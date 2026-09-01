Медицинское SEO и доверие Google — советы сооснователя ILION DIGITAL Владислава Билинчука

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная
Почему Google должен доверять медицинскому сайту и как клинике доказать свою экспертность
Инвестиции

Почему Google должен доверять медицинскому сайту и как клинике доказать свою экспертность

Владислав Билинчук объясняет, как медицинскому сайту доказать экспертность, усилить бренд и попадать в органику и AI Overviews.

Владислав Билинчук
Владислав Билинчук

соучредитель и управляющий партнёр ILION DIGITAL, архитектор цифровых стратегий, автор концепции «налог на неизвестность»

Дата публикации
1 сентября 2026 11:53
Медицинское SEO и доверие Google — советы сооснователя ILION DIGITAL Владислава Билинчука
Медицинское SEO. Коллаж Новини.LIVE, создано при помощи ИИ.

Доверие к медицинскому сайту состоит из четырех уровней: качество контента, подтвержденные люди за ним, узнаваемый бренд и чистая техническая сущность ресурса. У Google нет "оценки экспертности", зато есть десятки проверяемых сигналов — кто автор, на что опираются утверждения, совпадают ли данные о клинике везде. Мы в ILION MEDICAL DIGITAL видим это на практике: сайт без бренда не вытягивает даже с идеальными текстами, а сайт с сильным брендом прощает себе половину ошибок.

Почему SEO больше не сводится к одной странице выдачи?

Последние два года много говорят, что органика умерла. На самом деле выдача разделилась на три поверхности одного индекса Google с разным отбором источников — классическая органика, AI Overviews и диалоговый режим AI Mode. Топ органики не гарантирует попадания в сгенерированный ответ: в медицинской нише лишь около трети страниц, процитированных в AI Overviews, вообще входят в топ-10 органики по тому же запросу. Половина конкурентов, которых клиника не видит в рейтинг-трекере, уже стоит перед глазами пациента. Отсюда изменение цели: раньше ею была позиция, теперь — состояние, в котором источник заслуживает быть показанным и процитированным на любой из трех поверхностей.

Что такое E-E-A-T и почему это не переключатель?

Терминология E-E-A-T происходит из инструкции для асессоров Google — людей, которые вручную оценивают качество выдачи и учат этим алгоритмы отличать качественное от некачественного в масштабе, не поднимая конкретный сайт. Джон Мюллер прямо говорил, что E-E-A-T нельзя "добавить" на страницу набором элементов: нет ни балла экспертности, ни переключателя, после которого сайт становится авторитетным. Вес этих сигналов максимален для YMYL-тематик — здоровье, деньги, безопасность, — поэтому медицинский сайт живет по более жестким правилам, чем блог о путешествиях. В структуре E-E-A-T доверие (Trust) — это фундамент: опыт, экспертиза и авторитетность работают только тогда, когда оно уже есть.

На практике это выглядит так. Опыт (Experience) — это кейсы с разрешения пациента, собственные фото кабинетов и персонала, цифры клиники и описания протоколов на сайте, подтвержденные извне отзывами пациентов, видео процедур и упоминаниями в обзорах. Экспертиза (Expertise) — именные авторы, страницы врачей с образованием и сертификатами, отдельный медицинский рецензент, а извне — профили в справочниках, публикации, конференции и лицензии. Авторитетность (Authoritativeness) преимущественно живет вне сайта: материалы, на которые ссылаются другие ресурсы, упоминания в медиа, ссылки, цитирования, комментарии для прессы. Доверие (Trust) — это контакты, лицензии, редакционная политика, прозрачные цены и политика работы с данными на сайте, а извне — отзывы, рейтинги и отсутствие противоречивых утверждений.

Почему доверие начинается со страниц услуг?

Главная ошибка большинства медицинских проектов — вся работа с экспертностью сводится к статьям, тогда как именно страницы услуг приносят записи. Пациент, который ищет конкретную процедуру, уже прошел информационную стадию: ему нужен ответ на вопрос "делать ли это здесь". Страница услуги должна нести ту же экспертность, что и статья, только плотнее: кто выполняет процедуру и на каком оборудовании, показания и противопоказания критериями, подготовка и восстановление, цена и страховое покрытие, отзывы именно об этой услуге. Правильная структура сайта — связанная сетка из четырех типов страниц: состояние ведет к процедуре, процедура к врачу и локации, врач обратно к своим процедурам. Так поисковая система видит целостную модель клиники — и это дает преимущество перед большими порталами, которые объясняют болезнь, но не лечат ее.

Почему бренд стал таким важным для Google?

Бренд — самый короткий путь к доверию. Поисковая система оценивает узнаваемость и подтвержденность клиники, поэтому клиника, о которой регулярно пишут, будет видимее клиники, которая лечит лучше, но о которой в сети почти ничего нет. Механика проста: базовая единица для Google — сущность со стабильными связями между названием, врачами, услугами и адресами. По корреляционному анализу Ahrefs на выборке 75 000 брендов, упоминания бренда в сети коррелируют с появлением в AI Overviews на уровне 0,664, тогда как обратные ссылки дают лишь 0,218, а самый сильный сигнал дают упоминания на видеоплатформах. Для клиники это означает единый вариант написания названия везде, упоминания в тематическом окружении, рост брендового спроса и стабильное описание позиционирования во всех источниках.

Как консолидировать сущность клиники, врачей и филиалов?

Техническая часть брендовой работы называется консолидацией сущности: все данные об организации, врачах и локациях должны сходиться между собой без противоречий — одинаковые название, адрес и телефон везде, отдельный профиль и страница на каждую локацию, разметка Organization или MedicalBusiness, MedicalWebPage, MedicalProcedure, Physician и FAQPage на соответствующих страницах, поле sameAs, которое связывает сайт с внешними профилями врачей, и неизменное написание их имен повсюду. Устаревшая информация о часах работы или страховках подрывает доверие и у алгоритмов, и у людей. Это самая дешевая часть работы с доверием и одновременно та, которую почти никто не доводит до конца.

Поверит ли Google, что автор реальный?

Автор не является прямым фактором ранжирования, и Google подтверждал это еще в 2021 году: известный специалист вместо обычного терапевта сам по себе позиций не добавит. Но подпись нужна тогда, когда ее можно проверить — имя вводят в поиск, и если единственное упоминание это сам сайт, подтверждать нечего. Инструкция для асессоров прямо называет обманом ситуацию, когда сайт выдает автора за врача, а он им не является: вымышленный рецензент — самая низкая оценка качества плюс юридические последствия. Если реального автора нет, вес доказательности переходит на источники: каждое клиническое утверждение опирается на первоисточник с прямой ссылкой на конкретное исследование или раздел руководства, страница имеет дату публикации и пересмотра, редакционную политику, дисклеймер и — главное — ни одно утверждение не противоречит научному консенсусу.

Почему Google наказывает пустой контент о здоровье?

В январе 2025 года инструкцию для асессоров обновили и впервые формально описали генеративный ИИ. Ключевое там — критерий усилий: самую низкую оценку получают страницы, чей контент скопирован, перефразирован или сгенерирован без оригинальности и пользы. В сентябре 2025 документ обновили еще раз, добавив примеры оценивания AI Overviews и расширив определение YMYL, о чем писал Search Engine Land. Использование ИИ само по себе проблемой не является — проблема в отсутствии усилий. В медицинской тематике это видно невооруженным глазом: пересказ общеизвестного определения на сотни слов перед первым полезным абзацем, симптомы без критериев неотложности, фраза "наши врачи имеют большой опыт" вместо конкретики об оборудовании и протоколах. Объем фактором ранжирования не является: текст на 900 слов с прямым ответом и источниками выигрывает у лонгрида на 3000 слов без единого факта.

Что означают AI Overviews для медицинской выдачи?

Медицинская тематика затронута генеративной выдачей сильнее других, и цифры это подтверждают. AI Overview появляется в 92% запросов о симптомах (AI Index Report 2026, Stanford HAI) — над информационной статьей почти всегда стоит сгенерированный ответ. Лишь 34,45% цитирований в медицинских AI Overviews приходится на надежные источники (SE Ranking, 50 807 запросов), а чаще всего цитируемый домен — видеоплатформа: место в AI-ответе не занято авторитетами, туда реально зайти. Лишь 36% процитированных страниц входят в топ-10 органики по тому же исследованию — ранжирование и цитирование это две разные задачи с разными сигналами. Запросы из семи и более слов вызывают AI Overview в 73,9% случаев (анализ 130 тысяч запросов, WebFX), поэтому длинные разговорные запросы — основная зона борьбы. А 37% пациентов доверяют AI Overviews больше всего, против 20% органическим результатам (Patient Choice Report 2026): отсутствие в сгенерированном ответе бьет и по трафику, и по доверию.

В начале 2026 года вышло журналистское расследование об опасных медицинских советах в сгенерированных ответах: Google с выводами не согласился, но направление понятно — требования к медицинским источникам будут становиться жестче. По данным Pew Research Center (апрель 2026), 85% взрослых американцев по крайней мере иногда получают информацию о здоровье от медицинских работников, и лишь 7% считают соцсети точным источником. Отсюда стратегия для небольшой клиники: ее зона — запросы с намерением, конкретная процедура, город, врач, подготовка, цена, страховое покрытие. Чтобы попадать в цитирование, стоит давать прямой ответ в первых двух предложениях, формулировать подзаголовки языком пациента и подкреплять страницы видео с врачом — видеоплатформы имеют наибольший вес среди медицинских AI-ответов.

Что делает репутация вне сайта?

Инструкция для асессоров требует отдельно оценивать репутацию ресурса вне сайта, и в медицинской нише это измеряется деньгами. По отчету Patient Choice Report 2026, 55% пациентов отказались хотя бы от одного врача из-за того, что прочитали о нем в интернете, 75% не запишутся к специалисту с рейтингом ниже 4,0, а 66% говорят, что на их доверие влияет то, как клиника отвечает на отзывы. Отсюда практика: отзывы стоит собирать равномерно, отвечать на все без шаблонных фраз, а негатив отрабатывать публично и без раскрытия медицинских деталей пациента. Профили в отраслевых справочниках должны быть заполнены — они часто ранжируются выше страницы врача на сайте клиники.

Технический фундамент и сроки работы

Техническая часть не добавляет экспертности, зато ее отсутствие снимает доверие мгновенно: корректная индексация без дублей, быстрый мобильный интерфейс, доступность для людей с нарушениями зрения и моторики, осторожная аналитика на страницах записи — для клиник в США это территория HIPAA, где ошибка дороже падения позиций. Разметка должна соответствовать действительности: несуществующие рейтинги в структурированных данных ведут к санкциям. Работа с доверием не имеет недельного горизонта — реалистичный срок это несколько месяцев и как минимум один апдейт Google, поэтому стоит отслеживать промежуточные метрики: динамику брендовых запросов, показы и клики на AI Overviews и AI Mode, количество внешних упоминаний бренда и врачей, скорость накопления отзывов, долю страниц с именным автором и ссылками на первоисточники.

Что быстрее всего разрушает доверие

  • вымышленный автор или рецензент
  • утверждения, противоречащие научному консенсусу
  • сотни тонких страниц без реального содержания
  • разные название, адрес и телефон в разных источниках
  • обещания гарантированного результата лечения
  • отсутствие контактов, лицензий и понятного владельца
  • годы игнорирования негативных отзывов
  • вымышленные рейтинги и отзывы в структурированных данных

Доверие к медицинскому сайту: с чего начинать работу — опыт ILION MEDICAL DIGITAL

Доверие Google к медицинскому сайту состоит из четырех вещей, которые работают только вместе: прозрачный технически чистый ресурс, контент с подтвержденными людьми и источниками, полноценные страницы услуг и бренд, который существует за пределами собственного домена. Порядок действий почти всегда одинаковый: сначала прозрачность и техническая база сущности, потому что это дешево и быстро, дальше страницы услуг, потому что они приносят записи, затем авторы и источники, потому что снимают риск в YMYL, и параллельно внешнее присутствие, без которого сайт ранжируется, но не цитируется. SEO не исчезло — оно перестало быть игрой за позицию и стало работой над тем, чтобы источник был достоин показа на любой поверхности поиска. Клиники, которые делают эту работу последовательно, выигрывают тем, что их легко проверить.

Google известные бренды поиск медицина Google Поиск маркетинг

Інші колонки з розділу

Эндаумент в Украине — создание и юридические нюансы

Эндаумент в Украине — создание и юридические нюансы

Які кроки необхідно зробити для впровадження розподіленої генерації і чому ці рішення важливі в довгостроковій перспективі?

Екатерина Познанская

Советница Crowe Mikhailenko, руководительница практики грантового фандрейзинга, PhD по истории Украины, магистр социологии.
Посылки без НДС — как маркетплейсы обходят налоги в Украине

Посылки без НДС — как маркетплейсы обходят налоги в Украине

Які кроки необхідно зробити для впровадження розподіленої генерації і чому ці рішення важливі в довгостроковій перспективі?

Ефрем Лащук

к.ю.н, доцент, руководитель практики GR и публичной адвокации Crowe Mikhailenko
Культурный код денег — как прошлое влияет на финансы

Культурный код денег — как прошлое влияет на финансы

Які кроки необхідно зробити для впровадження розподіленої генерації і чому ці рішення важливі в довгостроковій перспективі?

Юрий Миленин

финансовый советник Brave Capital
Більше колонок

Інші новини з розділу

Федоров готов помочь США с дронами в обмен на ракеты Patriot - 290x166

Федоров готов помочь США с дронами в обмен на ракеты Patriot

31 августа 01:00
Чрезмерная регуляция криптовалютного рынка вынудит бизнес уйти из Украины — Trustee Plus - 290x166

Чрезмерная регуляция криптовалютного рынка вынудит бизнес уйти из Украины — Trustee Plus

27 августа 12:36
Revolut запустил новую цифровую валюту: EURR приравняли к евро - 290x166

Revolut запустил новую цифровую валюту: EURR приравняли к евро

26 августа 19:10
Главного финансиста КГГА могут уволить: Репику готовят вотум недоверия - 290x166

Главного финансиста КГГА могут уволить: Репику готовят вотум недоверия

26 августа 13:29
Больше новостей

Стать автором

1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации