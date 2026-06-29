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Почему энергоэффективность в Украине до сих пор не работает в масштабах страны — и что делать
Инвестиции

Почему энергоэффективность в Украине до сих пор не работает в масштабах страны — и что делать

Почему энергоэффективность в Украине тормозят ПСО и тариф «затраты плюс» и как изменить систему. Пять шагов от эксперта Юлии Усенко.

Юлия Усенко
Юлия Усенко

Соосновательница и глава Всеукраинского Агентства инвестиций и устойчивого развития, эксперт в сфере энергетики.

Дата публикации
29 июня 2026 14:05
Энергоэффективность общин — пять шагов к устойчивости. Советы от эксперта Юлии Усенко
Энергоэффективность общин. Фото: коллаж Новини.LIVE. Создано при помощи ИИ.

Каждый новый отопительный сезон Украина встречает с тем же набором проблем: аварийные "заплатки" на теплотрассах, дефицит оборотных средств у коммунальных предприятий и риторика о "неподходящем времени" для реформ. Между тем энергоэффективность — не роскошь мирного времени, а фундамент выживания общин в условиях затяжной войны. Системные барьеры, которые блокируют модернизацию, давно известны. Вопрос в том, почему их до сих пор не устранили.

Как формируется рынок

Говоря о "рынке энергоэффективности" в Украине, стоит сразу отметить, что это довольно условное понятие. Есть три принципиально разных сегмента со своей логикой и определёнными ловушками.

В сегменте B2B оптимизация энергозатрат действительно является фактором конкурентоспособности частных компаний. Но даже здесь модернизацию сдерживают нехватка собственного капитала и отсутствие доступного долгосрочного кредитования. В сегменте B2G — где частные инвесторы, в частности энергосервисные компании (ЭСКО), работают по заказу теплосетей и водоканалов — рыночные механизмы не срабатывают автоматически: неплатёжеспособный коммунальный заказчик делает невозможными какие-либо гарантии возврата вложений. Сегмент B2C — жилой фонд — сильнее всего оторван от рыночных реалий из‑за механизма возложения специальных обязанностей (ПСО), который искусственно удерживает тарифы ниже реальной себестоимости услуг. Следствие — критически низкая окупаемость частных инвестиций и модернизация в рамках точечных программ.

Почему тарифная модель "наказывает" за бережливость?

Главный парадокс коммунальной системы: модель тарифообразования "Затраты плюс" не стимулирует предприятия к энергоэффективности. Наоборот: когда водоканал снижает операционные расходы благодаря энергосбережению, НКРЭКУ автоматически снижает тариф на следующий регуляторный период, а сумма сэкономленного изымается из будущих инвестиционных программ. Расточительство становится экономически более рациональным, чем модернизация.

Этот тупик запускает цепную деградацию инфраструктуры. Единственным источником выживания коммунальных предприятий становятся дотации из местных бюджетов: общины тратят миллионы на аварийное "латание" вместо развития. Три механизма углубляют кризис. Закупки в Prozorro по критерию самой низкой цены навязывают устаревшее оборудование с многократно более высокими эксплуатационными затратами. Та же модель "Затраты плюс" блокирует энергосервисные контракты, потому что предприятия юридически не могут гарантировать инвесторам возврат средств из экономии. Наконец, заниженная амортизационная база активов, которые десятилетиями не переоценивались, даёт мизерные отчисления в тариф.

Как выйти из тупика: пять системных шагов

Экспертное сообщество наработало решения, которые не требуют прямого повышения тарифов для населения, но устраняют регуляторные и фискальные ловушки. Дорожная карта состоит из пяти взаимосвязанных шагов:

  • Перезагрузка Prozorro: переход от критерия самой низкой цены к оценке стоимости жизненного цикла оборудования — изменения в профильный закон и интеграция автоматических калькуляторов (цена — 70%, энергопотребление — 20%, обслуживание — 10%).
  • Стимулирующее тарифообразование: долгосрочные тарифы на 3–5 лет и механизм распределения экономии, который позволит предприятиям оставлять 50–70% сэкономленного на дальнейшие инвестиции, а остальное — направлять на снижение тарифа для потребителей.
  • Реанимация амортизационной базы: освобождение от налога на прибыль сумм дооценки активов естественных монополий и переход к расчёту амортизации на основе восстановительной стоимости, подтверждённой независимой оценкой.
  • Адаптация энергосервиса к условиям войны: специальный временный порядок расчётов по ЭСКО‑контрактам, учитывающий вынужденные изменения режимов работы объектов из‑за отключений электроэнергии.
  • Фискальные стимулы для систем отопления с использованием геотермальных источников: отмена чрезмерной платы за разрешение на пользование недрами и трёхлетнее освобождение от НДС для инверторных систем, что, среди прочего, позволит уменьшать пиковые зимние нагрузки на энергосистему.

Как энергоэффективность становится инструментом национальной безопасности

Риторика о "неподходящем времени" консервирует проблему: без рыночных сигналов коммунальный сектор остаётся финансово обескровленным, а частные инвестиции в модернизацию — недостижимыми. Синхронная реализация дорожной карты позволит привлечь частный капитал в муниципальную инфраструктуру без прямого давления на тариф для населения, снять фискальную нагрузку с местных бюджетов и уменьшить совокупный дефицит мощности за счёт снижения удельного потребления. Энергоэффективность, подкреплённая реальными стимулами, — практический инструмент выносливости общин и бизнеса в условиях затяжной войны.

тарифы реформы энергетика энергоэффективность инвестиции

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