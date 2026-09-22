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Почему гастрономия может стать профессией будущего
Рынок труда

Почему гастрономия может стать профессией будущего

Гастрономия как профессия будущего. Коллаж Новини LIVE, создано при помощи ИИ.

Вероника Чекалюк
Вероника Чекалюк

психолог, эксперт по гастродипломатии

Дата публикации
22 сентября 2026 09:29
Гастрономия как профессия будущего — Вероника Чекалюк
Гастрономия как профессия будущего. Коллаж Новини LIVE, создано при помощи ИИ.

Для Украины разговор о профессиях будущего сегодня звучит особенно практично: молодые люди выбирают образование в стране, которая одновременно воюет, меняется и готовится к масштабному восстановлению. После войны понадобятся инженеры, строители и технологи, но вместе с инфраструктурой страна будет восстанавливать туризм, локальный бизнес, культурные институции и собственную международную привлекательность. Именно на этом пересечении гастрономия превращается из ремесла в целую профессиональную экосистему. Еда может давать работу, создавать туристические маршруты, поддерживать громады и одновременно рассказывать миру историю Украины.

Что такое современная гастрономия и почему она важна

Современная гастрономия охватывает гораздо более широкое поле, чем работа повара: сюда входят культура питания, локальные продукты, туризм, маркетинг, исследование наследия, дизайн событий и международные коммуникации. Гастротуризм, то есть путешествия, в которых еда и локальные кулинарные традиции становятся важной частью опыта, UN Tourism связывает с идентичностью территории, ее культурой и развитием местных сообществ. Для Украины это особенно важно, потому что гастрономическая карта страны очень разнообразна: Карпаты, Бессарабия, Полтавщина, Подолье, Слобожанщина и Таврия имеют собственные продукты, рецепты и традиции. Все это может становиться основой для малого бизнеса, маршрутов, событий и новых профессиональных ролей.

От борща к бренду страны

Украина уже имеет один из самых сильных символов для такой работы: в 2022 году культуру приготовления украинского борща ЮНЕСКО внесла в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране. Это решение подчеркнуло связь кулинарной практики с семьей, громадами, локальными продуктами и культурной идентичностью. Следующий шаг состоит в способности превращать наследие в современный опыт: маршруты, фестивали, образовательные программы, рестораны, локальные бренды и международные культурные проекты. Когда иностранец впервые знакомится с Украиной через борщ, бессарабское вино, карпатский сыр или крымскотатарскую кухню, за этой встречей уже может стоять работа целой команды специалистов.

Как гастрономия превращается в профессию

Рынок будущего будет нуждаться в людях, которые умеют работать сразу с несколькими сферами: продуктом, историей места, сервисом, аудиторией и цифровыми коммуникациями. Названия должностей могут различаться, ведь часть таких ролей только формируется, однако набор компетенций уже хорошо виден в туризме, ресторанном бизнесе, культурном менеджменте и территориальном маркетинге. Например, громада может создать маршрут вокруг локального продукта, и тогда рядом с производителем будут работать исследователь наследия, бренд-менеджер, организатор событий, гид и специалист по продвижению. Именно междисциплинарность делает гастрономию интересной для молодежи: карьеру здесь можно строить через профессиональное образование, туризм, маркетинг, историю, международные отношения или собственное предпринимательство.

5 профессиональных направлений, которые стоит видеть уже сегодня

  1. Гастрономический и культурный менеджмент — создание фестивалей, международных событий, благотворительных ужинов и образовательных проектов.
  2. Гастротуризм — разработка маршрутов, экскурсий и туристических продуктов вокруг локальной кухни, виноделия или фермерства.
  3. Исследование кулинарного наследия — документирование рецептов, техник, локальных продуктов и историй громад.
  4. Брендинг территорий и продуктов — формирование узнаваемого образа региона через его кухню, производителей и культурные особенности.
  5. Гастрономическая дипломатия и международные коммуникации — использование кулинарной культуры в презентации Украины на фестивалях, форумах, культурных и туристических площадках.

Когда стоит пересматривать представление о профессиях будущего

Модное название профессии само по себе не гарантирует спроса: он возникает там, где есть качественный продукт, компетенции, предпринимательство и способность работать с реальной аудиторией. Поэтому молодому человеку стоит смотреть прежде всего на навыки, которые можно переносить между сферами: менеджмент, коммуникации, знание языков, цифровые инструменты, работу с культурным наследием и создание туристического продукта. Для Украины гастрономия интересна тем, что способна одновременно поддерживать малый бизнес, рабочие места, региональное развитие и культурное присутствие в мире. Профессия будущего может родиться и за столом, если за вкусом стоят знания, предприимчивость и умение превратить украинскую историю в опыт, который хочется открыть миру.

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