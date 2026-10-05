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Почему Запад Украины стал новым центром строительства
Инвестиции

Почему Запад Украины стал новым центром строительства

Почему строительство смещается на запад Украины и какая техника нужна региону. Анализ Катерины Романюк из Linemedia.

Екатерина Романюк
Екатерина Романюк

менеджер по развитию проектов Autoline, Machineryline и Agriline компании Linemedia

Дата публикации
5 октября 2026 22:00
Строительный бум на западе Украины — Катерина Романюк — менеджер по развитию проектов Linemedia
Строительство на западе Украины. Коллаж Новини.LIVE, создано при помощи ИИ.

Война изменила карту украинского строительного рынка. Пока в Киеве количество новых жилых комплексов падает из-за обстрелов, Львов, Ужгород и Ивано-Франковск переживают строительный бум. Разбираемся, что именно строят на западе и что это означает для тех, кто работает со строительной техникой.

Какие области стали центрами застройки?

Лидер очевиден. По итогам 2025 года Львовская область ввела в эксплуатацию около 1,07 млн квадратных метров жилья — заметно больше, чем соседние регионы. Далее следуют Ивано-Франковская область — 594,8 тысячи, Закарпатская — 496,8 тысячи, Волынская — около 429 тысяч и Ровненская — около 322 тысяч квадратных метров. За первое полугодие 2026 года Львовская область добавила еще 501,5 тысячи квадратных метров, на 5,2% больше, чем годом ранее. Сам Львов уступает по популярности новостроек только Киеву — на город приходится 12% поискового спроса на первичное жилье в Украине.

Но это не означает, что столица растет такими же темпами. В январе–июле 2026 года количество новых ЖК, в которых стартовали продажи в Киеве, сократилось на 40% в годовом исчислении, очевидно, из-за усиления обстрелов. Именно этот контраст показывает, куда сместился рынок. И строят на западе далеко не только квартиры — параллельно растет коммерческая недвижимость, а наиболее динамично развиваются склады и логистика. В 2024 году на склады приходилась примерно половина новой коммерческой застройки в Украине, а спрос на складские площади за год удвоился.

Чем примечателен кейс Ужгорода?

Закарпатье заслуживает отдельного внимания. Интересно, что сама область строит преимущественно частное жилье — в первом квартале 2026 года 69,2% введенной в эксплуатацию площади пришлось на одноквартирные дома. А вот Ужгород — это история о многоэтажках. С 2021 года город ввел в эксплуатацию более 664 тысяч квадратных метров жилья, а с 2022 года — 83 многоквартирных дома. Для разового всплеска это слишком много — речь идет о продолжительной активности.

Цены подтверждают спрос. По состоянию на сентябрь 2026 года средняя цена первичного жилья в Ужгороде составляет около 54,8 тысячи гривен за квадратный метр, а за год больше всего подорожал экономкласс — сразу на 19%. Кроме того, Закарпатье стало вторым после Львовской области направлением по количеству релокированных предприятий, а это означает спрос уже не только на жилье, но и на офисы, склады и производственные помещения.

Почему спрос сместился именно на запад?

Причин несколько. Главная — безопасность. Более низкие риски обстрелов позволяют планировать долгосрочные проекты без опасений простоев. Вторая — люди. Западные города приняли огромное количество переселенцев, что повысило спрос сначала на аренду, а затем и на новые проекты. Вместе с людьми переехал бизнес. Больше всего релокированных предприятий зафиксировано во Львовской области — 24%, Закарпатье — 14,5% и Ивано-Франковской области — 8,3%, а таким компаниям нужны еще и цеха, склады и офисы. Третье преимущество — близость к границе с ЕС.

Важный нюанс — объяснять все исключительно войной было бы упрощением. Львов и Ивано-Франковск активно строились еще до 2022 года. Война скорее усилила уже существующий спрос и изменила его географию.

Какой парк техники нужен региону?

Строительная активность напрямую влияет на потребность в технике. Новые ЖК, частная застройка, склады и цеха требуют разных машин — от мини-экскаваторов и погрузчиков до самосвалов, кранов и бетономешалок. Но загрузка по областям неравномерна.

Несколько ориентиров от Machineryline для тех, кто планирует парк техники для западных проектов:

  • для частной застройки выгоднее компактная универсальная техника, которую можно легко перемещать между объектами
  • для крупных ЖК и промышленных площадок нужны производительная техника и более широкий парк
  • для короткого проекта чаще выгоднее аренда, тогда как при стабильном потоке заказов собственная техника сокращает простои

Главное — не поддаваться эйфории от общих цифр. То, что регион в целом строит больше, не означает равномерной загрузки техники в каждой области. Решение о покупке стоит привязывать к конкретному портфелю проектов и реальному сроку окупаемости спецтехники.

Запад Украины строит не только жилье, но и новую экономику

Строительный рынок запада давно перерос простое восполнение дефицита жилья. Сегодня это одновременно жилые комплексы, частные дома, торговые центры, склады, производства и логистика. Регион не просто принимает переселенцев, а постепенно наращивает собственную экономическую и городскую инфраструктуру.

Для бизнеса это окно возможностей, но с разными перспективами. Львовская область лидирует по масштабу, Ужгород демонстрирует длительную стабильность, другие области имеют собственную динамику. Выигрывает тот, кто смотрит на конкретную область, сегмент и проект. Запад строит новую экономику, и места в ней хватит тем, кто мыслит стратегически.

Львов недвижимость инвестиции Украина Львовская область Ужгород строительство логистика релокация

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