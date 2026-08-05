Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная
Почему образование способно изменить жизнь женщины — личная история
Рынок труда

Почему образование способно изменить жизнь женщины — личная история

Юлия Спорыш объясняет, как образование помогает женщинам получить профессию, финансовую независимость и шанс изменить жизнь.

Юлия Спорыш
Юлия Спорыш

основательница и директор ОО "Дівчата"

Дата публикации
5 августа 2026 07:28
Образование женщин и финансовая независимость — советы Юлии Спорыш, основательницы ОО Девчата
Образование женщин. Фото: коллаж Новини.LIVE. Создано при помощи ИИ.

Я убеждена, что образование — один из самых сильных инструментов изменений в жизни человека. Для женщины оно часто означает значительно больше, чем диплом или новые знания. Образование открывает путь к профессии, финансовой независимости, свободе принимать собственные решения и строить будущее на своих условиях.

Для меня это не абстрактная идея, а личная история. Я выросла в малообеспеченной семье, где высшее образование не было чем-то само собой разумеющимся. Но моя мама, несмотря на ограниченные возможности, приняла решение инвестировать в мое образование. Именно этот шаг определил траекторию моей жизни. Он дал мне профессию, уверенность в себе и возможность самостоятельно выбирать свой путь — и в итоге привел к тому, что я стала первой женщиной в своей семье с кандидатской степенью.

Мама не знала, чем это закончится. Она просто верила. И именно это доверие — без гарантий, без четкого плана — стало самой мощной поддержкой, которую я когда-либо получала. Я часто думаю: что было бы, если бы она не решилась? Куда пошла бы моя жизнь без этого одного решения? Ответ на этот вопрос и является движущей силой того, что я делаю сейчас.

Сегодня я хочу, чтобы такая возможность появилась еще у одной женщины. Потому что знаю по собственному опыту: одно решение, один человек, который поверил, — могут изменить все.

Что говорят данные о связи между образованием женщин и их экономической независимостью?

Это подтверждают не только личные истории. По данным Всемирного банка, каждый дополнительный год обучения повышает почасовой доход человека в среднем на 9%. Цифра сухая — но за ней стоят конкретные судьбы: новая работа, возможность арендовать жилье, возможность не зависеть от чужих решений.

UNESCO подчеркивает: доступ женщин к качественному образованию напрямую связан с более высокой занятостью, экономической независимостью и более широким участием в общественной жизни. Образование дает женщине:

  • возможность найти работу, которая обеспечивает достойный доход
  • способность изменить профессиональное направление в любом возрасте
  • инструмент для выхода из финансовой зависимости
  • уверенность в принятии собственных решений
  • доступ к новым социальным и профессиональным сетям

Эти данные подтверждают то, что я наблюдаю в своей работе каждый день: когда женщина получает доступ к образованию — она меняет не только свою жизнь, но и условия, в которых растут ее дети, и культуру сообщества, в котором живет. Это системное изменение, которого невозможно достичь никакими другими средствами так же эффективно.

Почему я основала стипендию для женщины, которой нужен шанс?

Именно поэтому я учредила именную стипендию для женщин Украины. Не для "самой успешной" или той, у которой уже есть все возможности. Она создана для женщины, для которой образование может стать настоящей точкой изменений.

Для той, которая хочет получить новую профессию, вернуться к обучению после длительного перерыва, изменить карьерное направление или сделать шаг к экономической независимости, но сегодня не имеет достаточно ресурсов. Стипендия не имеет возрастных ограничений — подать заявку может женщина любого возраста и с любым опытом: от выпускницы школы до женщины 50+, которая стремится к новому старту.

Каждый год одна стипендиатка будет получать до 100 000 гривен на образование, переквалификацию или профессиональное развитие. Финансирование можно использовать на обучение в учреждении высшего образования, магистерской программе, курсах переквалификации или сертификационных программах. Условие одно: образование должно открывать реальные возможности для конкретной женщины в ее конкретной жизни.

Я хорошо знаю, как одна возможность способна изменить все. Потому что сама прошла через это. Поэтому эта стипендия для меня — не просто финансовая поддержка. Это способ сказать каждой женщине: я верю в ваш потенциал и хочу, чтобы у вас был шанс его реализовать.

Почему поддержка одной женщины меняет больше, чем одну жизнь?

Я верю: поддержка одной женщины никогда не меняет только ее судьбу. Она влияет на ее детей, семью, общину и в итоге — на страну.

Это не метафора. По данным ЮНИСЕФ, образованные матери чаще отправляют детей в школу, лучше заботятся об их здоровье и имеют более высокий уровень участия в общественной жизни. Цепочка преимуществ от одной женщины, получившей образование, растягивается на поколения вперед. Инвестиция в одного человека — это на самом деле инвестиция в систему.

В Украине сегодня миллионы женщин перестраивают свою жизнь в условиях полномасштабной войны. Кто-то был вынужден сменить город, работу, профессию. Кто-то годами заботился о семье и откладывал собственное развитие. Кто-то только сейчас, в 40 или 50 лет, впервые задумывается о том, чего на самом деле хочет. Для всех них вопрос образования и переквалификации стоит остро — и именно здесь внешняя поддержка может сыграть ключевую роль.

Именно поэтому инвестиция в образование одной женщины — это всегда инвестиция в будущее ее семьи, общины и Украины. Моя мама поверила в меня — и из-за этого изменилась вся моя жизнь. Теперь я хочу быть таким человеком для кого-то другого. И каждый год, в свой день рождения, я буду возвращаться к этому решению.

образование женщины саморазвитие переквалификация независимость финансовая грамотность

Інші колонки з розділу

Коуч, психолог или наставник — кого выбрать, когда ты застрял?

Коуч, психолог или наставник — кого выбрать, когда ты застрял?

Які кроки необхідно зробити для впровадження розподіленої генерації і чому ці рішення важливі в довгостроковій перспективі?

Сергей Шкуропат

Бизнес-коуч Crowe Mikhailenko. Специализируется на работе с лидерами и командами в условиях кризиса
Массовое сокращение в Новой почте 2025 — что ИИ меняет на рынке

Массовое сокращение в Новой почте 2025 — что ИИ меняет на рынке

Які кроки необхідно зробити для впровадження розподіленої генерації і чому ці рішення важливі в довгостроковій перспективі?

Юлия Потапова

Основательница PPower — HR-агентства по подбору руководителей высшего звена (C-Level).
Коучинг во время войны — как лидеры держатся на плаву

Коучинг во время войны — как лидеры держатся на плаву

Які кроки необхідно зробити для впровадження розподіленої генерації і чому ці рішення важливі в довгостроковій перспективі?

Сергей Шкуропат

Бизнес-коуч Crowe Mikhailenko. Специализируется на работе с лидерами и командами в условиях кризиса
Більше колонок

Інші новини з розділу

Зарплаты судей выросли на 140 000 грн: у кого изменились суммы в 2026 году - 290x166

Зарплаты судей выросли на 140 000 грн: у кого изменились суммы в 2026 году

4 августа 14:30
Зарплаты в ЕС растут: Гетманцев оценил ситуацию с оплатой труда в Украине - 290x166

Зарплаты в ЕС растут: Гетманцев оценил ситуацию с оплатой труда в Украине

3 августа 14:30
Оплата труда выросла на 20%: кому из инженеров и водителей платят больше - 290x166

Оплата труда выросла на 20%: кому из инженеров и водителей платят больше

31 июля 14:30
Зарплаты в Украине выросли: Гетманцев рассказал, кто получает 78 000 грн - 290x166

Зарплаты в Украине выросли: Гетманцев рассказал, кто получает 78 000 грн

30 июля 14:30
Больше новостей

Стать автором

1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации