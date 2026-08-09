Сочетание украшений для стильного образа — советы Виктории Карташовой, директора по маркетингу Monpacie

За последние несколько лет изменился не только ассортимент украшений, но и сам подход к их выбору. В Monpacie мы видим, как меняются ожидания покупателей: все больше людей отказываются от готовых комплектов в пользу украшений, которые можно комбинировать между собой. Это отражает гораздо более широкое изменение в современной моде — люди стремятся не просто покупать аксессуары, а создавать собственные сочетания украшений, которые помогают выражать индивидуальный стиль и по-новому раскрывать уже знакомый гардероб.

Как изменился подход украинцев к выбору украшений?

Эту трансформацию уже прошла одежда, и теперь она все заметнее проявляется и в мире украшений. Раньше покупатели обычно ориентировались на готовые комплекты: серьги, колье и браслет из одного набора, заранее подобранные производителем. Сегодня все больше внимания уделяется не самим вещам, а тому, как их стилизуют.

Ключевое изменение последних лет — переход от готовых решений к индивидуальным сочетаниям. Украшения все чаще воспринимаются как элементы конструктора: их комбинируют между собой, сочетают разные формы, фактуры и цвета, создавая каждый раз новые стилизации. Такой подход дает больше свободы для самовыражения и меняет саму роль украшений — они уже не завершают образ, а помогают формировать его характер.

Сколько украшений нужно для гармоничного образа?

Одним из самых заметных проявлений этой тенденции стала многослойность. В то же время много украшений не означает перегруженный образ. Напротив, актуальный подход к стилизации заключается в том, чтобы каждый аксессуар выполнял свою роль и при этом гармонично взаимодействовал с другими. Две цепочки разной длины, несколько тонких браслетов или сочетание минималистичных колец нередко создают более сильное впечатление, чем один массивный комплект — именно поэтому количество здесь уступает место продуманности.

Чтобы многослойность сработала и не превратилась в визуальный шум, стоит держать в голове несколько ориентиров:

Один элемент — акцентный, остальные — поддерживают его

Длины цепочек или колец варьируются между собой, не дублируются

Материалы и фактуры контрастируют осознанно, без случайности

Цвет повторяется хотя бы в двух деталях образа

Каждый следующий слой добавляет деталь, которую видно, только если присмотреться

Почему контраст материалов работает лучше однообразия стиля?

Так же изменилось и отношение к материалам и фактурам. Раньше существовали четкие правила о том, что не стоит смешивать разные стили или металлы, поэтому сейчас именно контраст часто делает образ интереснее. Металл разных оттенков органично сочетается с натуральными камнями, жемчугом и текстильными лентами. Такие комбинации добавляют характера и позволяют сделать образ индивидуальным, сохраняя ощущение легкости.

Впрочем, контраст работает только тогда, когда в образе есть хотя бы одна общая деталь, которая удерживает композицию вместе, — форма, текстура или оттенок, повторяющийся дважды. Без такой связи даже самые интересные материалы рассыпаются на отдельные элементы и перестают читаться как единый образ. Поэтому перед тем как комбинировать сразу несколько фактур, стоит проверить, есть ли между ними хотя бы какая-то общая нить.

Как цвет помогает собрать образ воедино?

Не менее важную роль играет цвет. Один яркий акцент способен полностью изменить восприятие даже самого простого образа. Особенно гармонично выглядят сочетания, когда цвет украшения повторяется в других деталях — аксессуарах для волос, сумке, обуви или даже маникюре. Именно такие ненавязчивые повторы создают ощущение целостности и демонстрируют внимание к мелочам, которые обычно и отличают продуманный образ от случайного набора вещей.

Как украшения взаимодействуют с остальными аксессуарами?

Украшения все реже существуют отдельно от других аксессуаров. Они взаимодействуют с прической, очками, сумкой или головным убором. Если главным акцентом становится декоративная заколка или массивный обруч, украшения на шее уместно оставить минималистичными. Если же внимание сосредоточено на силянке, чокере или выразительном колье, аксессуары для волос стоит сделать более сдержанными. Именно баланс между всеми деталями формирует гармоничный образ — важнее не количество акцентов, а то, как они согласованы между собой.

Как выбрать сочетание украшений под свой стиль

Поэтому в Monpacie мы стремимся создавать коллекции, которые предлагают широкий выбор и дают пространство для экспериментов: модульные элементы, которые легко комбинировать, и базовые формы, работающие сразу в нескольких стилизациях. Главный ориентир при выборе — не количество украшений в образе, а то, насколько продуманно они сочетаются между собой. Именно эта гармония деталей и формирует цельный, узнаваемый стиль.