Публичные инвестиции 2027–2029 для бизнеса — советы фандрайзерки Татьяны Гончаренко

Правительство утвердило Среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций на 2027–2029 годы общим объемом 270,9 миллиарда гривен. Для большинства это очередная бюджетная новость. Для владельца бизнеса — это карта, на которой государство заранее отметило, куда три года подряд будут идти деньги на восстановление и развитие. Впервые по этой карте можно планировать стратегию вместо того, чтобы угадывать. Самое важное изменение — теперь виден пайплайн вперед, и можно занимать позицию подготовленным.

Что утвердили и откуда деньги

Распределение по годам нисходящее: 2027-й — 123,7 миллиарда, 2028-й — 82,3, 2029-й — 64,9. Самое большое окно — первый год, и те, кто заходят подготовленными сейчас, конкурируют за самый большой кусок. Структура источников раскрывает правила игры: из 270,9 миллиарда 150,8 — средства госбюджета, 114,5 — международных финансовых организаций и правительств иностранных стран, еще 4,9 — государственные гарантии. Более 42% финансирования — внешнее. Это означает, что проекты должны соответствовать международным критериям прозрачности и документации. Планка требований выше — но одновременно это защита от ручного распределения.

Куда пойдут самые большие средства?

Топ-отрасли по объему: образование и наука — 78,5 миллиарда, транспорт — 73, муниципальная инфраструктура — 46,5, здравоохранение — 25,3, энергетика — 17,1. В целом план охватывает 18 приоритетных отраслей, 44 подсектора и 67 направлений инвестирования. Если ваш бизнес попадает в любую из этих категорий — вы уже внутри приоритетов по определению. Важный контекст: 270,9 миллиарда — лишь приоритезированный государственный слой. Общие потребности восстановления по оценке RDNA5 достигли 587,7 миллиарда долларов, то есть публичные инвестиции — видимая верхушка значительно большего рынка.

Сквозные приоритеты — фильтры отбора, а не просто декларация

Утверждены четыре стратегические цели для всех отраслей: энергоэффективность, цифровизация, реагирование на изменения климата, гендерное равенство и безбарьерность. Проект, который не демонстрирует ни одно из этих измерений, набирает меньше баллов и проигрывает финансирование. Эти четыре параметра нужно встраивать в предложение на старте — дописывать в конце уже поздно. Компании, продукт которых сам закрывает один из приоритетов — ESCO-решения, цифровые сервисы, безбарьерные технологии, — получают встроенное преимущество без каких-либо дополнительных усилий.

Четыре канала входа для бизнеса

Бизнес взаимодействует с системой публичных инвестиций через четыре конкретных механизма:

Подрядчик и поставщик на профинансированных проектах. Когда проект из Единого проектного портфеля получает финансирование, его реализация — строительство, оборудование, ИТ-системы, услуги — выходит на публичные тендеры. Через DREAM видно пайплайн заранее, что дает месяцы на подготовку к объявлению конкурса.

Публично-частное партнерство. Наименее использованный, но самый перспективный канал. По оценке IFC механизм ПЧП способен покрыть около 292 миллиардов долларов потребностей восстановления без нагрузки на бюджет. Проекты до 5,38 миллиона евро реализуются с упрощенным обоснованием — это открывает ПЧП для регионального бизнеса и охватывает не только крупных игроков.

Инициатор через громаду или профильное министерство. Реформа распространилась на региональный уровень: создано более 1000 местных инвестиционных советов. Если есть проект в приоритетных сферах — модернизация теплоснабжения, переработка отходов, жилье для ВПЛ, — можно заходить через громаду и технически сопровождать инициативу.

Финансовый партнер и соинвестор. Для бизнеса с доступом к капиталу или финансированию МФО участие через долг, гарантии или blended finance в де-рисковых для государства проектах — отдельный и хорошо структурированный формат входа.

Что делать уже сейчас?

Сверьте свой сектор со списком 18 отраслей и 67 направлений. Зайдите в DREAM (dream.gov.ua) и просмотрите действующий портфель — какие программы открыты, кто инициаторы, какие проекты в вашем регионе. Это бесплатная стратегическая разведка. Определите свой канал — подрядчик, партнер в ПЧП, инициатор через громаду или финансовый партнер. Если цель — ПЧП, готовьтесь к запуску электронной торговой системы до начала 2027 года. Налаживайте ранний диалог с публичным партнером до формального отбора: реформа последовательно вознаграждает тех, кто вошел в диалог первым.

Риски, которые стоит знать заранее

Частный бизнес не подает в государственный портфель напрямую — вход опосредованный. Нисходящее финансирование означает, что самые большие возможности сосредоточены на старте. Заявленные потребности в портфеле — это потребности, а не гарантированное финансирование; реальный бюджетный ресурс существенно уже. Более 40% зависит от внешнего финансирования — геополитика влияет на объемы и сроки. Реформа молодая, методология обновляется ежеквартально, поэтому нужен сопровождение, которое отслеживает нормативку в реальном времени.