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Українські дрон-технології на межі європейського ринку: чому перемагає не найкращий продукт
Оборонпром

Українські дрон-технології на межі європейського ринку: чому перемагає не найкращий продукт

Каролина Аттсподина — почему в тендерах на C-UAS в Европе выигрывает не лучший дрон, а компания, умеющая пройти сертификацию ЕС.

Каролина Аттсподина
Каролина Аттсподина

эксперт по выводу оборонных и dual-use технологий на международные рынки

Дата публикации
4 сентября 2026 20:41
Противодействие дронам в ЕС — шанс Украины. Эксперт по оборонным технологиям Каролина Аттсподина
Противодействие дронам в Европе. Коллаж Новини.LIVE, создано при помощи ИИ.

В декабре 2025 года над Дублином, в коридоре, по которому должен был лететь самолёт президента Зеленского, появились дроны неизвестного происхождения. Признаков атаки не было: ни взрывов, ни перехватов. Просто дроны в небе и вопросы, на которые долго не было ответа.

Я слежу за такими эпизодами не как за новостями о безопасности. Я слежу за ними как за рыночными сигналами. И этот сигнал был однозначным: государственные закупщики по всей Европе только что получили повод открыть бюджетную линию, которую годами было сложно обосновать перед парламентом.

Когда гипотеза стала кейсом

В начале августа 2026 года сигнал превратился в факт. В аэропорту Лейпциг-Галле дрон с почти 800 граммами взрывчатки врезался в крыло украинского грузового Ан-124 "Руслан", стоявшего рядом со вторым таким же бортом — если бы детонатор сработал, огненный шар задел бы оба самолёта. Он не сработал — это было совпадение. Не результат чьей-то работы. Спустя несколько дней поблизости нашли ещё один беспилотник со следами гексогена, а через два дня над объектом с ЗРК Patriot в другой части Германии пролетели два крупных дрона китайского производства, перехватить которые уже не удалось. Немецкая разведка, по данным Der Spiegel, связывает лейпцигский эпизод с Россией. Одиннадцатого августа пришлось на два часа закрывать аэропорт Ганновера из-за ещё одного неизвестного дрона, а по данным немецкой службы управления воздушным движением, только в этом году в Лейпциге зафиксировали шесть подобных нарушений, в Дрездене — пять. Разница между декабрём и августом — это разница между гипотезой и кейсом, на который теперь можно ссылаться в тендерной документации. Именно так движется этот рынок: не через долгосрочное планирование, а через инциденты, после которых закупка из "рассматривается" становится "профинансирована".

Сколько денег на самом деле на кону

Я работаю с компаниями, которые выходят на европейский оборонный и dual-use рынок, и вижу это изменение изнутри в цифрах. Ещё два года назад C-UAS считали нишей для военных выставок и пилотных проектов на два-три объекта. За первые восемь месяцев 2026 года мировые расходы на противодействие дронам превысили 53 миллиарда долларов в публично объявленных контрактах, и это без учёта последнего квартала. Страны НАТО отдельно анонсировали 40 миллиардов долларов инвестиций в контрдроновые технологии на ближайшие пять лет — с собственным маркетплейсом поставщиков, чтобы сократить цикл закупки с лет до месяцев. Масштаб отдельных контрактов это подтверждает: Польша подписала соглашение на 4,2 миллиарда долларов с консорциумом Kongsberg и PGZ на "стену дронов" вдоль восточной границы, а Бельгия и Нидерланды на саммите НАТО в Анкаре объявили общую закупку эшелонированной противовоздушной обороны на 3,1 миллиарда евро. Это уже не пилотные бюджеты — это капитальные расходы, сравнимые с крупными инфраструктурными проектами.

Куда эти деньги идут не так

Проблема в том, что большая часть этих денег пока идёт не туда. Европейская авиационная инфраструктура и городская безопасность строились под случайные угрозы. Не под постоянные автономные. Поэтому первая волна закупок — это часто залатывание конкретной дыры под конкретный инцидент: радар для одного аэропорта, комплекс РЭБ для одного объекта. Это понятная реакция, но не система. На уровне ЕС уже есть официальный ответ на эту проблему — программа EDDI, бывшая "Drone Wall", с целью довести долю совместных закупок до 35% и построить единую архитектуру к 2030 году. Но пока континентальная программа раскручивается годами, конкретные тендеры в конкретных странах пишутся уже сейчас, и именно здесь открывается окно для компаний, которые предлагают не отдельное устройство, а архитектуру: слой обнаружения, слой принятия решения, слой реагирования, которые можно тиражировать на десятки объектов сразу.

Барьер, который не имеет ничего общего с качеством продукта

Здесь украинские dual-use компании имеют преимущество, которое редко правильно продают на европейских переговорах. У них есть то, чего нет почти ни у кого на континенте: боевой опыт применения против реальных дронов, а не полигонных. Европейский закупщик это ценит, но покупает осторожно — из-за неопределённого юридического статуса поставщика, отсутствия сертификации под местные стандарты, недостатка опыта работы с тендерной бюрократией ЕС. Это не технологический барьер. Это барьер выхода на рынок, и именно он чаще всего определяет, кто получит контракт: в мае 2026 года контракт с Министерством обороны Нидерландов получил американский Anduril. Не один из европейских индустриальных гигантов, которые технологически ничем не хуже. Голландцы выбрали не лучший продукт на бумаге — они выбрали поставщика, который умел пройти их процедуру быстрее.

Технология одинакова для всех — выигрывает процесс

Технологически путь от сигнала до решения выглядит примерно одинаково для всех поставщиков. Сначала обнаружение: радар, настроенный на медленные низколетящие цели, радиочастотные сканеры, ловящие связь дрона с оператором, оптико-электронные камеры для визуального подтверждения. Далее классификация — птица, любительский аппарат или нечто более целенаправленное. И лишь после этого начинается настоящая коммерческая разница между поставщиками: в мягких методах (глушение канала управления, подмена GNSS-сигнала) или в жёстких (дроны-перехватчики, сетчатые системы, направленная энергия), когда автономный аппарат без связи с оператором на глушилки просто не реагирует. Экономика здесь решает не меньше, чем физика: FPV-дрон-угроза стоит атакующему в пределах нескольких сотен долларов, тогда как выстрел лазерной системы направленной энергии — около доллара. Поставщик, который сумеет довести эту арифметику до закупщика языком бюджета, а не мегаватт, выигрывать будет чаще того, кто просто демонстрирует более мощную установку.

Это движет экономика, а не мода

Европа движется к многоуровневым автономным системам не потому, что это модно, а потому, что человеческий ресурс заканчивается. Патрулировать каждый километр побережья, каждый трубопровод, каждый кабель людьми физически невозможно — и именно на этом строится долгосрочный бизнес-кейс автономных платформ, а не на разовом контракте после очередного инцидента. Возражения против "милитаризации городов" я слышу регулярно — от инвесторов так же часто, как от гражданских, но для меня это вопрос не идеологии, а сроков окупаемости. Компания, которая сегодня строит архитектуру вместо отдельного устройства и умеет пройти европейскую сертификацию и тендерную процедуру, через три года будет иметь контракты в десятках юрисдикций. Компания, которая ждёт идеальных условий входа, получит рынок, где всё уже поделено между теми, кто двигался во время неопределённости. Не после неё.

Поставлять или строить

Следующая волна закупок в этом секторе решится не на полигоне. Она решится в переговорных комнатах. В июле 2026 года ЕС и Украина уже договорились о совместном производстве дронов и систем противодействия до конца года, а украинские производители параллельно получили доступ к собственному быстрому закупочному каналу Brave1 и совместной с НАТО программе UNITE — двери формально открыты с обеих сторон. Вопрос лишь в том, кто из украинских компаний успеет пройти в них раньше конкурентов, пока континентальная EDDI ещё только собирает свою архитектуру к 2030 году, а кто так и останется поставщиком компонентов для чужих архитектур.

НАТО оборонная сфера экспорт дроны оборонпром оборонные технологии

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