Промышленный дизайн дронов — как получить госконтракт. Советы от CBDO Дмитрия Кавицкого

Два дрона лежат рядом на столе переговоров. Оба выполняют одну и ту же задачу, оба прошли боевые испытания в течение месяцев. У одного литой корпус с четкими линиями разъемов, у другого — собранный вручную корпус с заметными следами доработки и подгонки. Заказчик задает вопрос не о технических характеристиках или дальности. Он спрашивает просто: сколько единиц в месяц вы способны выпускать с таким же качеством?

Почему дизайн изделия сигнализирует о возможностях завода, а не об эстетике

Промышленный дизайн часто воспринимают как финальный слой — красивую оболочку поверх готовой технологии. Это глубокая ошибка в понимании процесса. Для закупщика аккуратный, стандартизированный внешний вид изделия — косвенное, но надежное доказательство того, что компания способна повторить этот результат тысячу раз подряд с одинаковым качеством, а не один раз в мастерской под руководством основателя.

Ручная сборка, подгонка деталей напильником, индивидуальные отклонения от образца к образцу — все это считывается закупщиком не как отдельный недостаток конкретного изделия, а как критический сигнал: серийное производство еще не построено, существует только процесс создания единичных прототипов. Заказчик покупает не одну единицу техники. Он покупает способность получать одинаковые единицы годами во время выполнения долгосрочного контракта.

Что означает унифицированность внешнего вида для контроля качества

Литой корпус, стандартизированные крепления, одинаковое расположение элементов управления от партии к партии — это не эстетический выбор дизайнера и не его художественная концепция. Это прямое следствие того, что производственный процесс формализован на уровне технологических карт: существует пресс-форма, существует полная технологическая документация, существуют допуски, которые проверяются на каждом этапе сборки.

Когда внешний вид изделия заметно отличается от экземпляра к экземпляру — один с большим зазором, другой с меньшим — это выдает отсутствие именно этой формализации и контроля. Заказчик считывает это мгновенно, даже не формулируя проблему словами: если корпус каждый раз выглядит немного иначе, то и электроника внутри, вероятно, собирается без четкого протокола и допусков.

Почему инвестиция в промышленный дизайн выглядит дорогой, но блокирует контракты

Переход от ручной переменной сборки к литому корпусу или фрезерованным деталям по одинаковому шаблону — это серьезная инвестиция в оснастку и модельные формы, которая оправдывает себя только на больших объемах. Для стартапа, выпускающего несколько изделий в месяц, это выглядит нерациональной тратой капитала на неопределенное будущее.

Но именно отсутствие этой инвестиции блокирует выход на государственные контракты и международные тендеры, где нужны гарантии поставки крупных партий. Возникает замкнутый экономический круг: без контракта на серию нет финансового смысла вкладываться в оснастку, а без оснастки и унифицированного внешнего вида нет возможности получить контракт на серию. Разорвать этот круг можно только осознанным решением — инвестировать в промышленный дизайн и оснастку раньше, чем появится подтвержденный большой спрос, с расчетом на будущее масштабирование.

Как промышленный дизайн воспринимают разные типы заказчиков

Военное подразделение на передовой оценивает изделие исключительно по результату в бою и часто прощает эстетические и конструктивные недостатки, если технология работает надежно. Закупочная комиссия иностранного министерства обороны оценивает изделие как будущего долгосрочного поставщика на много лет и ищет признаки промышленной организационной зрелости, а не одноразового успеха в поле.

Это принципиально разные аудитории с абсолютно разными критериями оценки, и украинский производитель часто оптимизирует весь продукт под первую, сознательно или неосознанно игнорируя вторую. Результат парадоксален: изделие, которое безупречно показало себя в боевой среде, проигрывает на критическом этапе, где оценивается не само изделие как таковое, а способность компании последовательно, системно и дисциплинированно стоять за ним годами.

Как перейти от мастерской к настоящему промышленному заводу

Первое — рассматривать унификацию внешнего вида как обязательную часть перехода к серийному промышленному производству, а не как отдельный эстетический дизайнерский проект, который можно отложить на потом. Второе — инвестировать в оснастку, формы и стандартизацию раньше, чем придет первый крупный контракт, а не после его получения. Третье — понять и принять как факт, что закупочная комиссия читает форму изделия как прокси-показатель производственной дисциплины и промышленной зрелости, и работать с этим сигналом осознанно.

Красивый корпус сам по себе не выигрывал ни одной военной кампании в истории. Но он выигрывал контракты на массовые поставки техники, которая эти кампании ведет. Разница между мастерской и настоящим заводом видна невооруженным глазом при первом взгляде — и именно поэтому она становится первым фильтром для любого серьезного международного заказчика.