Найм топ-менеджеров — советы Юлии Потаповой, основательницы HR-агентства PPower

За пятнадцать лет в Executive Search я вижу одну и ту же дилемму: бизнес хочет закрыть вакансию CEO, CFO или COO быстро и одновременно быть уверенным, что человек принесет результат. Желание логичное — каждый день без руководителя дорого обходится компании. Но именно стремление к скорости стало одной из главных причин дорогих кадровых ошибок при найме топ-менеджеров.

Почему сильная самопрезентация — это еще не экспертиза

Мы все чаще видим ситуации, когда кандидат отлично проходит собеседование, красиво презентует кейсы, а через несколько месяцев бизнес понимает: ожидаемого результата нет. Оценить топ-менеджера сегодня стало намного сложнее, чем пять лет назад, и причин для этого несколько.

Как искусственный интеллект изменил подготовку кандидатов

Искусственный интеллект существенно повлиял на то, как кандидаты готовятся к интервью. Они используют нейросети для подготовки ответов, кейсов и даже моделирования самого собеседования. Классическое интервью больше не гарантирует оценку реальных компетенций человека — часто вы видите только выученную версию идеального ответа.

Почему хорошее резюме не равно личному результату

Большие достижения в резюме часто являются результатом работы сильной команды, корпоративной культуры или личного участия владельца бизнеса. Поэтому важно отделять личный вклад кандидата от успеха компании в целом. Мы регулярно сталкиваемся с ситуациями, когда яркий кейс в резюме оказывается командным достижением. Личный вклад кандидата в таком результате бывает минимальным.

Симпатия владельца к кандидату также не равна соответствию должности. Многие владельцы оценивают людей по принципу "нравится или не нравится", и это одна из самых распространенных ловушек в найме. Для разных этапов развития бизнеса нужны разные типы руководителей: человек, который отлично масштабирует компанию, не всегда способен построить ее с нуля, и наоборот. Руководитель, эффективный в стабильном бизнесе, может растеряться в условиях кризиса или быстрого роста.

Что скрывается за декларируемой мотивацией кандидата

Кандидат обычно говорит о желании развиваться, но настоящей причиной перехода могут быть конфликты, выгорание, отсутствие результатов или финансовые трудности предыдущего работодателя. Если не понять реальную мотивацию, риск ошибки значительно возрастает. Так же критично оценить культурную совместимость: даже сильный руководитель не даст результата, если его стиль управления не соответствует культуре компании. На уровне топ-менеджмента именно это часто становится причиной разрыва сотрудничества, даже когда формально человек отвечает всем требованиям.

Не менее важно проверить профессиональную репутацию кандидата. На рынке топ-менеджеров репутация строится годами, и именно развернутые рекомендации часто раскрывают нюансы, которые невозможно увидеть во время стандартного интервью.

Как мы строим Executive Search в PPower

Именно поэтому в PPower мы строим оценку топ-менеджеров как комплексный процесс из нескольких независимых этапов:

— Глубокий Executive Search: формируем воронку не только среди активных соискателей, но и среди самых сильных пассивных руководителей рынка

— Профессиональная оценка компетенций: анализируем стиль управления, стратегическое мышление, способность принимать решения в кризисе, финансовое мышление и мотивацию

— Assessment Center: используем профессиональные инструменты оценки soft skills, чтобы получить объективную картину управленческого стиля

— Проверка рекомендаций: общаемся не только с рекомендованными людьми, но и получаем независимую обратную связь от тех, кто реально работал с кандидатом

Мы также постоянно совершенствуем методики собеседований, чтобы оценивать кандидата в режиме реального времени и минимизировать влияние подсказок искусственного интеллекта.

Что дает качественный подход к найму топ-менеджеров

За последние годы мы неоднократно видели, как после глубокой оценки финальный фаворит владельца менялся. Кандидат, который лучше всего проходил собеседование, оказывался менее эффективным, чем тот, у кого были более сильные подтвержденные результаты и репутация.

Качественный найм топ-менеджеров — это про правильное управленческое решение, а скорость здесь второстепенна. Ошибка стоит бизнесу не только зарплаты: это потерянные контракты, демотивированная команда, неправильные стратегические решения и миллионы гривен недополученной прибыли.

По моему опыту, владельцы редко считают реальную цену плохого найма топ-менеджера. Она состоит не из одной цифры, а из месяцев потерянного времени, цепочки неправильных решений, которые успел принять слабый руководитель, и дополнительных расходов на поиск замены. Несколько дополнительных недель на профессиональную оценку почти всегда обходятся дешевле, чем полгода исправления последствий неправильного найма.

Executive Search стоит инвестиции именно потому, что снижает вероятность такой ошибки до минимума. Это не гарантия идеального результата, но это системный подход вместо ставки на интуицию или хорошее собеседование.