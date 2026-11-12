Оборонные контракты — почему сделка начинается после подписания

Производитель выигрывает тендер, вовремя отгружает партию и закрывает сделку как успешную. Команда празднует, в CRM появляется статус «выиграно», а менеджер переходит к следующему клиенту. Через три месяца заказчик перестает отвечать на звонки. Изделие не подвело. Просто в первый месяц эксплуатации что-то пошло не так, и никто не знал, к кому обращаться.

Подпись не закрывает сделку. Она ее открывает. Украинская оборонка уже научилась выигрывать контракты, но еще не научилась их проживать, и именно эта разница становится главной линией раскола на рынке.

Почему покупатель оценивает изделие не в день поставки

В момент передачи техники заказчик видит обещание. Он держит в руках то, что ему показали на презентации, и еще не знает, как это будет работать каждый день. Реальную оценку он складывает позже, когда изделие становится частью рутины подразделения: когда его берут на выезд в дождь, когда меняется оператор, когда возникает ситуация, которой не было в инструкции.

Это два разных этапа одной сделки с разной логикой. На первом решают презентация, цена и рекомендации. На втором решает поведение производителя, когда что-то идет не по плану. Большинство украинских компаний готовят отдел продаж к первому этапу и не готовят никого ко второму. Результат предсказуем: продавать умеют, оставаться рядом не умеют.

Что происходит в «тихие три месяца»

Я называю это эффектом третьего месяца. Первые недели после поставки изделие работает в режиме осторожности: его изучают, пробуют, применяют на простых задачах. Потом появляются первые отказы, первые вопросы, первые нестандартные сценарии. И где-то на третьем месяце заказчик делает для себя вывод, который уже почти не меняется: с этим производителем можно работать или нельзя.

Если производитель в этот период на связи, быстро реагирует и закрывает вопросы, доверие растет даже после поломок. Человек видит, что за изделием стоит живая компания, а не склад. Если же производитель молчит, даже безупречное изделие начинает выглядеть как риск. Заказчик оценивает не продукт, а то, что за ним стоит.

Решающий момент в том, что эта оценка формируется без участия производителя. Он не видит, как ее делают, и узнает о результате только тогда, когда повторного заказа нет.

Почему в украинской оборонке поставку считают финалом

Причина понятна и даже оправданна. Первые годы войны сформировали рынок дефицита: спрос значительно превышал предложение, заказчик брал все, что работает, и имел мало возможностей выбирать. В такой логике сервис выглядел роскошью, а главным показателем успеха становилась отгрузка.

Эта логика ослабевает. Когда в одном сегменте появляются несколько производителей с сопоставимыми характеристиками, заказчик начинает выбирать по тому, что происходит после передачи: кто отвечает, кто обучает, кто быстро ремонтирует. Производитель, который до сих пор живет в логике отгрузки, проигрывает не из-за продукта, а из-за процесса. И проигрывает тихо, без единого письма с отказом.

Как заказчик читает сервис как прогноз

Для закупочной комиссии поддержка после продажи — не дополнение, а индикатор будущего. Если компания хорошо обслуживает уже проданную технику, это значит, что она планирует существовать и через два года. Если клиенты после поставки остаются без контакта, возникает вопрос, будет ли вообще кому отвечать за изделие, когда настанет его первый серьезный ремонт.

Особенно остро это ощущают иностранные заказчики. Они покупают не партию, а отношения на годы: технику придется поддерживать, обновлять, интегрировать с другими системами. Для них отсутствие сервисной структуры означает риск, который никакая боевая репутация не снимает. Боевой опыт отвечает на вопрос «работает ли изделие», но не на вопрос «будет ли поставщик рядом».

Что изменить уже сейчас

Первое: закладывать в каждый контракт отдельный раздел о том, что происходит после передачи. Кто на связи, какие сроки реакции, что входит в поддержку, а что нет. Это не юридическая формальность, а обещание, на которое заказчик будет опираться.

Второе: назначать ответственного за клиента после поставки так же тщательно, как назначают менеджера до нее. Человек, который знает конкретное подразделение, его технику и его проблемы, ценнее любой горячей линии.

Третье: изменить саму метрику успеха. Считать сделку выигранной не в день отгрузки, а тогда, когда через три месяца техника работает, операторы уверены, а клиент сам пишет о следующем заказе.

Контракт, который заканчивается подписанием, остается разовой сделкой. Контракт, который с него начинается, становится отношениями. Не продажа, а присутствие.