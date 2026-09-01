Медицинское SEO и доверие Google — советы сооснователя ILION DIGITAL Владислава Билинчука

Доверие к медицинскому сайту состоит из четырех уровней: качество контента, подтвержденные люди за ним, узнаваемый бренд и чистая техническая сущность ресурса. У Google нет "оценки экспертности", зато есть десятки проверяемых сигналов — кто автор, на что опираются утверждения, совпадают ли данные о клинике везде. Мы в ILION MEDICAL DIGITAL видим это на практике: сайт без бренда не вытягивает даже с идеальными текстами, а сайт с сильным брендом прощает себе половину ошибок.

Почему SEO больше не сводится к одной странице выдачи?

Последние два года много говорят, что органика умерла. На самом деле выдача разделилась на три поверхности одного индекса Google с разным отбором источников — классическая органика, AI Overviews и диалоговый режим AI Mode. Топ органики не гарантирует попадания в сгенерированный ответ: в медицинской нише лишь около трети страниц, процитированных в AI Overviews, вообще входят в топ-10 органики по тому же запросу. Половина конкурентов, которых клиника не видит в рейтинг-трекере, уже стоит перед глазами пациента. Отсюда изменение цели: раньше ею была позиция, теперь — состояние, в котором источник заслуживает быть показанным и процитированным на любой из трех поверхностей.

Что такое E-E-A-T и почему это не переключатель?

Терминология E-E-A-T происходит из инструкции для асессоров Google — людей, которые вручную оценивают качество выдачи и учат этим алгоритмы отличать качественное от некачественного в масштабе, не поднимая конкретный сайт. Джон Мюллер прямо говорил, что E-E-A-T нельзя "добавить" на страницу набором элементов: нет ни балла экспертности, ни переключателя, после которого сайт становится авторитетным. Вес этих сигналов максимален для YMYL-тематик — здоровье, деньги, безопасность, — поэтому медицинский сайт живет по более жестким правилам, чем блог о путешествиях. В структуре E-E-A-T доверие (Trust) — это фундамент: опыт, экспертиза и авторитетность работают только тогда, когда оно уже есть.

На практике это выглядит так. Опыт (Experience) — это кейсы с разрешения пациента, собственные фото кабинетов и персонала, цифры клиники и описания протоколов на сайте, подтвержденные извне отзывами пациентов, видео процедур и упоминаниями в обзорах. Экспертиза (Expertise) — именные авторы, страницы врачей с образованием и сертификатами, отдельный медицинский рецензент, а извне — профили в справочниках, публикации, конференции и лицензии. Авторитетность (Authoritativeness) преимущественно живет вне сайта: материалы, на которые ссылаются другие ресурсы, упоминания в медиа, ссылки, цитирования, комментарии для прессы. Доверие (Trust) — это контакты, лицензии, редакционная политика, прозрачные цены и политика работы с данными на сайте, а извне — отзывы, рейтинги и отсутствие противоречивых утверждений.

Почему доверие начинается со страниц услуг?

Главная ошибка большинства медицинских проектов — вся работа с экспертностью сводится к статьям, тогда как именно страницы услуг приносят записи. Пациент, который ищет конкретную процедуру, уже прошел информационную стадию: ему нужен ответ на вопрос "делать ли это здесь". Страница услуги должна нести ту же экспертность, что и статья, только плотнее: кто выполняет процедуру и на каком оборудовании, показания и противопоказания критериями, подготовка и восстановление, цена и страховое покрытие, отзывы именно об этой услуге. Правильная структура сайта — связанная сетка из четырех типов страниц: состояние ведет к процедуре, процедура к врачу и локации, врач обратно к своим процедурам. Так поисковая система видит целостную модель клиники — и это дает преимущество перед большими порталами, которые объясняют болезнь, но не лечат ее.

Почему бренд стал таким важным для Google?

Бренд — самый короткий путь к доверию. Поисковая система оценивает узнаваемость и подтвержденность клиники, поэтому клиника, о которой регулярно пишут, будет видимее клиники, которая лечит лучше, но о которой в сети почти ничего нет. Механика проста: базовая единица для Google — сущность со стабильными связями между названием, врачами, услугами и адресами. По корреляционному анализу Ahrefs на выборке 75 000 брендов, упоминания бренда в сети коррелируют с появлением в AI Overviews на уровне 0,664, тогда как обратные ссылки дают лишь 0,218, а самый сильный сигнал дают упоминания на видеоплатформах. Для клиники это означает единый вариант написания названия везде, упоминания в тематическом окружении, рост брендового спроса и стабильное описание позиционирования во всех источниках.

Как консолидировать сущность клиники, врачей и филиалов?

Техническая часть брендовой работы называется консолидацией сущности: все данные об организации, врачах и локациях должны сходиться между собой без противоречий — одинаковые название, адрес и телефон везде, отдельный профиль и страница на каждую локацию, разметка Organization или MedicalBusiness, MedicalWebPage, MedicalProcedure, Physician и FAQPage на соответствующих страницах, поле sameAs, которое связывает сайт с внешними профилями врачей, и неизменное написание их имен повсюду. Устаревшая информация о часах работы или страховках подрывает доверие и у алгоритмов, и у людей. Это самая дешевая часть работы с доверием и одновременно та, которую почти никто не доводит до конца.

Поверит ли Google, что автор реальный?

Автор не является прямым фактором ранжирования, и Google подтверждал это еще в 2021 году: известный специалист вместо обычного терапевта сам по себе позиций не добавит. Но подпись нужна тогда, когда ее можно проверить — имя вводят в поиск, и если единственное упоминание это сам сайт, подтверждать нечего. Инструкция для асессоров прямо называет обманом ситуацию, когда сайт выдает автора за врача, а он им не является: вымышленный рецензент — самая низкая оценка качества плюс юридические последствия. Если реального автора нет, вес доказательности переходит на источники: каждое клиническое утверждение опирается на первоисточник с прямой ссылкой на конкретное исследование или раздел руководства, страница имеет дату публикации и пересмотра, редакционную политику, дисклеймер и — главное — ни одно утверждение не противоречит научному консенсусу.

Почему Google наказывает пустой контент о здоровье?

В январе 2025 года инструкцию для асессоров обновили и впервые формально описали генеративный ИИ. Ключевое там — критерий усилий: самую низкую оценку получают страницы, чей контент скопирован, перефразирован или сгенерирован без оригинальности и пользы. В сентябре 2025 документ обновили еще раз, добавив примеры оценивания AI Overviews и расширив определение YMYL, о чем писал Search Engine Land. Использование ИИ само по себе проблемой не является — проблема в отсутствии усилий. В медицинской тематике это видно невооруженным глазом: пересказ общеизвестного определения на сотни слов перед первым полезным абзацем, симптомы без критериев неотложности, фраза "наши врачи имеют большой опыт" вместо конкретики об оборудовании и протоколах. Объем фактором ранжирования не является: текст на 900 слов с прямым ответом и источниками выигрывает у лонгрида на 3000 слов без единого факта.

Что означают AI Overviews для медицинской выдачи?

Медицинская тематика затронута генеративной выдачей сильнее других, и цифры это подтверждают. AI Overview появляется в 92% запросов о симптомах (AI Index Report 2026, Stanford HAI) — над информационной статьей почти всегда стоит сгенерированный ответ. Лишь 34,45% цитирований в медицинских AI Overviews приходится на надежные источники (SE Ranking, 50 807 запросов), а чаще всего цитируемый домен — видеоплатформа: место в AI-ответе не занято авторитетами, туда реально зайти. Лишь 36% процитированных страниц входят в топ-10 органики по тому же исследованию — ранжирование и цитирование это две разные задачи с разными сигналами. Запросы из семи и более слов вызывают AI Overview в 73,9% случаев (анализ 130 тысяч запросов, WebFX), поэтому длинные разговорные запросы — основная зона борьбы. А 37% пациентов доверяют AI Overviews больше всего, против 20% органическим результатам (Patient Choice Report 2026): отсутствие в сгенерированном ответе бьет и по трафику, и по доверию.

В начале 2026 года вышло журналистское расследование об опасных медицинских советах в сгенерированных ответах: Google с выводами не согласился, но направление понятно — требования к медицинским источникам будут становиться жестче. По данным Pew Research Center (апрель 2026), 85% взрослых американцев по крайней мере иногда получают информацию о здоровье от медицинских работников, и лишь 7% считают соцсети точным источником. Отсюда стратегия для небольшой клиники: ее зона — запросы с намерением, конкретная процедура, город, врач, подготовка, цена, страховое покрытие. Чтобы попадать в цитирование, стоит давать прямой ответ в первых двух предложениях, формулировать подзаголовки языком пациента и подкреплять страницы видео с врачом — видеоплатформы имеют наибольший вес среди медицинских AI-ответов.

Что делает репутация вне сайта?

Инструкция для асессоров требует отдельно оценивать репутацию ресурса вне сайта, и в медицинской нише это измеряется деньгами. По отчету Patient Choice Report 2026, 55% пациентов отказались хотя бы от одного врача из-за того, что прочитали о нем в интернете, 75% не запишутся к специалисту с рейтингом ниже 4,0, а 66% говорят, что на их доверие влияет то, как клиника отвечает на отзывы. Отсюда практика: отзывы стоит собирать равномерно, отвечать на все без шаблонных фраз, а негатив отрабатывать публично и без раскрытия медицинских деталей пациента. Профили в отраслевых справочниках должны быть заполнены — они часто ранжируются выше страницы врача на сайте клиники.

Технический фундамент и сроки работы

Техническая часть не добавляет экспертности, зато ее отсутствие снимает доверие мгновенно: корректная индексация без дублей, быстрый мобильный интерфейс, доступность для людей с нарушениями зрения и моторики, осторожная аналитика на страницах записи — для клиник в США это территория HIPAA, где ошибка дороже падения позиций. Разметка должна соответствовать действительности: несуществующие рейтинги в структурированных данных ведут к санкциям. Работа с доверием не имеет недельного горизонта — реалистичный срок это несколько месяцев и как минимум один апдейт Google, поэтому стоит отслеживать промежуточные метрики: динамику брендовых запросов, показы и клики на AI Overviews и AI Mode, количество внешних упоминаний бренда и врачей, скорость накопления отзывов, долю страниц с именным автором и ссылками на первоисточники.

Что быстрее всего разрушает доверие

вымышленный автор или рецензент

утверждения, противоречащие научному консенсусу

сотни тонких страниц без реального содержания

разные название, адрес и телефон в разных источниках

обещания гарантированного результата лечения

отсутствие контактов, лицензий и понятного владельца

годы игнорирования негативных отзывов

вымышленные рейтинги и отзывы в структурированных данных

Доверие к медицинскому сайту: с чего начинать работу — опыт ILION MEDICAL DIGITAL

Доверие Google к медицинскому сайту состоит из четырех вещей, которые работают только вместе: прозрачный технически чистый ресурс, контент с подтвержденными людьми и источниками, полноценные страницы услуг и бренд, который существует за пределами собственного домена. Порядок действий почти всегда одинаковый: сначала прозрачность и техническая база сущности, потому что это дешево и быстро, дальше страницы услуг, потому что они приносят записи, затем авторы и источники, потому что снимают риск в YMYL, и параллельно внешнее присутствие, без которого сайт ранжируется, но не цитируется. SEO не исчезло — оно перестало быть игрой за позицию и стало работой над тем, чтобы источник был достоин показа на любой поверхности поиска. Клиники, которые делают эту работу последовательно, выигрывают тем, что их легко проверить.