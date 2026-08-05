Образование женщин и финансовая независимость — советы Юлии Спорыш, основательницы ОО Девчата

Я убеждена, что образование — один из самых сильных инструментов изменений в жизни человека. Для женщины оно часто означает значительно больше, чем диплом или новые знания. Образование открывает путь к профессии, финансовой независимости, свободе принимать собственные решения и строить будущее на своих условиях.

Для меня это не абстрактная идея, а личная история. Я выросла в малообеспеченной семье, где высшее образование не было чем-то само собой разумеющимся. Но моя мама, несмотря на ограниченные возможности, приняла решение инвестировать в мое образование. Именно этот шаг определил траекторию моей жизни. Он дал мне профессию, уверенность в себе и возможность самостоятельно выбирать свой путь — и в итоге привел к тому, что я стала первой женщиной в своей семье с кандидатской степенью.

Мама не знала, чем это закончится. Она просто верила. И именно это доверие — без гарантий, без четкого плана — стало самой мощной поддержкой, которую я когда-либо получала. Я часто думаю: что было бы, если бы она не решилась? Куда пошла бы моя жизнь без этого одного решения? Ответ на этот вопрос и является движущей силой того, что я делаю сейчас.

Сегодня я хочу, чтобы такая возможность появилась еще у одной женщины. Потому что знаю по собственному опыту: одно решение, один человек, который поверил, — могут изменить все.

Что говорят данные о связи между образованием женщин и их экономической независимостью?

Это подтверждают не только личные истории. По данным Всемирного банка, каждый дополнительный год обучения повышает почасовой доход человека в среднем на 9%. Цифра сухая — но за ней стоят конкретные судьбы: новая работа, возможность арендовать жилье, возможность не зависеть от чужих решений.

UNESCO подчеркивает: доступ женщин к качественному образованию напрямую связан с более высокой занятостью, экономической независимостью и более широким участием в общественной жизни. Образование дает женщине:

возможность найти работу, которая обеспечивает достойный доход

способность изменить профессиональное направление в любом возрасте

инструмент для выхода из финансовой зависимости

уверенность в принятии собственных решений

доступ к новым социальным и профессиональным сетям

Эти данные подтверждают то, что я наблюдаю в своей работе каждый день: когда женщина получает доступ к образованию — она меняет не только свою жизнь, но и условия, в которых растут ее дети, и культуру сообщества, в котором живет. Это системное изменение, которого невозможно достичь никакими другими средствами так же эффективно.

Почему я основала стипендию для женщины, которой нужен шанс?

Именно поэтому я учредила именную стипендию для женщин Украины. Не для "самой успешной" или той, у которой уже есть все возможности. Она создана для женщины, для которой образование может стать настоящей точкой изменений.

Для той, которая хочет получить новую профессию, вернуться к обучению после длительного перерыва, изменить карьерное направление или сделать шаг к экономической независимости, но сегодня не имеет достаточно ресурсов. Стипендия не имеет возрастных ограничений — подать заявку может женщина любого возраста и с любым опытом: от выпускницы школы до женщины 50+, которая стремится к новому старту.

Каждый год одна стипендиатка будет получать до 100 000 гривен на образование, переквалификацию или профессиональное развитие. Финансирование можно использовать на обучение в учреждении высшего образования, магистерской программе, курсах переквалификации или сертификационных программах. Условие одно: образование должно открывать реальные возможности для конкретной женщины в ее конкретной жизни.

Я хорошо знаю, как одна возможность способна изменить все. Потому что сама прошла через это. Поэтому эта стипендия для меня — не просто финансовая поддержка. Это способ сказать каждой женщине: я верю в ваш потенциал и хочу, чтобы у вас был шанс его реализовать.

Почему поддержка одной женщины меняет больше, чем одну жизнь?

Я верю: поддержка одной женщины никогда не меняет только ее судьбу. Она влияет на ее детей, семью, общину и в итоге — на страну.

Это не метафора. По данным ЮНИСЕФ, образованные матери чаще отправляют детей в школу, лучше заботятся об их здоровье и имеют более высокий уровень участия в общественной жизни. Цепочка преимуществ от одной женщины, получившей образование, растягивается на поколения вперед. Инвестиция в одного человека — это на самом деле инвестиция в систему.

В Украине сегодня миллионы женщин перестраивают свою жизнь в условиях полномасштабной войны. Кто-то был вынужден сменить город, работу, профессию. Кто-то годами заботился о семье и откладывал собственное развитие. Кто-то только сейчас, в 40 или 50 лет, впервые задумывается о том, чего на самом деле хочет. Для всех них вопрос образования и переквалификации стоит остро — и именно здесь внешняя поддержка может сыграть ключевую роль.

Именно поэтому инвестиция в образование одной женщины — это всегда инвестиция в будущее ее семьи, общины и Украины. Моя мама поверила в меня — и из-за этого изменилась вся моя жизнь. Теперь я хочу быть таким человеком для кого-то другого. И каждый год, в свой день рождения, я буду возвращаться к этому решению.