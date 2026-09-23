Английский для восстановления — зачем он нужен. Любовь Залюбовская директор GoGlobal

Когда мы говорим о восстановлении, мы представляем дороги, заводы, энергетику и новое оборудование. Но у каждого такого проекта есть ещё один невидимый слой: инструкции, техническая документация, обучение персонала и переговоры с партнёрами часто проходят на английском языке. Если люди, которые монтируют, настраивают и обслуживают технологии, не могут им пользоваться, страна теряет время именно там, где скорость будет решающей.

Согласно EF English Proficiency Index 2025, Украина занимает 45-е место среди 123 стран и регионов с результатом 526 баллов, что соответствует среднему уровню. Для меня важнее самого места другой сигнал: технические специалисты и работники сферы обслуживания имеют более слабые языковые показатели, чем специалисты по IT или управлению проектами. Именно эти люди составят значительную часть кадрового фундамента восстановления.

Как языковой барьер превращается в экономический

Я много лет работаю в сфере образования и вижу простую закономерность: язык начинает работать тогда, когда становится частью действия. Школьное упражнение может дать правило, однако уверенность рождается в ситуации, когда нужно договориться, прочитать инструкцию, задать вопрос или объяснить проблему.

В языковых лагерях это видно почти физически. Подросток, который ещё вчера боялся сказать несколько предложений, через несколько дней уже спорит о правилах игры с волонтёром из Канады. Исчезает страх ошибки, а вместе с ним появляется готовность пользоваться знанием. Для профессионального образования такой переход ещё важнее, потому что там английский быстро становится языком руководств, программного обеспечения, техники и безопасности.

Исследование потребностей профессионального образования, представленное GoGlobal и партнёрами в 2025 году, показало большой разрыв между обучением и работой. 81% опрошенных украинских компаний используют оборудование на английском языке, 74% работают с документацией на английском, а 69% работодателей считают знание языка критически важным для карьерного роста. В то же время 82,6% опрошенных учащихся профтехучилищ имели уровень Pre-A1 или A1.

Где английский уже нужен рабочим профессиям

Цифры становятся понятными, если перевести их на обычный рабочий день. Строителю нужно разобраться в характеристиках оборудования, электрику — прочитать документацию производителя, оператору станка — понять интерфейс и сообщения системы. В современном производстве переводчик не будет стоять возле каждого рабочего места.

Поэтому профессиональный английский должен входить в подготовку вместе с профессиональными навыками. Наибольшую пользу дают форматы, в которых человек сразу применяет лексику в реальных задачах:

чтение технических инструкций и обозначений, с которыми работник столкнётся при работе с оборудованием

разговорные сценарии для коммуникации с инженерами, клиентами и международными партнёрами

регулярная практика с преподавателями и носителями языка, которая помогает избавиться от страха говорить

Именно исходя из этой логики мы развиваем программы для разных этапов обучения. Для школьников работают языковые лагеря, для учащихся профессионального образования — специализированные курсы и цифровые инструменты, для преподавателей и студентов — разговорные клубы. Смысл всех форматов одинаков: сделать использование языка привычным рабочим действием.

Что уже изменила государство

В 2024 году вступил в силу Закон № 3760-IX "О применении английского языка в Украине", который определил английский одним из языков международного общения в государстве. В марте 2026 года правительство утвердило программу содействия его изучению и применению на 2026–2030 годы. Она охватывает образование, экономику, науку, государственное управление и культуру.

Для системных изменений этого недостаточно без практики на уровне школ, профтехучилищ, предприятий и общин. Закон задаёт направление, а результат возникает в аудитории и на рабочем месте, где у человека есть причина говорить, читать и понимать. Здесь общественный сектор может быстро тестировать форматы, которые затем масштабируют государственные институты или бизнес.

Как английский для восстановления Украины меняет образование

Полномасштабная война сделала образовательные организации значительно более уязвимыми. Приоритеты доноров меняются, бюджеты сокращаются, конкуренция за гранты растёт. Поэтому общественному сектору приходится искать модели, которые позволяют сохранять программы и одновременно меньше зависеть от одного источника финансирования.

Для GoGlobal одним из таких решений стали диверсификация и развитие социального предпринимательства. Накопленный образовательный опыт мы переносим в продукты и программы, которые могут поддерживать более длинную дистанцию. В то же время главный вызов остаётся шире одной организации: Украине нужна непрерывная траектория от первой смелой фразы в школе до уверенного чтения технической документации на производстве.

Восстановление потребует людей, способных быстро осваивать новую технику, работать с международными командами и переносить технологии в собственное производство. Английский будет определять, насколько быстро произойдёт этот обмен знаниями. И чем раньше мы начнём воспринимать его как рабочий инструмент, тем меньше времени потеряем на старте масштабного восстановления.