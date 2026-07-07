Оборонпром и укрупнение производителей — что изменится на рынке. Колонка Дмитрия Кавицкого, Head of Sales в оборонных технологиях

Этап "гаражных" инноваций в оборонном секторе исчерпал свой ресурс. Украинский оборонный сектор стоит перед консолидацией — фазой, когда вместо разрозненных разработчиков рынок будут определять крупные промышленные кластеры. За годы войны сформировались сотни компаний, которые доказали скорость адаптации к изменениям на фронте. Гибкие команды показали, что способны конкурировать с неповоротливыми западными гигантами. Но логика затяжной войны и законы экономики меняют правила. Время мелких производителей заканчивается. Впереди — эпоха промышленной индустриализации и укрупнения бизнеса.

Почему мелкосерийная модель достигла своего предела

На первом этапе войны малые мастерские и стартапы закрывали дефицит на фронте. Быстрые модификации и ручная сборка были их преимуществом. Сегодня война перешла в фазу истощения, где решает не штучная уникальность, а масштабируемая серийность, стабильное качество и низкая себестоимость.

Малые компании не способны обеспечить глубокий контроль качества, выдерживать длительные кассовые разрывы по государственным контрактам или инвестировать миллионы в фундаментальные разработки. Это не ошибка менеджмента, а структурный предел фрагментированного рынка. Команды уперлись в свой технологический и финансовый потолок. Они столкнулись с одинаковыми проблемами: дефицитом квалифицированного среднего звена управления, неспособностью диверсифицировать риски и неумением выходить на глобальные рынки.

Как большой капитал превращает оборонный рынок

В ближайшее время рынок ожидает волна слияний и поглощений по трем векторам. Вертикальная интеграция: производители конечных систем будут покупать команды разработчиков программного обеспечения, алгоритмов искусственного интеллекта и электронных плат. Это способ контролировать цепочки поставок и снижать зависимость от внешних подрядчиков.

Горизонтальное объединение: малые игроки в одном сегменте будут вынуждены идти в консорциумы, чтобы претендовать на крупные государственные контракты, делить операционные расходы и совместно решать кадровый дефицит. Вход индустриального капитала: классические украинские промышленные и инвестиционные группы системно будут заходить в оборонку, покупая доли в перспективных стартапах и привнося корпоративное управление и финансовый ресурс.

Что означает будущее оборонного сектора в виде крупных кластеров

Будущее украинского оборонного сектора — это не сотни мелких производителей, а пять—семь мощных многопрофильных оборонных холдингов. Именно такие структуры способны вести системный диалог с государством, обеспечивать устойчивость производства через диверсификацию и системно выходить на глобальные рынки.

Масштабная консолидация решит кризис масштабирования и кадрового дефицита. Крупный холдинг может позволить себе автономные департаменты контроля качества, международных инвестиционных партнеров, долгосрочные опционные программы для инженеров, а также системную юридическую и безопасностьную поддержку персонала. Малый стартап не способен сделать все это одновременно.

Кроме того, холдинговая структура позволяет быстро перестраиваться под государственные заказы. Если государству внезапно нужны дроны определенной ниши, крупный холдинг может перераспределить ресурсы, персонал и мощности между разными дочерними компаниями за дни. Малому производителю пришлось бы ждать месяцы, чтобы нанять новых людей и настроить линии.

Как консолидация меняет правила игры на оборонном рынке

Консолидация — это не смерть стартап-культуры, а ее переход на промышленный уровень. "Гаражи" дали первую скорость, но экосистема должна дать системную устойчивость. Украина создала новый язык технологической войны через быстрые адаптации и боевое тестирование. Теперь задача — построить промышленную инфраструктуру, способную масштабировать эти концепции.

Победит не тот, кто удержит статус крупнейшего хаотичного стартапа Европы, а тот, кто первым построит зрелую, консолидированную оборонную индустрию корпоративного типа. Это означает инвестиции в системы управления, а не только в "деревья" адаптаций. Это означает долгосрочные обязательства перед инженерами и инвестиции в их удержание. Это означает выход на глобальный рынок через крепкие партнерства и дистрибьюторские сети.

Консолидация будет болезненной для многих. Одни компании будут поглощены, другие покинут сектор. Но в целом процесс более чем необходим. Без него украинский оборонный сектор останется "хакерским сектором" с огромным потенциалом, но без способности конвертировать его в устойчивое конкурентное преимущество на глобальном рынке.