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Россия и КНДР союз ситуативных партнёров, который меняет правила безопасности
Оборонпром

Россия и КНДР союз ситуативных партнёров, который меняет правила безопасности

Как военное партнёрство России и КНДР меняет войну против Украины и безопасность Европы и Восточной Азии.

Владислав Клочков
Владислав Клочков

генерал-майор, PhD; эксперт по стратегической безопасности, American University Kyiv

Дата публикации
2 октября 2026 23:06
Россия и КНДР — как союз меняет безопасность. Владислав Клочков генерал-майор PhD
Россия и КНДР меняют баланс безопасности. Коллаж Новини.LIVE, создано при помощи ИИ

Углубление военного и экономического сотрудничества между Москвой и Пхеньяном уже влияет на ход войны против Украины. Однако последствия этого партнёрства выходят далеко за пределы украинского фронта и создают новые риски для Европы и Восточной Азии.

Россия получает от Северной Кореи боеприпасы, ракеты и личный состав. Взамен КНДР получает финансовые ресурсы, энергетическую поддержку, военный опыт и потенциальный доступ к технологиям. Война против Украины стала главным катализатором сближения двух режимов, но созданные ими связи могут сохраниться и после окончания боевых действий.

Военный договор превратил сотрудничество в стратегическое партнёрство

В июне 2024 года Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Документ предусматривает взаимную военную помощь в случае вооружённой агрессии против одной из сторон. Однако настоящее значение договора определяется не только его текстом, но и практическими шагами, предпринятыми после подписания.

По оценкам южнокорейской военной разведки, к началу 2026 года Северная Корея передала России около 33 тысяч контейнеров с военными грузами. По объёму это может соответствовать более чем 15 млн артиллерийских снарядов калибра 152 мм. Сеул также оценивал количество северокорейских военнослужащих, направленных на поддержку России, примерно в 16 тысяч человек.[1]

Таким образом, Пхеньян уже нельзя считать только поставщиком вооружений. КНДР стала одним из внешних компонентов российского военного потенциала.

Россия получает оружие, а КНДР — ресурсы и боевой опыт

Для Северной Кореи партнёрство с Россией — это не только источник доходов, энергоносителей и технологий. Не менее важна возможность получить опыт современной войны, которого северокорейская армия не имела со времени окончания Корейской войны.

Участие в боевых действиях даёт военнослужащим КНДР возможность изучать применение артиллерии, ракет, беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы и современной разведки. Даже без прямой передачи технологий этот опыт может повысить боеспособность северокорейской армии и повлиять на ход будущего кризиса на Корейском полуострове.

Новая инфраструктура делает партнёрство долгосрочным

Углубление сотрудничества происходит не только в военной сфере. 7 сентября 2026 года Россия и Северная Корея открыли первый автомобильный мост через реку Туманную. Сооружение длиной около одного километра напрямую соединило транспортные системы двух стран. Его строительство согласовали ещё во время визита Путина в Пхеньян в 2024 году.[2]

В условиях стремительного сближения Москвы и Пхеньяна транспортная инфраструктура приобретает стратегическое значение. По железнодорожным и морским маршрутам уже перевозят военные грузы, а автомобильный коридор создаёт дополнительный канал для перемещения людей, товаров и ресурсов. Таким образом, партнёрство получает материальную основу, способную функционировать годами независимо от ситуации на украинском фронте.

Ким Чен Ын также подтвердил долгосрочный характер партнёрства. 14 сентября 2026 года в послании Владимиру Путину он заявил о намерении расширять и углублять сотрудничество с Россией. Войну России Ким назвал «священной войной» за защиту интересов безопасности и международной справедливости и пообещал и дальше укреплять отношения с Москвой.[3]

Значение этого заявления заключается не столько в риторике, сколько в политическом сигнале: Пхеньян не рассматривает сотрудничество с Москвой как краткосрочную операцию.

Россия расширяет пространство для манёвра КНДР, но не заменяет Китай

В то же время говорить о переориентации Северной Кореи с Китая на Россию преждевременно. Китай остаётся главным торговым партнёром КНДР. По данным KOTRA, в 2025 году на него приходилось 98,2% внешней торговли Северной Кореи.[4] Поэтому Москва не может полностью заменить Пекин для Пхеньяна.

В то же время сотрудничество с Россией даёт Ким Чен Ыну дополнительное пространство для манёвра. Чем больше альтернативных источников финансирования, энергии, технологий и политической поддержки получает КНДР, тем меньше её политика зависит от одного партнёра.

Для Китая это создаёт сложную ситуацию. Пекин не заинтересован ни в коллапсе режима Ким Чен Ына, ни в чрезмерном усилении его военной самостоятельности. Сближение КНДР с Россией может вызвать обратный эффект — расширение военного присутствия США в регионе и углубление оборонного сотрудничества Вашингтона с Токио и Сеулом.

Северокорейская поддержка усиливает военные возможности России

Для Украины российско-северокорейское партнёрство имеет три основных последствия.

Первое — военное. Поставки из КНДР помогают России частично компенсировать дефицит боеприпасов и поддерживать интенсивность боевых действий. Северокорейские баллистические ракеты также применялись против Украины.[5]

Второе — технологическое. Россия получает необходимые для войны ресурсы, а Северная Корея — возможность изучать современные боевые действия и совершенствовать собственные военные возможности.

Третье — стратегическое. Война против Украины всё теснее связывается с противостоянием в Индо-Тихоокеанском регионе. Поэтому сотрудничество России и КНДР нельзя оценивать только сквозь призму ситуации на украинском фронте.

Война в Украине меняет баланс сил в Восточной Азии

Российско-северокорейское партнёрство формирует новую цепь безопасности, в которой европейский и индо-тихоокеанский театры всё теснее связаны между собой. Украина фактически стала полигоном, на котором испытывают технологии, тактики и возможности, которые могут быть использованы в других конфликтах.

Северная Корея получает возможность проверить собственную армию в реальных боевых условиях. Возникает замкнутый цикл: война даёт КНДР опыт, КНДР поставляет России ресурсы, а Россия взамен предоставляет Пхеньяну финансирование и потенциальный доступ к технологиям. Это означает, что события на украинском фронте уже влияют на будущий баланс сил в Восточной Азии.

Западу нужна общая стратегия противодействия России и КНДР

Ответ Запада не может ограничиваться реакцией на отдельные поставки оружия. США, Японии, Южной Корее, Австралии и европейским государствам нужна общая долгосрочная стратегия, учитывающая взаимозависимость европейской и азиатской безопасности.

Её основными элементами должны стать усиление санкционного контроля, обмен разведывательной информацией, отслеживание логистических маршрутов и развитие систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Отдельным направлением должна стать передача украинского боевого опыта партнёрам в Индо-Тихоокеанском регионе. Украина обладает уникальными знаниями по противодействию ракетам, беспилотникам, артиллерии и средствам радиоэлектронной борьбы. Этот опыт может быть непосредственно полезен государствам, которые готовятся к возможным кризисам в Восточной Азии.

Последствия партнёрства России и КНДР переживут войну

Россия и Северная Корея не являются классическими союзниками. Их сближение основано прежде всего на прагматичной взаимной выгоде: Москва получает ресурсы для продолжения войны, а Пхеньян — финансирование, технологические возможности и боевой опыт. Пока интересы сторон совпадают, сотрудничество будет углубляться.

Однако даже прекращение войны против Украины не устранит её последствия. Военные знания, модернизированная инфраструктура, накопленные ресурсы и новые технологические возможности останутся в распоряжении КНДР. Так же и Россия сохранит созданные логистические и политические механизмы взаимодействия с Пхеньяном.

Российско-северокорейское партнёрство уже соединило европейский и индо-тихоокеанский театры безопасности. Украина оказалась в центре этого процесса: здесь испытывают оружие, тактики и технологии, которые впоследствии могут быть использованы в других регионах. Именно поэтому противодействие союзу Москвы и Пхеньяна требует не ситуативной реакции, а согласованной долгосрочной стратегии Украины и её партнёров.

НАТО КНДР Украина дроны безопасность Россия

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