и тем, кому поверили.

Условия труда рекламных носителей часто оставались за кадром. Сегодня бренд может говорить о человечности и одновременно не замечать, как обращается с промоутерами. Такое противоречие быстро разрушает впечатление, которое должен был создать яркий образ.

Что блогер продаёт вместе с рекламой

Параллель между сэндвичменом и инфлюенсером полезна, хотя прямой исторической преемственности между профессиями нет. Первый нёс чужой текст на досках. Второй может вплести продукт в собственную историю, показать опыт использования и обратиться к людям, которые уже давно следят за его работой. Поэтому частью коммерческого предложения становится личная репутация.

Представим то же заведение. Прохожий может увидеть меню на рекламном щите у двери. Подписчик гастроблогера, в свою очередь, слушает рассказ об ужине, видит интерьер, блюда и реакцию автора. Если тот обычно критически оценивает рестораны, его рекомендация будет восприниматься через призму предыдущего опыта аудитории. Однако даже искренняя симпатия не доказывает качества, а платная интеграция меняет контекст сообщения.

Поэтому прозрачность становится условием доверия. Статья 9 украинского Закона «О рекламе» требует чётко отделять рекламу от другой информации и запрещает скрытую рекламу. Статья 14² охватывает и пользовательский контент на соответствующих платформах, когда публикацию распространяют за оплату или иное материальное вознаграждение. Американская Федеральная торговая комиссия в рекомендациях 2023 года также подчёркивает необходимость понятного раскрытия материальных связей с брендами. Для читателя главное просто: он должен понимать, где собственная оценка автора, а где оплаченное сотрудничество.

Как реклама проверяет репутацию

Я бы оценивала успех такой коммуникации шире, чем количество просмотров. Публичное лицо помогает бренду попасть в поле зрения, но дальнейшие отношения зависят от содержания обещания, опыта клиента и честности партнёрства. Здесь особенно показательны четыре вопроса, которые стоит задать перед кампанией:

Понятно ли аудитории, что именно предлагают и на каких условиях?

Соответствует ли выбранный носитель рекламы ситуации и ожиданиям людей?

Открыто ли обозначена оплаченная связь с брендом?

Уважает ли кампания тех, кто на неё работает, и тех, к кому она обращается?

Сэндвичмен продавал внимание прохожих ценой собственного изнурительного труда. Современный блогер может предложить бренду более дорогой ресурс: доверие своей аудитории. Его легко потерять, когда рекомендации превращаются в поток чужих обещаний. Для меня эта история о границе рекламного влияния. Технологии сделали человеческое присутствие масштабируемым, но ответственность за сказанное всё равно остаётся персональной.