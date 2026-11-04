Адаптивность подростков: как научиться менять решения

Взрослые в Украине часто не знают, что будет через несколько месяцев. При этом от пятнадцатилетних мы требуем выбрать профессию на годы вперед. А потом удивляемся, когда они сомневаются или боятся ошибиться.

Десятиклассница Дана Гальченко из Южного Одесской области была уверена, что хочет стать логопедом. В менторской программе «Поколение Победы» от GoGlobal она смогла пройти стажировку в логопедическом центре. И передумала. «К концу программы я четко понимаю, что не хочу быть логопедом, но все еще хочу работать с людьми», сказала девушка. На первый взгляд она отказалась от плана. На деле проверила его еще до поступления, затрат времени и денег.

Именно такого опыта не хватает многим подросткам. Образование должно помогать им пробовать, замечать изменения и выбирать следующий шаг, даже когда окончательного ответа пока нет.

Почему профессию больше не выбирают раз и навсегда

Привычная формула «выбери специальность, получи диплом, работай всю жизнь» все хуже описывает реальность. По прогнозу Всемирного экономического форума в докладе Future of Jobs Report 2025, к 2030 году изменится около 39% ключевых навыков, необходимых работникам. На рынок труда влияют технологии, экономические сдвиги и новые требования работодателей. В Украине к этому добавляется война, уже изменившая обучение и планы многих семей.

Мы, взрослые, позволяем себе пересматривать решения в зависимости от обстоятельств. Но школьнику нередко предлагаем найти единственный правильный ответ на вопрос «Кем ты будешь?». Мне хотелось бы, чтобы рядом звучал другой: «Как ты поймешь, что выбранный путь тебе подходит?»

Адаптивность начинается с права на ошибку

Подростки способны смотреть вперед с надеждой. По данным исследования «Индекс будущего» Фонда Елены Зеленской, 82% опрошенных оптимистично оценивали собственное будущее, а 60% — будущее страны. Но между желанием что-то сделать и первым шагом часто стоит страх ошибиться.

Для меня адаптивность означает вовремя заметить перемены, оценить варианты, обратиться за поддержкой и попробовать другой путь. Важно, чтобы взрослые не воспринимали пересмотр планов как слабость. История Даны показывает: короткая практика иногда дает больше ясности, чем десятки профориентационных тестов.

При этом ответственность за опасную среду нельзя перекладывать на детей. Если школа разрушена, нет укрытия, психологической помощи или доступа к учебе, призывы быть стойкими не решат проблему. Базовые условия должны обеспечивать взрослые и институты.

Чего школе не хватает для настоящей профориентации

На уроках обычно известно, каким должен быть правильный ответ. За ошибку снижают оценку, а времени на ее разбор может не хватить. Между тем в реальной жизни решения приходится проверять на практике. Это противоречие не исправить одной лекцией о гибкости.

Учителя работают в рамках программ и правил оценивания. Новая украинская школа и реформа профильного старшего образования постепенно меняют подход, но детям нужны возможности попробовать себя и вне класса: в общественных инициативах, коротких стажировках, волонтерстве, командных проектах.

Например, в программе Girls Lead ESTEAM, которую при поддержке Razom for Ukraine GoGlobal реализует в молодежных пространствах KO_Laba, 108 девочек работают над социальными и предпринимательскими идеями для своих общин. Они готовят проекты к питчингу, учатся договариваться и пересматривать решения. «Мы поняли, что даже небольшую идею можно превратить в реальный проект», рассказала участница Уляна. Именно возможность увидеть последствия собственной работы делает такой опыт ценным.

Три способа говорить с подростком о неопределенности

В разговорах с молодежью я предлагаю простые упражнения, помогающие перейти от общего беспокойства к конкретным действиям. Они не заменяют психологическую помощь, если она необходима.

«Три круга». Предложите разделить ситуацию на то, что зависит от самого человека, на что он может повлиять и что находится вне его контроля. Если семья планирует переезд, подросток не всегда определяет дату, зато может обсудить ее с родителями и продолжать подготовку к НМТ. «Следующий небольшой шаг». Вместо требования немедленно выбрать профессию спросите, что можно проверить на этой неделе. Поговорить со специалистом, посетить мастерскую или пройти короткий курс. По данным опроса UMIND и U-Report, 61% подростков 14–17 лет хотели бы встречаться с представителями разных профессий. «План А, план Б и сигнал». Вместе продумайте альтернативу и условие, при котором она понадобится. Например, если баллов НМТ не хватит для поступления на бюджет, можно рассмотреть колледж или другую образовательную траекторию. Тогда запасной вариант перестает быть неожиданностью.

Что образование может изменить уже сейчас

Я бы начала с права на вторую попытку: возможности переделать задание и объяснить, почему предыдущее решение не сработало. Далее нужны проекты с ощутимым результатом, а не только презентации. Профориентация должна длиться несколько лет, включать встречи со специалистами, практику и регулярное переосмысление выбора.

Не менее важно присутствие взрослого, который выслушает и поможет сформулировать вопросы. Это может быть карьерный консультант, ментор, учитель или молодежный работник. А когда школьники участвуют в жизни общины, они видят, что их решения уже сегодня имеют вес.

Для страны, которой предстоит долго восстанавливаться, такая способность особенно важна. Нам нужны люди, умеющие учиться заново, работать вместе и брать ответственность за посильные изменения. Но начинается все с более простого: позволить подростку попробовать, ошибиться и честно сказать «я передумал».

В пятнадцать лет это может оказаться самым полезным результатом профориентации.