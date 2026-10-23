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Почему гарантия в оборонке не работает как в гражданском мире
Оборонпром

Почему гарантия в оборонке не работает как в гражданском мире

Дрон упал — кто платит? Почему стандартная гарантия не работает в оборонке и какая модель поддержки нужна производителям

Дмитрий Кавицкий
Дмитрий Кавицкий

CBDO в Defense Tech, эксперт по развитию бизнеса и построению sales-процессов в MilTech

Дата публикации
23 октября 2026 13:18
Гарантия в оборонке — почему гражданская модель здесь не работает
Гарантия и сервис в оборонной промышленности. Фото: коллаж Новини.LIVE

Гражданская гарантия проста: изделие сломалось, производитель заменил. В оборонке эта схема ломается на первом же вопросе. Дрон упал, но почему? Брак производителя, ошибка оператора или вражеский РЭБ? От ответа зависит, кто платит, а установить причину часто невозможно, потому что изделие лежит в нескольких километрах в нейтральной полосе.

Без четких правил каждая поломка превращается в спор, а каждый спор отнимает у обеих сторон то, чего на войне меньше всего: время и доверие.

Почему гражданская модель здесь не работает

В гражданском мире условия эксплуатации предсказуемы, а причины отказа устанавливаются за несколько дней экспертизы. В оборонке техника работает в условиях, которые невозможно воспроизвести, и часто исчезает вместе со всеми доказательствами. Даже если изделие возвращается, оно может быть повреждено так, что причину не отличить от последствий.

Если применить стандартную гарантию без изменений, производитель оказывается в ловушке. Либо он теряет деньги на случаях, в которых не виноват, либо отказывает там, где ответственность очевидна, и теряет клиента. И то, и другое разрушает доверие, только с разных сторон.

Кто за что отвечает: карта ответственности

Зрелые производители начинают с карты ответственности: документа, который четко разделяет три категории случаев: заводской брак, эксплуатационные повреждения и боевые потери. Для каждой категории заранее прописано, кто действует, в какие сроки и за чей счет.

Такая карта не снимает сложных ситуаций, но делает их управляемыми. Заказчик знает, чего ждать, производитель знает, за что отвечает, и обе стороны не тратят недели на выяснение очевидного. Неопределенность стоит дороже любого четко прописанного, даже жесткого, условия.

Как выглядит рабочая модель поддержки

Вместо классической гарантии работает пакет обязательств. Первое: четкие сроки реакции на обращение, измеряемые не днями, а часами. Второе: обменный фонд — неисправное изделие сразу заменяют рабочим, а причины разбирают потом. Третье: отдельный порядок для случаев, когда причину невозможно установить, например, распределение расходов в определенной пропорции.

Обменный фонд особенно важен, потому что он меняет саму логику. Сначала возвращаем технику в строй, потом выясняем, кто виноват. На войне приоритет всегда за скоростью, а спор можно вести и без того, чтобы подразделение сидело без средств.

Что с обновлениями программного обеспечения

Отдельный вопрос касается программной части. Изделие, поставленное год назад, работает на устаревшей версии, тогда как угрозы уже изменились, а противник давно нашел, как ее обойти. Кто и как его обновляет, если техника находится в разных подразделениях и разных условиях, без стабильного интернета?

У производителя должен быть контролируемый процесс обновлений: учет версий по каждой единице, безопасные каналы доставки, инструкции для полевых условий. Без этого поставленный парк превращается в набор разных версий одного изделия, которые невозможно ни поддерживать, ни диагностировать, ни гарантировать.

Как это читают европейские заказчики

Для европейских закупщиков четко описанные обязательства — не бюрократия, а условие допуска. Они привыкли, что ответственность производителя зафиксирована письменно, а сроки измерены и подкреплены санкциями. Отсутствие такого документа они воспринимают не как гибкость, а как признак непрофессионализма.

Поэтому компании, которые выстроят эту систему сейчас, получают два преимущества сразу: доверие на внутреннем рынке и готовность к экспортным требованиям, к которым другим придется готовиться в спешке, когда контракт уже на столе.

С чего начать

Начните с одного листа: три категории случаев, срок реакции на каждую, ответственное лицо. Отправьте его нескольким клиентам и попросите замечания. Через несколько итераций у вас будет рабочий стандарт, который можно встроить во все контракты.

Гарантия в оборонке — не бумага с печатью, а обещание скорости. Не «мы отвечаем за брак», а «мы возвращаем вас в строй».

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